Multas de tráfico: ¿Hay un límite? Pues en EEUU sí lo tienen…

La verdad por delante: un porcentaje importante de accidentes en España están ocasionados por ir a una velocidad inadecuada. Esto es cierto, pero no todos los accidentes son consecuencia de la velocidad. Los despistes o el alcohol y las drogas superan esta situación y para atajarlo son muy útiles los controles aleatorios. Sin embargo, en las mentes de los legisladores aún está presente la necesidad de controlar cómo de rápidos vamos de un sitio a otro…

De ahí que el número y tipo de radares para controlar la velocidad ha crecido en los últimos años. Con ellos la Guardia Civil de Tráfico y la Dirección General de Tráfico se han frotado las manos. La razón es obvia y todos la sabemos de sobra: las multas de tráfico por velocidad se han multiplicado. Pero ¿Y si hubiera un límite al que si llegan les obligara a no poder poner más durante un tiempo? Sería un sueño pero en EEUU es una realidad…

La ley estatal de Arkansas prohíbe que más del 30% de los ingresos de un pueblo provengan de multas de tráfico…

Gracias a los chicos de The Drive hemos sabido que la policía del pequeño pueblo de Menifee (Arkansas) no puede poner más multas de tráfico por exceso de velocidad en un año. Y os preguntaréis ¿Qué ha pasado para que lleguen a tal situación? Pues veréis: la policía del pueblo infringió las leyes contra los controles de velocidad de Arkansas que prohíben que más del 30% de los ingresos de un pueblo provengan de multas de tráfico.

Tras leer esto os surgirá esta duda ¿Cómo se han dado cuenta del «problema»? A raíz de una auditoría en la que tras estudiar los ingresos corrientes de Menifee descubrieron que las multas de tráfico suponían más de la mitad de los ingresos de la ciudad. Por tanto, al infringir la ley el fiscal del distrito 15, Tom Tatum se dio cuenta de que «Claramente, estaban emitiendo muchas más multas que otras comunidades de tamaño similar»

Artículo relacionado: Consultar multas de tráfico: por matricula, con Clave y más

Y como pasa siempre, el alcalde de Menifee, Gary Green, culpa al jefe de policía, John Randall, por el tal situación, ya que Randall dirige la fuerza policial que escribió todas estas multas. Es más, Green asegura que pidió al jefe de policía que no podían poner multas de tráfico por superar la velocidad máxima en 10 millas por hora o menos. Pero la autoridad parece que no acató la orden y las has estado poniendo según dicen, para hacer cumplir la ley…

En resumen ¿Sería viable este mecanismo regulador en España…?

Con todo, nos surge una duda ¿Y si en España hubiera un mecanismo limitador del número de multas de tráfico por exceso de velocidad? ¿Sería viable para un país de pícaros como el nuestro o un coladero para hacer lo que nos diera la gana? La respuesta a tales cuestiones es compleja, pero lo que sí está claro es que la DGT y el gobierno (da igual el color que tenga) no gastan un duro en educación vial y en cambio, sí en radares y opresión.

Igual tenían que aprender de Estados Unidos ¿No…?

Fuente – The Drive