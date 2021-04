Nace el Zeekr 001 el primer modelo de la nueva firma premium de Geely

Dice el refranero español aquello de «Divide y vencerás». Esta expresión, que puede resultar manida, es útil, sobre todo a la hora de afrontar retos tan complejos como la electrificación del sector del automóvil. Sí, porque los fabricantes que llevan tiempo presentes en él están invirtiendo grandes sumas de dinero para que sus marcas puedan ofrecer modelos competitivos. Sin embargo, hay nuevos actores que están apostando por un concepto diferente.

Geely Auto es uno de los fabricantes que menos tiempo lleva en activo. El gigante chino ha sido muy astuto a la hora de crecer, pues ha comprado firmas en apuros para aprovecharse de su know how a la vez que de su imagen. El caso de Volvo es el más conocido, pero con Lotus ocurrirá lo mismo. Sin embargo, también ha creado firmas desde cero. Lynk & Co es la más conocida, pero ahora acaba de ver la luz Zeekr. ¿Recuerdas su nombre?

Esta filtración indica que el Zeekr 001 es un remarcado del Lynk & Co Zero ¿O no?

La primera vez que hablamos de Zeekr fue a finales de marzo. Por entonces era un rumor, pero días después Geely confirmó su creación. Según explicaron, Zeekr Company Limited es una empresa de soluciones y tecnología de movilidad eléctrica que atenderá la creciente demanda mundial de eléctricos premium. Además, anuncian que tienen como objetivo lanzar un nuevo vehículo eléctrico al mercado cada año durante los próximos cinco años.

Para tal menester emplearán la plataforma Sustainable Experience Architecture (SEA) de Geely Holding Group. No obstante, usarán sus propias baterías, sistemas de gestión, tecnologías de motores eléctricos y soporte de la cadena de suministro. Esta idea parecía muy atractiva, pero parece que ya la han liado con el que sería su primer modelo. Sí, porque hace unos meses conocimos al Lynk & Co Zero y todo apunta a que Zeekr lo «remarcará».

Gracias a una filtración publicada por Autohome, hemos tenido acceso a estas imágenes. Según se aprecia, el Lynk & Co Zero ha mutado en el Zeekr 001. No parecen fotos tratadas con ordenador ni una broma por el pasado April Fools´ Day que tuvo lugar el pasado día 1 de abril. Por tanto, estamos un tanto asombrados, porque Geely anuncia esta nueva firma como un nuevo referente en el segmento premium y Lynk & Co no está en esta liga.

Además, Autohome asegura que el debut oficial del Zeekr 001 tendrá lugar muy pronto. Según parece, será el próximo día 15 de abril cuando la firma premium china lo presente en sociedad. Habrá que esperar a que la marca se pronuncie sobre sus planes de futuro, pero más que dudas lo que arroja son preguntas. ¿Será la forma en que se quitarán del medio a Volvo? No lo sabemos, pero los chinos a veces dan mucho miedo…

Fuente – Geely Auto Group (Geely Auto) – Autohome