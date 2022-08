Nissan cierra parte de la fábrica de Sunderland ¿Sabes por qué…?

Aunque su volumen no es el que fue, Nissan sigue siendo uno de los fabricantes más importantes en Europa. Lleva en el Viejo Continente desde la segunda mitad del pasado siglo y el centro técnico que tienen en Sunderland es uno de los más importantes de Europa. La prueba de su peso específico en las operaciones europeas de la firma es el hecho de tener asignada la producción exclusiva de dos de sus modelos más exitosos. Se trata de los Qashqai y Juke…

Sin embargo, la actividad que Nissan desarrolla en Sunderland es mucho más amplia. Entre las muchas a citar está el hecho de fabricar motores y diversas piezas tanto para ella como para sus socios de la alianza y externos. Uno de los acuerdos más importantes que firmó en el pasado tenía como objeto fabricar culatas para Renault. Y hasta ahora todo iba bien, pero la reestructuración que ha llevado a cabo la Alianza ha ajustado todos sus planes…

Nissan cierra la planta de motores tras finalizar la producción de culatas para motores Renault…

Si hacéis un poco de memoria, Nissan e Infiniti estaban unidas por un acuerdo comercial y tecnológico a Mercedes-Benz. De él nació el Infiniti Q30 y su hermano todo camino QX30 que gustaron pero no triunfaron. Pues bien, aquel trato dio origen a la planta Infiniti Powertrain de Tennessee para la fabricación de sus motores. Con el fin de todo el plan determinaron cerrar y será en 2023 cuando echen el cerrojo dejando en la calle a 400 trabajadores.

Pues bien, esta historia es la que se repetirá en Sunderland. Renault ya no necesita las culatas de Nissan para sus motores y por ende, la nipona ya no tendrá que fabricarlas. Será en 2024 cuando fabriquen las últimas y será entonces cuando los 250 trabajadores que están asignados a esta unidad sean recolocados en otro puesto. Al menos la marca asegura que no serán despedidos, por lo que por lo pronto la masa laboral no se verá afectada por ello.

A través de un comunicado oficial la dirección de Nissan Sunderland ha indicado que…

«Desde principios de 2024, la planta de Nissan Sunderland dejará de producir culatas» […] «No esperamos que esto resulte en la pérdida de empleos y estamos trabajando con el personal a medida que los redistribuimos a otras partes del negocio»

Con todo, hay que ser prudentes pues no es la primera vez que la firma japonesa pone en aprietos al centro británico. Cuando tuvo lugar el Brexit dijo que estudiaría su viabilidad si no había acuerdo con la Unión Europea. Y por ahora no ha dado el paso, aunque quien sabe si pronto…

