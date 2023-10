Nissan Hyper Punk: Así podría ser el relevo eléctrico del Qashqai…

Nissan será una de las firmas que más protagonismo tendrá en el Japan Mobility Show 2023. Este salón abrirá sus puertas en cuestión de días y ellos, aún, están anunciando cuáles serán las novedades que llevarán. A lo largo del último mes han mostrado tres prototipos: Hyper Urban, Hyper Adventure y Hyper Tourer. Todos tienen temática del gusto de los aficionados a los video juegos y, además, muestran el camino a seguir por sus futuros modelos eléctricos.

Sea como fuere, esta serie de concepts sirven para conocer cómo podría ser la estética de los Nissan que han de llegar en el futuro. Y con el Nissan Hyper Punk Concept piensan en un nicho del mercado al que todas las marcas aluden pero pocas atacan de forma efectiva. Además, como dato curioso, este prototipo y los anteriores estarán en el juego en línea Fortnite bajo el nombre “Electrify the World” para una mayor exploración y disfrute de ellos…

El Nissan Hyper Punk Concept ha sido diseñado para creadores de contenido, influencers o artistas…

Según explica Nissan en su nota de prensa oficial, el Hyper Punk Concept ha sido…

«Diseñado para creadores de contenido, personas influyentes, artistas y aquellos que abrazan el estilo y la innovación»

Para ello han dado forma a un diseño que, según explican, origina una carrocería funcional y elegante. Pero sus formas angulares con pliegues aquí y allá hacen que parezca hecho de papel con la técnica origami. A estos trazos hay que sumar unas gigantescas llantas de aleación de 23 pulgadas y diseño futurista que llenan unos pasos de rueda que son enormes. En él hablar de ópticas es cuanto menos arriesgado como también crees que llegará a la calle…