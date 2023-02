Nissan Max-Out Convertible: ¿Volverán los cabrios en eléctrico…?

Nissan está en pleno proceso de cambio y reinvención. Hace unas horas os contamos que, tras mucho penar, ha logrado dar un giro a su relación con Renault Group. Ahora irán de la mano de forma igualitaria y esto hará que las decisiones futuras se tomen de igual a igual. Además, al mantener su independencia, tienen plena potestad a la hora de decidir cuáles serán sus nuevos pasos. Pues bien, ahora nos cuentan alguno en los eventos Nissan Futures.

La primera gran novedad que ve la luz en el primer evento Nissan Futures es el Nissan Max-Out Convertible. En todo caso, que su nombre no te engañe, pues la primera vez que viste a este modelo fue en noviembre de 2021. Sí, ya que entonces la marca presentó su estrategia Ambition 2030 y entre los modelos que la ilustraban estaba él. Con todo, no te hagas muchas ilusiones ya que su paso a la producción es casi imposible. Pero no algunas de sus ideas…

Con el Nissan Max-Out Convertible la firma nipona muestra cómo será el futuro del sector del automóvil…

Para que entendáis el nivel de abstracción del Nissan Max-Out Convertible aquí os dejamos un extracto de la nota de prensa oficial publicada por la marca…

«Creado sobre el concepto fundamental de ser uno con el coche, el descapotable de dos plazas Nissan Max-Out está diseñado para proporcionar una sensación liberadora de apertura al tiempo que ofrece una experiencia de conducción mejorada y dinámica. El Max-Out muestra la innovación de Nissan para desarrollar una amplia gama de vehículos avanzados y sorprendentes, con una visión clara de cómo pueden beneficiar tanto a las personas como a la sociedad»

En resumen, con este modelo quieren mostrar al mundo cómo podría evolucionar el sector del automóvil. De hecho si te fijas en elementos de su fisonomía como las llantas o la combinación cromática verás que difícilmente pueden ir a parar a un modelo de calle. Eso sí, también hay elementos como el diseño del frontal o el alerón que va enmarcado con las ópticas al más puro estilo del Dodge Charger Daytona SRT, sí podrían recibir la luz verde.

Respecto a su tren motriz, sabemos que el Max-Out Convertible es eléctrico. Eso sí, Nissan se ha reservado para sí el tipo de sistema que lo impulsa así como la capacidad de la batería o su autonomía. Por tanto, igual es una simple maqueta «sin alma ni corazón» pero suficiente para que se hable de los temas que ellos quieren. Entre los destacados está la posible de puesta en marcha el protocolo Vehicle-to-Everything (V2X) o reutilizar las baterías.

Con todo, no sabemos cómo acabaran las charlas coloquio de Nissan pero sí que durarán un mes y que en estas semanas nos presentarán «cosas nuevas». De ahí que si estás por Japón y cerca de su sede, puedas ir a visitarlas en persona. Corre…

Fuente – Nissan