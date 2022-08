Nissan X-Trail: Ya hay día señalado para su presentación oficial…

El Nissan X-Trail es uno de los SUV´s de segmento D más completos del mercado. Desde que la primera iteración vio la luz, hasta hoy, ha sabido conquistar el corazón de los clientes más duros. Entre sus virtudes podemos citar la gama de motorizaciones que lo han animado o una fiabilidad por encima de sus rivales. Aún así, el paso de los años y de los rivales le han hecho perder peso en el ranking de ventas. Pero eso debería cambiar pronto…

Sí, porque una nueva generación del Nissan X-Trail está en camino. De hecho, hay regiones en los que ya se vende desde hace casi un año. Estados Unidos y China son dos de los beneficiados y la razón es sencilla: sus números son más elevados que en Europa y la marca ha querido priorizar allí su venta. Pero esto tendrá pronta solución pues el debut oficial del X-Trail para el Viejo Continente ahora sí tiene fecha oficial. Toma nota porque será pronto…

Si los planes de Nissan van según lo previsto, el evento de presentación digital tendrá lugar el próximo día 6 de septiembre. Será entonces cuando la división europea de la casa nipona desvele cómo quedará compuesta la gama del X-Trail. En todo caso, parece que no se distanciarán en exceso de lo que su hermano pequeño, el Qashqai, ofrece. Esto es, que su oferta estará compuesta por motores gasolina y la interesante versión híbrida e-POWER.

Esta versión será la más interesante de la gama e incluso contará con opción a tracción total. Se llamará e-4ORCE y debería marcar un punto de inflexión para con sus principales rivales. Todo ello será posible gracias a que hace uso de la moderna plataforma CMF-C/D de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. La duda está en cuál será la potencia de este tren motriz híbrido y si, además, llegará acompañado de un segunda versión como complemento…

Si echamos un ojo a la imagen que Nissan Europa ha publicado para anunciar el debut oficial del nuevo X-Trail podemos leer este mensaje…

«Discover the next generation X-Trail for electrified family adventures»