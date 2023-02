Nissan y Renault reequilibran sus fuerzas y «votos» en su alianza…

Aunque su estabilidad se ha puesto en duda en los últimos meses, la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi sigue más fuerte que nunca. La última vez que llegaron noticias de la unión franco-nipona fue el pasado mes de octubre de 2022. Entonces ambos socios decidieron tomarse un tiempo para solucionar algunos problemas que a lo largo de los últimos años se habían enquistado de «mala manera». Sobre todo lo relativo al reparto del poder interno…

Por si no conoces la situación, desde que Renault Group se hizo con las riendas de Nissan Motor los votos en el consejo de administración no «valían» lo mismo. Los galos tenían derecho de veto gracias al 43,4% del capital a su favor en Nissan y por contra, los nipones no podían hacer gran cosa pues sólo tenían un 15% de las acciones de los galos. Con todo, parece que ahora esta situación se reequilibrará amén de que su cooperación seguirá en otras áreas.

Nissan y Renault podrán ejercer sus respectivos votos con un peso máximo del 15%…

Gracias a una nota de prensa ya sabemos cómo queda solventado el problema que había entre Nissan y Renault. Y parece que el entendimiento no solo ha llegado al apartado del poder, también a otros más estratégicos. Primero nos cuentan cómo han llegado a este equilibrio…

«Renault Group y Nissan mantendrían una participación accionaria cruzada del 15%, con una obligación de bloqueo, así como una obligación de suspensión. Ambos podrían ejercer libremente los derechos de voto inherentes a su participación directa del 15%, con un tope del 15%»

Para ello, los galos transferirán el 28,4 % de las acciones de Nissan a un fideicomiso francés, donde los derechos de voto se “neutralizarían” para la mayoría de las decisiones, pero los derechos económicos (dividendos y producto de la venta de acciones) seguirían beneficiándose por completo al Grupo Renault hasta que se vendan estas acciones…

Una vez tenemos claro como llevarán a cabo la toma de decisiones, os contaremos cuáles serán las principales que se darán en los próximos meses.

Llevarán a cabo nuevos proyectos de «alto valor añadido» en América Latina, India y Europa que se desplegarían en 3 dimensiones: mercados, vehículos y tecnologías. Nissan invertirá en Ampere, la empresa de eléctricos EV & Software fundada por Renault Group, con el objetivo de convertirse en un accionista estratégico.

Además, Nissan se reserva para sí la posibilidad de seguir desarrollando vehículos eléctricos y tecnología aplicada de forma independiente a sus socios de Renault. Termina esta nota de prensa oficial con la siguiente declaración…

«Los acuerdos se están finalizando y la transacción sigue sujeta a la aprobación de los consejos de administración del Grupo Renault y Nissan» […] «Los miembros de la Alianza planean hacer un anuncio inmediatamente después de las aprobaciones de la junta»

Por tanto, habrá que esperar noticias, aunque esta nueva «vuelta de tuerca» parece será más duradera y llena de planes…

Fuente – Alianza Renault Nissan Mitsubishi