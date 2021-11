No me arranca el coche

“No me arranca el coche” es una frase que todos hemos formulado alguna vez y, si no lo hemos hecho, lo más normal es que acabemos haciéndolo. El problema con el arranque es sin duda una de las cosas más molestas que existe. Más aún cuando no se sabe el motivo por el cual sucede.

Hay muchas personas que tienen el conocimiento necesario sobre coches y pueden resolver este problema muy fácilmente. Pero, si ese no es tu caso, en este artículo vamos a darte las nociones básicas para saber qué hacer e impedir que el problema crezca de una medida desproporcionada, convirtiendo algo relativamente sencillo en un problema serio.

Por qué no me arranca el coche

Uno de los elementos del sistema de encendido del coche ha dejado de funcionar. Los más habituales son la batería del coche, el alternador que la carga, el motor de arranque, el interruptor de encendido, las bobinas de encendido y las bujías. Aunque también existen otras posibilidades como algún problema con la llave o incluso el interruptor del pedal de freno.

A continuación vamos a hablar de cada uno de ellos, para que sepas qué hacer en cada caso. En muchas ocasiones es algo que con un poco de investigación se puede solucionar fácilmente. Así evitarás tener que llamar a un mecánico que revise el coche con la consiguiente factura. Al menos si es un problema menor, que por suerte son los más frecuentes.

No arranca el coche por la batería o el alternador

Una batería descargada es el motivo más frecuente para que un coche no arranque. Los coches antiguos con este problema pueden hacer un intento de arranque sin conseguirlo, los modernos suelen dejar de funcionar en absoluto para proteger la electrónica. En este caso debes:

usar pinzas para arrancar el coche o, si tienes uno, un arrancador.

o, si tienes uno, un arrancador. arrancar con el método del empujón. Es decir, alguien empuja y otro suelta el embrague poco a poco con primera o segunda metida.

En el artículo Cómo arrancar un coche sin batería te detallamos más estas operaciones.

Si con esto has conseguido arrancar el coche estupendo. Aunque todavía puede ser el alternador, que no cargue la batería. Saber si es una cosa u otra es muy sencillo, siguiendo los pasos del artículo Cómo comprobar la batería del coche y el alternador. Si descubre que es éste, te recomendamos que vayas a un taller.

Si el coche tiene ya muchos años también puede ser que la batería esté sulfatada o corroída. Para lo que hay limpiadores de bornes o pastas protectoras y reductoras de resistencia eléctrica.

El coche no arranca pero tiene batería

Si no es la batería, aún quedan varios elementos que pueden ser la causa del fallo de arranque. Vamos uno por uno, empezando por lo más fáciles de comprobar:

Palanca no está en posición P o N

Si el coche es automático, asegúrate de que la palanca está en la posición P o N. Si lo está, muévela por todo el recorrido y ponla de nuevo. Incluso empújala un poco más fuerte por si no ha hecho contacto del todo.

No me arranca el coche por la llave

En muchos casos los coches con sistema Keyless no detectan la llave por inhibidores de frecuencia o porque ya no tiene pilas. Si es así, te saldrá un aviso en el cuadro de mando que diga “Llave no detectada” o una frase similar. Echa un vistazo al artículo Como abrir y arrancar cuando el coche no detecta la llave. Es muy sencillo y te llevará un par de minutos.

También puede ser que la llave tenga algún problema en sí. Algo no tan raro en coches de determinados años, que tenían un detector electrónico además de tener que insertarla. Si tienes una llave de repuesto, prueba con ella.

Interruptor del pedal de freno o embrague

Muchos coches modernos no arrancan si no se aprieta el embrague en los manuales o el pedal de freno en los automáticos. En estos segundos debes fijarte en si se encienden las luces de freno cuando lo pisas, con el contacto dado y la instrumentación encendida. Si no lo hace, el problema es muy probablemente que el interruptor, sensor o switch del pedal de freno no funciona. En el artículo Averías en las luces de freno, te contamos qué puedes hacer.

Para comprobar si es un interruptor en el pedal de embrague usa la linterna del móvil y agáchate para revisarlo visualmente. Es un sensor que se presiona al pisar el pedal. Si no llega a apretarlo has dado con el problema y es posible que lo puedas recolocar con la mano.

Hace mucho frío

En este caso hay coches que tienen problemas para arrancar si su sistema de encendido no está en perfectas condiciones (coches viejos o baterías con poca carga).

Si ese es tu caso, los consejos habituales son: apagar todos los aparatos dentro del coche, pisar el embrague al arrancar aunque no te lo exija el coche, no intentarlo más de 5 segundos seguidos y esperar medio minuto tras cada intento, calentar la batería y, en el caso del los diésel, girar la llave sin llegar a arrancar, solo hasta el punto de encender el sistema eléctrico del coche, 2 ó 3 antes de intentarlo. Si lo necesitas, en el artículo Consejos para encender el coche «en frío», te detallamos más estos métodos.

Sin combustible

Ojo que aquí no nos referimos necesariamente a que te hayas quedado sin gasolina, porque de eso ya se encarga de avisarte el coche. Se trata de comprobar si hay pérdida de combustible por una fuga en el depósito. Solo tienes que echar un vistazo bajo el vehículo para ver si encuentras un charco. No es muy común, pero si algo impacta contra el depósito puede pasar. Además es fácil de revisar.

Motor de arranque (suena «clac clac clac», no suena nada, etc)

Lo primero normalmente es revisar los fusibles. Porque es lo más sencillo. Si se ha fundido el fusible del motor de arranque no sonará nada al intentar arrancar. Echa mano del manual del coche y comprueba cuál pertenece al motor de arranque o sistema de encendido. Si está fundido, sustitúyelo. Muchos coches traen fusibles de repuesto. Aunque ten en cuenta que, si se ha fundido, es posible que haya algún problema que aparezca antes o después de nuevo y se vuelva a fundir. En ese caso lleva el coche al taller.

Si no es el fusible debes actuar según los síntomas de oigas:

El coche no arranca y no hace ningún ruido : es posible que no le llegue corriente al motor. Hay que comprobar el cableado que le da energía para ver si hay alguno suelto o roto. Si no es así, el motor de arranque está estropeado y debes cambiarlo o repararlo.

: es posible que no le llegue corriente al motor. Hay que comprobar el cableado que le da energía para ver si hay alguno suelto o roto. Si no es así, el motor de arranque está estropeado y debes cambiarlo o repararlo. El motor de arranque no tiene suficiente fuerza : en estos casos el problema suele ser que hay corrosión en los contactos de los cables que le dan electricidad o que están dañados. También puede pasar que el coche no arranque a la primera pero sí a la segunda o tercera.

: en estos casos el problema suele ser que hay corrosión en los contactos de los cables que le dan electricidad o que están dañados. También puede pasar que el coche no arranque a la primera pero sí a la segunda o tercera. El motor de arranque gira en vacío : esto quiere decir, que el motor de arranque no se acopla al volante motor para moverlo y arrancar el coche. El problema puede ser una horquilla suelta o rota, los dientes del piñón de arranque se han roto o el eje libre se ha roto. Sin conocimientos de mecánica no es recomendable tratar de arreglarlo. Te recomendamos que se lo lleves a un mecánico.

: esto quiere decir, que el motor de arranque no se acopla al volante motor para moverlo y arrancar el coche. El problema puede ser una horquilla suelta o rota, los dientes del piñón de arranque se han roto o el eje libre se ha roto. Sin conocimientos de mecánica no es recomendable tratar de arreglarlo. Te recomendamos que se lo lleves a un mecánico. El coche no arranca y hace clac clac: quiere decir que el automático (solenoide) del motor de arranque funciona, pero al motor de arranque en sí no. Se puede abrir y ver si es que el relé no se cierra para darle corriente. Lo que requiere ciertos conocimientos de mecánica para llegar hasta él, extraerlo y repararlo. Si no es tu caso, lo normal es que tengas que sustituir el motor de arranque en un taller.

Si quieres saber más sobre esta avería, te recomendamos el artículo El motor de arranque: qué es, cómo funciona y cuáles son sus partes.

Interruptor de encendido

Éste es un problema que puede surgir de vez en cuando. Un interruptor de encendido defectuoso será el culpable del problema, pues si la batería está bien pero el coche aún no se inicia, la respuesta más obvia puede ser la correcta. La única solución a este problema es el reemplazo del interruptor de encendido.

Bomba de combustible

Si el combustible está siendo obstruido por el movimiento, el coche no arrancará. Puede ser necesario realizar una prueba de presión del sistema de combustible en el inyector de combustible. Los filtros de combustible viejos y dañados también pueden ser la causa de este problema.

Bobinas de encendido o bujías

Este problema puede ser causado por un poco de humedad que cae sobre las bujías, o porque simplemente están oxidadas. Las bujías son las que proporcionan la chispa para encender el combustible, por lo cual, si se tiene las bujías en mal estado, simplemente hay que reemplazarlas.

Las bobinas de encendido son las que suministran electricidad con alta tensión a las bujías. Si no funcionan el motor no arrancará o, en caso de que lo hagan pero no al 100%, arrancará con muchas dificultades y es posible que muchas falle. En cualquiera de los dos casos te recomendamos que vayas a un taller. Aunque en el artículo sobre las bobinas de encendido te contamos cómo comprobarlas.

Se me ha parado el coche en marcha y no arranca

En estos casos el problema suele ser que la centralita ha detectado un fallo grave y ha apagado el coche por seguridad. Aunque también puede ser el fallo súbito de alguno de los componentes del sistema de encendido. Como por ejemplo la bobina de encendido si es única (coches antiguos generalmente) o alguna parte del cableado. En cualquier caso, lo mejor es llamar a la grúa y llevar el coche al taller.

Artículo relacionado: El testigo de «Fallo motor»: ¿qué hacer? ¿Por qué se enciende el aviso?

El coche no arranca cuando llueve

El sistema eléctrico del coche debe estar lo más estanco posible para que no entre agua. Si en tu coche no es así, el sistema de encendido puede dejar de funcionar para evitar cortocircuitos. Este problema requiere una inspección exhaustiva por parte de un mecánico. Y si no puedes hacerlo inmediatamente, te recomendamos que guardes el coche a cubierto y/o lo cubras con una funda.

Esto es muy frecuente en coches muy antiguos que usaban distribuidor. Si la tapa de éste está rota o agrietada, entrará agua en él y no funcionará correctamente.