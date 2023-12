Nos ponemos al volante de la gama Skoda RS, incluyendo los deportivos eléctricos

Recientemente tuvimos el placer de acompañar a Skoda en uno de esos eventos que molan. Y es que la marca checa nos convocaba para ponernos al día de toda su gama deportiva, con los Skoda RS. Ya de paso hicimos una ruta con ellos por carreteras reviradas de la zona norte y, posteriormente, sentimos sus prestaciones en pista cerrada.

Antes de contaros todo el evento es importante destacar que RS significa Rally Sport, siglas que debutaron en 1974 con los coches de rally Skoda 180 RS y 200 RS. Sin embargo, no sería hasta 2001 cuando se hiciera popular en coches de calle gracias a la llegada del primer Skoda Octavia RS, con un 1.8 turbo de 180 CV y puesta a punto específica.

Ese coche, el primer Octavia RS, fue quien abrió las puertas a los coches económicos de buen rendimiento en la marca Skoda. Más tarde llegaría la versión Combi y en 2003 el espectacular Skoda Fabia RS con el motor 1.9 TDI de 130 CV, un coche inconcebible hoy en día.

El Octavia siempre ha sido el gran abanderado de la gama Skoda RS, pero ahora también está disponible el Skoda Kodiaq RS, con un 2.0 TSI de 245 CV, y el eléctrico Skoda Enyaq RS, que rinde 341 CV y 460 Nm de par con tracción total, alimentándose de una batería de 18,3 kWh.

Dice Skoda que, en lo que llevamos de 2023, el 25% de sus coches se han vendido en acabado deportivo, bien sea RS, Sportline o Monte Carlo. Claro, que no hubiera estado de más que nos hubieran dicho qué porcentaje pertenece a cada terminación, porque probablemente los RS sean los menos demandados.

De ruta con el Skoda Octavia RS 2.0 TSI 245

Mi Skoda RS favorito es el Octavia, sin duda alguna. Me gustan las berlinas por su confort, amplitud y diseño, y nunca está de más un motor potente acompañado de una buena puesta a punto para darse alegrías en zonas de curvas de vez en cuando. Así que, es el coche que elegí para esta primera parte del evento.

Hicimos una ruta por carreteras del norte de la comunidad madrileña, disfrutando del siempre divertido puerto de La Cabrera. Es cierto que a primera hora el día no estaba para demasiadas alegrías, con una lluvia finísima y constante que tenía el suelo húmedo. De hecho, al acelerar fuerte saliendo de curvas lentas se podían apreciar algunas pérdidas de tracción.

En cualquier caso, destaca el gran equilibrio que ofrece este coche. No es el mejor deportivo, pero sí es un gran coche rápido y familiar. La primera vez que lo probé lo definí como un Golf GTI para toda la familia, y sigo estando de acuerdo con aquella afirmación.

No es el más ágil a la hora de enlazar curvas cerradas con cambios de apoyo repentinos y carreteras estrechas, pero tampoco lo consideraría torpe. Se siente más a gusto en virajes algo más rápidos.

Luego, en el uso normal por la ciudad y autopista es un coche muy confortable, como cualquier otro Skoda Octavia, disfrutando de una cómoda suspensión en los modos de conducción más relajados, buen aislamiento y una gran amplitud interior.

Nos vamos al INTA

Tras esa primera ruta, poníamos ruta al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, conocido como INTA. Allí nos esperaban más Skoda Octavia RS, varios Kodiaq RS y unos cuantos Enyaq RS, tanto en carrocería normal como Coupé.

Primero nos subimos a un Skoda Kodiaq RS para hacer una brevísima ruta offroad. No es que fueran unos obstáculos impresionantes, pero sí superamos desniveles, cruces de puentes y algunos descensos con ruedas de verano que te hacen ver que un Kodiaq no es un todoterreno puro, pero que puede afrontar situaciones mucho más complicadas de lo que muchos puedan pensar. Los 245 CV, la tracción total y el modo Off Road que ajusta la electrónica hacen maravillas.

Posteriormente volvíamos a ponernos al volante del Skoda Octavia RS, en este caso en carrocería Combi, para dar un par de vueltas al circuito interior de asfalto. Es mi primera vez aquí y no quiero cometer errores.

En cualquier caso, una vez más vemos que el Octavia no es el mejor deportivo en cuanto a eficacia pura, con tendencia subviradora y algún que otro kilo de más, pero el planteamiento de este coche no es ser un deportivo, sino un coche rápido, y ahí sí cumple.

Para rematar, nos subimos a un Skoda Enyaq RS, haciendo unas pruebas de aceleración máxima desde parado con el objetivo de hacer una frenada de emergencia a fondo y detener el vehículo entre dos puntos concretos.

No es fácil, ya que desde parado los 341 CV empujan con mucha fuerza y acelera muy rápido. También demuestra una gran capacidad de frenado, tanto que lo más normal es que en este prueba paremos el coche antes de las marcas indicadas por instinto.

Precios gama Skoda RS

Modelo Precio Modelo Precio Octavia RS 42.100 € Octavia RS Combi 42.800 € Kodiaq RS 55.860 € Enyaq RS 62.100 € Enyaq RS Coupé 63.900 €

