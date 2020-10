Nuevos datos del Mercedes-AMG Project ONE te harán desear tener uno

La llegada al mundo del Mercedes-AMG Project ONE provocará un terremoto de proporciones bíblicas. El segmento de los superdeportivos lleva unos años muy activo y firmas como la de la estrella no quieren faltar. Por tanto, los ingenieros de Affalterbach se han puesto manos a la obra para crear el mejor deportivo del mundo. Del Project ONE ya tenemos algunos datos e incluso imágenes y un vídeo que muestran algunos de sus encantos. Sin embargo, las conjeturas y rumores no van a cesar hasta su lanzamiento.

Uno de los aspectos que más nos entusiasma tiene que ver con el rendimiento de su tren motriz. Hasta el momento sabemos que el Mercedes-AMG Project ONE montará un sistema propulsor heredado, directamente, de la Fórmula 1. En concreto, es una unidad 1.6-litros V6 Hybrid E-turbo que tendrá una potencia superior a los 1.000 CV (735 kW). Este fue uno de los últimos datos que Mercedes-Benz publicó hace unos cuatro meses. Sin embargo, hay razones que más sobradas para pensar que este rendimiento será aún mayor.





El Mercedes-AMG Project ONE superaría, con mucho, los 1.000 CV de potencia

Según varias fuentes, entre las que está The Supercar Blog, el Project ONE superará los 1.200 CV (895 kW). Esta cifra nacerían por la combinación de bloque térmico más la ayuda proporcionada por el sistema eléctrico. Pero habría más detalles que apuntarían hacia donde va el elevado nivel deportivo de este hypercar. En concreto, anuncian que ofrecerá un sistema aerodinámico fijo en la zaga. Esta frase suena vaga y más cuando hemos podido ver que cuenta con un alerón trasero activo.

Aún así, podría ser una función adicional para extraer el mayor rendimiento posible en el circuito. El tercer rumor que llega tiene que ver con dos detalles de diseño. En primer lugar están el número y tipo de las salidas de escape. A priori parecía que tendría tres, pero según parece se unirá una cuarta para mejorar la sonoridad del conjunto. En un segundo lugar tenemos el diseño de sus llantas de aleación y ruedas que, como imaginábamos, serán diferentes en el modelo definitivo.

Con todo, parece que estos cambios están en camino, aunque hasta su debut oficial no habrá confirmación por lo que podrían caerse o desaparecer. Si todo va según lo previsto, la presentación pública del Mercedes-AMG Project ONE tendrá lugar en los próximos meses. La entrega a clientes de las 275 unidades comprometidas arrancará en el segundo trimestre de 2021. Por tanto, muy pronto tendremos nuevas imágenes y más detalles que muestren el avance del proyecto.

Fuente – The Supercar Blog