Ofertas anticipadas del Black Friday de Motor: los mejores descuentos

Pronto arrancará la semana del Black Friday 2021, cuyo viernes negro cae este año en 26 de noviembre. Entre tanto, son varias las marcas que se adelantan con ofertas en muchos de sus productos para el coche: cargadores de baterías, arrancadores, herramientas, compresores de aire y mucho más.

Aquí tienes las mejores ofertas sobre productos relacionados con el mundo del motor y, por qué no, también las mejores ofertas de coches en sí. Marcas como Seat, Opel, Skoda, Peugeot o Toyota aprovechan para regalar equipamiento, bajar sus precios o incluso ofrecer financiación a un coste mucho menor.

Black Friday herramientas para tu coches

Cargador de baterías E-Fast

¡Ay si muchos hubiésemos tenido uno de estos durante los confinamientos del Covid! Más de una batería se hubiese salvado de la inactividad que sufrieron nuestros coches. De nuevo, una buena forma de ahorrar dinero manteniendo la batería siempre en buen estado, gracias a todas las funcionalidades del Cargador de baterías E-Fast.

El Black Friday es el mejor momento para comprar cargadores de baterías por dos motivos. El primero, porque se acerca el invierno, que es cuando más sufren las baterías de los coches aparcados en la calle. Y segundo, porque los descuentos son de lo más generosos. Si se utiliza el cargador de batería regularmente en un coche con poco uso o con muchos trayectos cortos, se ahorra dinero en cambios de baterías porque duran mucho más.

Arrancador de coches Yaber

Estos aparatos son la mejor opción para no quedarnos tirados nunca por una batería descargada o algún otro problema con el arranque. Además, el arrancador de coches Yaber sirve como power bank de 12.800 mAh para cargar móviles, tablets, etc. Lo bueno es que los modelos actuales duran muchos meses sin cargarlos nunca y sus baterías aguantan aunque no los usemos casi nada.

Su tamaño compacto permite guardarlos en el maletero sin que molesten en absoluto y llegado el momento solo hay que conectar el arrancador a la batería y el coche arrancará incluso en climas fríos. Aprovecha el Black Friday y no te duermas en los laureles porque son un producto muy popular y se acaban pronto.

Inflador de ruedas WindGallop

Los compresores de aire o infladores de rueda son otro accesorio muy útil para el coche. Por supuesto, sirven para ajustar la presión de los neumáticos o la rueda de repuesto sin necesidad de ir a una gasolinera. Donde además las máquinas no suelen recibir el mantenimiento adecuado para medir correctamente la presión. Ese es el caso del modelo de WindGallop, con un tamaño reducido y conexión a la toma de 12 V del coche.

Pero es que además, junto con unas simples mechas te volverás imparable en cualquier viaje, se te pinchen los neumáticos que se te pinchen. A esto hay que añadir que puedes adaptar la presión de tus ruedas en cualquier momento a diferentes condiciones como el nivel de carga, dejar el coche parado mucho tiempo o para salir de una situación con una nevada fuerte como la de Filomena. Que nos pilló a muchos sin los accesorios adecuados. También es recomendable un cable adaptador para sacar la electricidad directamente de la batería.

Herramientas de desmontaje

Las herramientas de desmontaje Phyles, son el tipo de herramientas que todo buen aficionado a los coches debe tener a mano en su garaje. Una pequeña inversión, que luego puede ayudarnos a ahorrar mucho dinero si sabemos como usarlas, aunque sea a un nivel básico. Para eso están todos los tutoriales que tenemos en Actualidad Motor y en nuestro canal de Youtube.

En el Black Friday se encuentran auténticas gangas en cajas de herramientas para el coche, llaves dinamométricas o incluso algunas más específicas. Comprarlas ahora es la mejor forma de amortizarlas con los arreglos o cambios que hagas tú mismo en el coche.

¿Compro ahora o merece la pena esperar al Black Friday?

Como ves, son ofertas muy interesantes en muchos productos. El Black Friday ha conseguido tanto éxito, que es demasiado solo para un día o incluso una semana. Las compras son excesivas para la capacidad de transporte y preparación de pedidos. Por eso, los vendedores quieren extender el efecto Black Friday a más días y así conseguir dos cosas: aumentar las ventas conseguidas con el efecto llamada del Black Friday y descargar algo la saturación de demanda concentrada en pocos días.

Ese es el motivo por el que se encuentran ofertas igual de buenas antes del Black Friday. Así que no hace falta que esperes al día señalado para conseguir estas herramientas a buen precio o muchos otros productos. Es más, muchas de ellas ya no estarán disponibles el viernes negro, así que no esperes y hazte con las que necesites ya.