OFICIAL: cancelado el GP de Vietnam de F1 2020

El maltrecho calendario de F1 2020 pierde una nueva cita que se cae de esta temporada final de carreras debido a la situación de la pandemia en este país asiático. Se ha hecho oficial hoy que el GP de Vietnam de F1 2020 queda cancelado por los problemas que han azotado a esta zona. Las organizaciones confiaban en celebrar la cita este noviembre, pensando que ya habría pasado lo peor. Pero finalmente no ha sido posible.

Una pena, pero es una cancelación totalmente comprensible. De nada sirve celebrar una cita y poner en riesgo a todos los trabajadores. Pero eso no quita de que la suerte parezca no estar del lado de esta cita, y es que el nuevo GP de Vietnam que se iba a disputar en abril no pudo abrir sus puestas a los aficionados. Se aplazó, pero nuevamente los problemas obligan a cancelarlo esta vez de forma definitiva. Así que para estrenar este nuevo circuito habría que esperar al próximo año si todo marcha según lo previsto.

El anuncio no es una sorpresa absoluta, ya que aunque se pensaba disputar en noviembre, no se había confirmado aún de forma oficial. Liberty Media y los responsables en ese país estaban a la espera de ver cómo progresaba la situación. No obstante, los actuales dueños de la Fórmula 1 ya dieron a entender que no habría más hueco para otras citas en estos últimos meses del año, por lo que era de esperar que este anuncio llegase. Pero aún había una remota posibilidad de que le encontrase algún hueco.

Desde el GP de Vietnam, los organizadores del circuito de Hanói, han anunciado en el comunicado que: «Ésta ha sido una decisión extremadamente difícil de tomar, pero necesaria dada la continua incertidumbre causada por la pandemia global de la Covid-19.«.

¡Ojalá 2021 sea un año mucho mejor para todos!