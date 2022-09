¡Oficial! Nuevo Ford Mustang 2023, conservando el V8 de 5.0 litros

Todos pensábamos hace no demasiados meses que el Ford Mustang actual no tendría un sucesor natural. Es decir, que no volveríamos a ver un Mustang de gasolina, con su V8 como Dios manda bajo el capó. Pensábamos que veríamos una reinterpretación en vehículo eléctrico con formas de ponycar, como ya está ocurriendo con otros mitos americanos del automovilismo.

Pero se hizo el milagro y sí, tenemos un nuevo Ford Mustang al estilo tradicional. Bueno, más que milagro probablemente tengamos que dar las gracias al Mustang Mach-e, la versión eléctrica en formato crossover que tanto criticamos tiempo atrás por utilizar la denominación Mustang. Sea como fuere, en 2023 veremos un nuevo modelo de la vieja escuela totalmente rediseñado.

Cambia por completo y sigue siendo reconocible como un Ford Mustang

Comenzando por el diseño, la verdad es que el nuevo modelo se ha revisado por completo en sus formas exteriores. Ojo, sigue siendo fácilmente reconocible como un Ford Mustang, pero cambia considerablemente. En el frente, el capó es más bajo, la parrilla principal tiene menor altura y los nuevos faros de LED son realmente finos en comparación con los anteriores.

En el lateral se perciben nuevas líneas de tensión y formas más rectas, introduciendo aún más carácter y manteniendo esa anchura tan visual de las caderas en el tren trasero. Además, la caída hacia la zaga parece ser más incesante.

Y en la parte trasera es donde más nos ha sorprendido. Fijaos en el chaflán que recibe el portón del maletero en su mitad o en los pilotos de luces que pierden la tridimensionalidad siendo ahora totalmente planos, sin relieve. Las formas del paragolpes también son muy marcadas, al igual que el difusor que alberga las cuatro salidas de escape.

El nuevo Mustang se lanza con 12 opciones de color, incluyendo tres nuevas tonalidades: los Azul Ember, Azul Vapor y Amarillo Splash.

Mientras tanto, el habitáculo ha dado un giro considerable. Las pantallas cobran más protagonismo que nunca, recurriendo a una doble pantalla corrida al estilo Mercedes. La del cuadro es de 12,4 pulgadas y la del sistema multimedia de 13,2. Todo es muy configurable y adaptable, pero a mi modo de ver pierde parte de la esencia Mustang.

Retoques en todo, revolución en nada

El Ford Mustang 2023 estará disponible tanto con carrocería coupé como convertible. Dice la marca americana que se han llevado a cabo mejoras de hardware, software y puesta a punto, haciendo una revisión al motor V8 de 5.0 litros (Gen IV) con una respuesta y prestaciones aún mayores. Sin embargo y tristemente, no aportan cifras concretas.

El nuevo Mustang GT incorpora un nuevo sistema de inducción de aire con un diseño de doble toma de aire y doble cuerpo de mariposa, que minimiza las pérdidas de inducción y permite mayores caudales.

Cuenta con modos de conducción que ajustan la respuesta del motor, de la suspensión en caso de que sea pilotada electrónicamente y de la dirección, que por cierto ahora además es más directa. También de la transmisión en caso de equipar la caja de cambios automática de 10 relaciones, aunque este modelo pide a gritos el cambio manual. Los modos de conducción son: Normal, Sport, Deslizante, Drag, Pista y un sexto modo que permite una personalización individual.

El Paquete Performance incluye llantas de aleación de 19 pulgadas, un diferencial de deslizamiento limitado deportivo para aumentar la tracción, frenos Brembo de 19 pulgadas y un escape de válvula activa que ofrece sonidos de motor ajustables para adaptarse al escenario de conducción. La suspensión activa MagneRide es opcional.

Nuevo Ford Mustang Dark Horse

Por si todo lo anterior fuera poco, la marca americana ha presentado a la vez el nuevo Mustang Dark Horse. Dicen directamente que es la máxima expresión de la capacidad en circuito y que ofrece el mayor nivel de precisión para pista de cualquier Mustang hasta la fecha. Como se ve en las imágenes, la estética también se vuelve más agresiva.

Hemos cogido el nuevo Mustang, lo mejor de nuestras nuevas prestaciones del V8 de 5.0 litros, y le hemos añadido potencia, mejorado la aerodinámica, los neumáticos, la dirección y le hemos dotado de un habitáculo interactivo para crear un Mustang que va más allá de cualquier Mustang de 5.0 litros anterior

El motor V8 de 5.0 litros atmosférico eleva su rendimiento gracias al uso de nuevos árboles de levas y una puesta a punto específica, mejorando la admisión. La aerodinámica igualmente se ha mejorado.

Viene con paquete Performance con refrigerador auxiliar para el aceite de motor, radiador único para el aceite del cambio en versiones automáticas, ventiladores más potentes y un refrigerador del diferencial trasero, que por cierto es un Torsen de deslizamiento limitado de serie. Como veis, se han tomado muy en serio el control de las temperaturas.

No faltan mejoras en el chasis como barras estabilizadoras más grandes, amortiguadores de mayor resistencia, frenos Brembo sobredimensionados, refuerzos en las torretas y llantas de 19 pulgadas con mayor anchura en el tren trasero calzadas con neumáticos Pirelli P Zero PZ4.

Como curiosidad, destaca el freno de mano electrónico con modo drift. Visualmente es como un freno de mano tradicional, pero en realidad es eléctrico. Dice Ford que “el freno de mano electrónico de alto rendimiento está diseñado tanto para que los conductores noveles aprendan y mejoren sus habilidades de drifting como para proporcionar a los conductores expertos un sistema preparado para la competición”.

Galería Ford Mustang