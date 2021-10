Opel Astra GTC ¿Te imaginas que es realidad y se parece a los renders?

La última generación del Opel Astra es la más completa y tecnológica de todas las que hemos conocido. Por si no lo sabías, esto es debido a que su tecnología ya nada tiene que ver con General Motors. Gracias al extinto Grupo PSA la casa del rayo ha vuelto a brillar y productos como este compacto lo confirman. Sin embargo, este cambio de rumbo no gustará a los más aficionados a la marca, ya que se olvidarán de lanzar al mercado modelos de corte deportivo.

Hasta el anterior, todos los Astra han contado con algún tipo de versión deportiva. Los primeros se llamaban GSi y los últimos tenían como apellido GTC. No obstante, con la llegada de esta nueva iteración parece que nos vamos a quedar con las ganas de ver un nuevo Opel Astra GTC. Al menos mientras la casa de Rüsselsheim lo piensa con la debida calma y hace números. Eso sí, estos renders te animarán el alma y quien sabe, igual a sus ejecutivos.

Por ahora, no hay confirmación de que llegue un Opel Astra GTC

Como podéis ver en los renders, este hipotético Opel Astra GTC tiene carrocería de tres puertas. No hace falta deciros que este tipo de modelos están de capa caída y, salvo honrosas excepciones, los fabricantes no tienen ningún tipo de intención en volver a ofrecerlos. Por tanto, que los diseñadores de Kolesa hayan apostado por este formato nos gusta. Pero no es el único aspecto que han modificado de su fisonomía para dar a luz a este Astra GTC.

Si lo comparamos con la versión cinco puertas, Nikita Chuiko, ha alargado las puertas delanteras, retocado la línea de las ventanas y un poco el paso de rueda trasero. Tampoco podemos pasar por alto que luce una línea del techo más baja y un portón para el maletero más dinámico. Y hasta aquí podemos leer, porque tampoco necesita de muchas florituras para lucir deportivo y dinámico. De hecho, los paragolpes se mantienen tal cual los conocemos.

Y hasta aquí podemos leer, porque este hipotético Astra GTC no necesita de más para parecer dinámico. Con todo, y aunque no guste, debemos ser claros. Por ahora no existe ninguna posibilidad de que Opel se atreva a lanzar una versión de este tipo. En cambio, sabemos que el eléctrico está en sus planes y, como es lógico, podría tener cierta dosis de dinamismo, aunque no al nivel de los GTC que conocimos en generaciones pasadas.

Habrá que esperar a que sus planes se materialicen para ver cuál es el camino que deciden tomar.

Fuente – Kolesa