Pedales del coche: trucos para ser un crack

Los pedales del coche son tres en el caso de los coches convencionales o dos en el caso de los automáticos (puede haber excepciones en vehículos adaptados para minusválidos). Su uso no puede ser más simple, aunque durante las primeras tomas de contacto siempre se suele hacer un lío y no se manejan con tanta destreza como lo hace un conductor profesional, se puede calar el coche por no pisar bien, etc. Pero, para muchos conductores, los pedales ya no tienen misterios… o eso creían. Ya que aquí verás algunos trucos y consejos que seguramente no conocías y que te ayudarán con estos elementos de tu vehículo.

Consejos y trucos para manejar los pedales del coche como un profesional de la conducción

Aquí van algunos interesantes trucos que puedes aplicar en el día a día:

Consejos para el pedal del acelerador

Evita brusquedades al pisarlo para mantener un buen estado de salud de tu motor y evitar consumo innecesario, así como emisiones contaminantes de más.

Los acelerones bruscos también podrían hacer que pierdas el vehículo o tenga reacciones inesperadas, pudiendo producir accidentes. Se suave con el recorrido del pedal.

Levantar el pie del acelerador antes de pisar el freno para detenerse hará que se reduzca el consumo. Es lo que en Fórmula 1 se conoce como Lift and coast, es decir, dejar que la aerodinámica frene el coche y luego apretar el pedal del freno, evitando mantener el pie a fondo hasta el momento de frenar.

Deja de acelerar en las pendientes y deja que sea la propia inercia la que impulse el coche. Esto reducirá el consumo.

Consejos con el pedal del embrague

Pisar siempre el pedal del embrague hasta el fondo y no a medias. Esto hará que se evite desgaste innecesario y que puedan suceder tirones, y otros problemas.

No abuses del uso del embrague, ya que al ser discos sometidos a fricción sufrirán un desgaste al acomplarse y desacoplarse, por lo que ahorrar en uso de este pedal te ahorrará también en el taller.

Conocer el punto de mordida o el momento en el que los discos del embrague comienzan a acomplarse es fundamental para salir desde una pendiente hacia arriba sin que se vaya el coche atrás o para evitar calar el coche.

Consejos sobre el pedal de freno

Algunos conductores se han malacostumbrado a usar otro pie para frenar, y esto es un problema. Siempre deberías utilizar el mismo pie del acelerador para frenar, es decir, el derecho. Es importante, más aún si se tiene en cuenta que es lo lógico, ya que no se debe acelerar y frenar al mismo tiempo.

La suavidad y progresividad al pisar el pedal del freno también son importantes como en el caso de los anteriores. Esto hará que se haga una frenada agradable, sin brusquedades. No obstante, cuando se trata de una frenada de emergencia hay que pisarlo de forma brusca y hasta el fondo para frenar lo antes posible. Además, el sistema ABS hará que no se bloquee la dirección y puedas mantener la dirección que necesites.

También es importante abusar del freno demasiado, ya que las pastillas y discos del freno también sufren desgaste como otros elementos mecánicos del motor. Por eso es importante usar el freno motor en las pendientes (usando marchas cortas), o cuando se permita su uso. La aerodinámica (resistencia o drag) y el motor pueden servir como un buen freno también si sabes cómo usarlos.

No hay que frenar en la trazada de la curva, hay que frenar antes y una vez entras en la curva comenzar a acelerar para un mejor agarre.

Un error muy habitual consiste en pisar suave el freno e ir incrementando la presión conforme el vehículo va frenando, pero eso no debería ser así. La mayor fuerza no se debería ejercer al final de la frenada. Lo más efectivo es pisar el freno de forma algo más fuerte al comienzo y cuando el coche se va deteniendo hay que ir pisando más suave el freno, ya que no se necesita tanta presión.

Cuando se pisa a fondo el freno por una situación de emergencia, hay que evitar soltar el freno cuando se nota la vibración típica causada por la entrada en funcionamiento del ABS. Siempre mantén la presión constante pisando al mismo tiempo el embrague para evitar que el coche se cale. Así hasta que el coche se detenga de forma total.

Consejos para evitar el desgaste innecesario

[embedded content]

Y, para concluir, os dejo este otro interesante vídeo donde uno de nuestros compañeros te enseña de forma práctica algunos consejos para que no desgastes la mecánica de tu vehículo de forma absurda. Seguro que muchas de las cosas no se te habían pasado por la cabeza…

Espero que estos consejos te hayan servido para no cometer los mismos errores que cometen tantos usuarios y que puedas alargar la vida útil de tu vehículo sin dañar demasiado el motor por un mal uso de los pedales del coche.