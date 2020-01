Personaliza tu móvil, ordenador o habitación con el Toyota GR Supra

Que levante la mano quien de pequeño no haya puesto posters de coches en su cuarto. A día de hoy, tengo algunos, sobre todo, los que han marcado mi infancia. Sin embargo, la homogeneización que ha experimentado el sector del automóvil ha provocado que las nuevas generaciones no piensen en estas cuestiones. Amén, de que ya no hay material publicitario para que los pocos aficionados que lo deseen, puedan empapelar su habitación.

Recuerdo que uno de los más buscados era el del Supra. En mi infancia, era un modelo de culto que, si no hubiera sido por la saga The Fast and the Furious, hoy día muchos no conocerían. El caso, es que con el lanzamiento del Toyota GR Supra de la última generación, la firma nipona se ha puesto las pilas. Quiere reenamorar a las nuevas generaciones y para ello, lo mejor es volver a lo clásico: ofrecer posters y material publicitario gratis.

El Toyota GR Supra quiere conquistar a las nuevas generaciones

Si accedes al link de la fuente podrás pedir el tuyo. Los responsables del modelo te lo enviarán firmado y personalizado. Sin embargo, que la alegría no te embargue, pues sólo están disponibles en Estados Unidos. Al enterarme de la noticia, lo primero que hice fue intentar pedir el mío, pero no, esta acción de marketing, por ahora, no saldrá del país americano. Aún así, que la tristeza no te abata, porque hay más soluciones.

Además de poder pedir un poster, Toyota permite descargar otro tipo de material. Hoy día no se usan mucho, todo hay que decirlo, pero a los quemados esas cosas nos dan igual. Hablo de algo tan conocido como tonos para el móvil o fondos de pantalla para el desktop. Así, cuando te llamen podrá sonar la dulce melodía que eroga el motor del GR Supra. Además, trabajar será más ameno, aunque no puedas comprar el coche de tus sueños.

Artículo relacionado: Europa está a punto de recibir al Toyota GR Supra 2.0L Turbo con 258 CV

Sea como fuere, Toyota está sembrando de cara al futuro. Por ahora, no sabemos si el GR Supra tendrá relevo generacional, pero si no fuera a ser así, no tendría sentido alguno que ejecutaran acciones como esta. Habrá que esperar, aunque con el lanzamiento de nuevas versiones, como la de acceso, su mercado se amplía aún más. Lo último que nos queda es esperar que Toyota Europe copie esta iniciativa.

Fuente – Toyota