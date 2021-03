Peugeot, al final, no desembarcará en EEUU: Para eso está Alfa Romeo

Cuando el año 2019 estaba dando sus primeros pasos el extinto Grupo PSA anunció que estaba interesado en regresar a Estados Unidos. Este mercado es uno de los más dinámicos del mundo, pero su complejidad no permite que todas las firmas puedan incursionar con éxito en él. Por ello, decidieron que Peugeot sería la marca que daría el paso, pues ya estuvo a la venta en el pasado. De hecho, crearon un plan que parecía muy interesante.

El problema es que su camino se cruzó con el del Grupo FCA y las cosas han cambiado. Tanto, que a día de hoy están fusionados y trabajando conjuntamente. Por tanto, el consorcio galo ha tenido que parar sus planes, ya que tienen que optimizar recursos para atender de la mejor forma posible los mercados en los que están presentes. De ahí que Stellantis haya decidido que Peugeot no deba dar el salto a EEUU para centrarse en otros menesteres.

Stellantis apostará por Alfa Romeo por encima de Peugeot

Gracias a Automotive News hemos sabido cuáles son las intenciones de Stellantis. El hecho que ha desencadenado la confirmación llega de la mano del nombramiento de Larry Dominique como vicepresidente senior de Alfa Romeo para América del Norte. Para aquellos que no lo sepan, este ejecutivo ya fue nombrado por PSA para dirigir el desembarco de Peugeot en esta región. Por tanto, cambia de marca pero mantiene el sillón y el objetivo.

El relanzamiento de Alfa Romeo en Estados Unidos tuvo lugar en el año 2008. Por aquella época el Grupo FCA se hizo con el control efectivo del difunto Chrysler Group LLC y aprovechando su red comercial dieron el salto. Sin embargo, no fue hasta la llegada de los Giulia y Stelvio que el mercado la empezó a tomar en serio. El problema es que su rumbo se torció ante la falta de novedades que atrajeran a un público más amplio.

Por su parte Peugeot quería adelantar su llegada a EEUU a 2023. Pero ahora no tiene sentido este objetivo. Para que la casa del león se asiente en el país se necesita de una inversión que con Alfa Romeo no es necesaria. A ello hay que sumar que Chrysler y Dodge cuentan con un público al que deben atender y por tanto no sería sensato contar con una firma más en el catálogo. El problema es que todavía no conocemos el plan de Dominique.

Habrá que esperar un poco más, pero no creemos que tarden mucho en dar los primeros detalles. Con todo, es una gran noticia para los aficionados a Alfa Romeo. Sobre todo porque se confirma que Stellantis apostará por ella, al menos de momento.

Fuente – Automotive News