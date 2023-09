Peugeot E-3008: Su debut se anticipa con estas fotos oficiales…

El nuevo Peugeot E-3008 está a punto de revolucionar el segmento de los SUV´s compactos. Como ya sabes la casa del león lleva trabajando varios años en el sustituto de uno de sus modelos más exitosos y vendidos a lo largo y ancho del mundo. Y más allá de «estar acojonados» han «echado el resto» para crear un modelo que vuelva en sí el segmento más «goloso» del mercado. ¡Ojo! Si el actual 3008 te sorprendió en su día, con el nuevo será a más…

A lo largo de las últimas semanas y meses Peugeot ha ido publicando varios avances. Para ello ha utilizado el camuflaje CAMOCATCH como herramienta de trabajo. Y aunque eficaz, no ha servido para que los renders que han visto la luz hayan dado, casi, en el clavo con su diseño. Así es que, igual que publicaron tiempo atrás el diseño que se verá en su habitáculo, liberan las primeras imágenes oficiales. Ahora ya solo falta conocer los últimos secretos…

El próximo Peugeot E-3008 luce una impresionante silueta coupé realmente atractiva y llamativa…

El vehículo que puedes ver en estas imágenes es el nuevo Peugeot E-3008, la versión eléctrica de la tercera generación del 3008. Como ya anunciamos tiempo atrás y se podía ver en las fotos «espía» de la marca su diseño ahora es el de un SUV coupé realmente atractivo. Y aunque la marca no da detalles de su diseño ni cuál es el estilo en el que se han basado, podemos repasar algunos de los elementos más llamativos que conformarán su personalidad.

Así, tenemos un frontal que evoluciona las líneas ya vistas en los últimos 308 y 408. Sus ópticas son más finas y van unidas en el centro a través de una moldura plástica que integra en el centro el dígito 3008. Más abajo está la parrilla frontal que toma un diseño tridimensional y sitúa en el centro el nuevo logo de Peugeot. La flanquean las nuevas garras para la iluminación diurna LED que nacen en la óptica principal y saltan al paragolpes de tres en tres…