¿Piensas comprar un SUV compacto en 2022? Aquí tienes 5 opciones

Que los modelos crossover siguen siendo la tendencia del mercado es algo que no podemos dudar. Es por ello, que los fabricantes hacen bastante hincapié en este tipo de vehículos debido al gran volumen de ventas que tienen.

Como en Actualidad Motor nos gusta satisfacer a todos nuestros lectores, hemos decidido comentaros cuáles son los 5 mejores SUV compactos que vamos a poder encontrar este 2022.

Hyundai Tucson

El Tucson es el coche estrella de la marca coreana Hyundai y se ha convertido en el modelo más vendido de este pasado año 2021 en su categoría gracias a su novedosa apariencia, un amplio abanico de mecánicas disponibles y, lo más importante, que tiene una muy buena relación calidad/precio.

Lo más destacable es su elegante diseño pero a la vez diferencial. Se deja ver una gran parrilla delantera con luces led incorporadas, la zaga con unas ópticas que desde luego no pasan desapercibidas y un interior discreto pero modernizado, con dos grandes pantallas y muy buenas calidades percibidas.

También ofrece una amplia gama de mecánicas diésel, gasolina, mild hybrid, híbrida convencional e híbrida enchufable. La potencia mínima disponible parte desde los 115 CV y llega hasta los 230 CV en su versión más potente. Además tenemos la opción de poder elegir entre tracción delantera o total y entre cambio manual o automático.

Cupra Formentor

Cupra ha hecho un gran trabajo con el Formentor y eso se ha estado viendo en el volumen de ventas que ha tenido este pasado año. Es por ello que se trata de una muy buena opción para los posibles compradores que buscan su futuro coche en el mercado de los SUV compactos.

Lo que más resalta al ver un Cupra Formentor es su agresivo diseño. Cuenta con unas líneas muy marcadas en todos sus ángulos provocando así sensación de deportividad. Sí es verdad que en su interior es mucho más minimalista y con pocos botones físicos, haciendo que todo esté orientado a controlarse en la pantalla de infoentretenimiento.

La gran ventaja de este crossover es que ofrece una amplísima posibilidad de configuración para dejarlo totalmente a tu gusto. Podemos elegir entre 10 mecánicas diferentes que están asociadas tanto a cajas de cambio manuales como automáticas, tracción delantera o total, así como motores gasolina, diésel o híbridos enchufables que ofrecen desde 150 CV en su versión menos potente hasta incluso 390 CV en la versión VZ5, que por cierto es limitada.

Nissan Qashqai

La tercera generación del Nissan Qashqai, que por cierto fue el pionero en esto de los SUV, llegó al mercado hace solamente unos meses y nos sorprendió gratamente. Por eso pensamos que sin duda es un claro merecedor de estar en este top 5.

En cuanto al su novedoso diseño podemos destacar ese toque más agresivo que tiene pero sin pasarse demasiado, algo sutil pero diferencial. Sobre todo por esa parrilla delantera en forma de V, las ópticas tan llamativas y la zaga muy elegante. En el interior también encontramos diferencias notables, cuadro de instrumentos digital totalmente configurable, pantalla de infoentretenimiento táctil con la ultima tecnología en cuanto a conectividad y buenos acabados en general es lo que más podemos destacar.

El todocamino de Nissan solamente cuenta con mecánicas gasolina microhibridadas de 140 CV y 158 CV. Se puede elegir tanto cambio manual o automático y tracción delantera o integral.

Kia Sportage

El Kia Sportage ha sufrido un cambio radical en todos los aspectos y no tenemos ninguna duda de que se va a convertir en este 2022, en uno de los modelos más vendidos.

Viene con un diseño con muchísima personalidad y sobre todo más arriesgado, pero quien no arriesga no gana. En la parte delantera podemos destacar esa enorme parrilla frontal unida a unas ópticas de tipo led con forma de boomerang. La zona posterior es suave, pero gracias a los contrastes y al estilo tecnológico no pasa desapercibida. El interior de este Kia ahora te deja sin palabras. Cuenta con una doble pantalla curva para el cuadro de instrumentos e infoentretenimiento y las calidades son realmente agradables al tacto y dan muy buena sensación.

El Kia Sportage, al igual que su primo Hyundai Tucson, cuenta con versiones diésel, gasolina, microhíbridas, híbrida e híbrida enchufable que parten desde los 115 CV hasta los 265 CV en su versión más potente, además de poder escoger entre entre cambio manual o automático y tracción delantera o integral.

Lexus NX

La segunda generación del Lexus NX viene totalmente renovada y con notables diferencias en el diseño exterior e interior. Hay que recalcar que este modelo se encuentra entre los más grandes de la categoría, o incluso podríamos decir que es de los más pequeños del segmento superior. Por sus 4,6 metros de longitud está a caballo entre los C-SUV y los D-SUV.

Incorpora un diseño muy característico con esa gran parrilla delantera, unos mayores pasos de rueda y en la zaga cuenta con unas ópticas full led que quedan unidas por el centro. Algo curioso y que muchas marcas están empezando a hacer es omitir el logo y poner directamente el nombre del fabricante. El interior también ha sido rejuvenecido pero mantiene la esencia Lexus. Todo está orientado hacia el conductor para que según Lexus, la distracción al volante sea la mínima posible. Las calidades de la marca premium de Toyota son simplemente espectaculares y se cuidan todos los detalles para tener la sensación de que estamos en un muy buen vehículo.

El Lexus NX cuenta con mecánicas gasolina hibrida tradicional con 242 CV como híbrida enchufable de 306 CV. Ambas motorizaciones van unidas obligatoriamente a una caja de cambios automática.

