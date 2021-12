Polestar 3: El nuevo SUV eléctrico de la casa sueca debuta en este teaser

Poco a poco Polestar está dando forma a una interesante y atractiva gama de modelos cien por cien eléctricos. Cuando Volvo se hizo con sus riendas y anunciaron sus planes parecía una locura, pero ahora que los vemos rodar por la calle la cosa cambia. Tanto, como que quieren asaltar el que ya es su mayor mercado en todo el mundo: EEUU. Para ello han estado trabajando en el desarrollo de una serie de modelos muy especiales.

El primero de todos ellos es el Polestar 3, un SUV de gran tamaño que quiere plantar cara a todos los rivales que lancen al mercado las firmas premium. La primera vez que lo vimos fue el pasado mes de junio, pero lo hizo con algo de trampa: tapado bajo una lona. Ahora, cuando han pasado unos pocos meses, la firma premium sueca da un paso y publica una «foto espía». En ella no se ve gran cosa, pues está camuflado, pero sí nos da pistas de cómo será…

El nuevo Polestar 3 estará hermanado con el futuro Volvo XC90

Según explicó Polestar cuando anunció el desarrollo del 3, estará hermanado con el futuro Volvo XC90. Pues bien, esto es lo primero que no se aprecia en la imagen robada pues da la sensación de que es mucho más pequeño. Claro está, podría darse la situación de que aún estando desarrollados sobre la base CMA pertenezcan a segmentos diferentes. En todo caso, para dar respuesta a esta incógnita aún habrá que esperar unas cuantas semanas más.

Si nos fijamos en la imagen, podemos advertir algunos rasgos de diseño del Polestar 3. No sabemos si es casualidad, pero parece que el equipo creativo se habría inspirado en el XC40. Sobre todo al ver la forma del pilar «C» o la línea que tienen el marco de las ventanas. La zaga no se aprecia con toda la claridad que nos gustaría, pero parece que no es la misma que lucía el prototipo que vimos cubierto por la lona. A no ser, que jugaran al despiste…

Respecto a su técnica, poco nuevo bajo el sol. Polestar no está por la labor de destapar aún sus «encantos» pero eso no impide que podamos repasar los que sabemos. A su plataforma CMA se sumará un tren motriz eléctrico con dos configuraciones: motor único y motor doble. También que ofrecerá espacio suficiente para acomodar hasta cuatro pasajeros y que será el primer vehículo de Polestar que se fabricará en los Estados Unidos…

Según Thomas Ingenlath, director ejecutivo de Polestar…

“Construiremos en EEUU para los estadounidenses” […] “Está previsto que Polestar 3 se lance en 2022 como un SUV de rendimiento eléctrico premium que definirá el aspecto de los SUV en la era eléctrica. También será el primer vehículo Polestar que se construirá en EEUUs»

Fuente – Polestar