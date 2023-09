Por esto es importante cargar coche eléctrico aunque no lo utilices

Como hemos estado observando durante todo este tiempo en el que se han ido presentando para quedarse en nuestras carreteras, cargar el coche eléctrico es una práctica que se ha quedado con nosotros en el día a día. Y es que las baterías del coche eléctrico son las responsables de que todo el engranaje funcione perfectamente y de que podamos recorrer kilómetros y kilómetros sin contaminar ni gastar combustible.

Sin embargo, pocos conductores conocen su batería a fondo. Sí, sabemos que estos encabezan la tan necesaria transición hacia una movilidad que no utilice combustibles fósiles, algo que se refleja en el crecimiento de las ventas anuales de este tipo de vehículos, que son una solución para lograr que las carreteras y ciudades sean menos contaminantes.

Los coches pierden energía y afecta al sistema

Pero es importante considerar que todo se cuida al detalle, especialmente a la hora de cargar este coche eléctrico. Uno de estos aspectos se profundiza bien con lo que es el momento de su recarga. Y sí; esto conlleva a que tengamos que hacer algunas modificaciones en nuestro modo de conducir, también para el momento en el que no estemos utilizando el vehículo. Esto es debido a la autodescarga de sus baterías.

Para saber cuánto tiempo dura una batería de coche podemos hacernos la siguiente idea: si la vaciamos y rellenamos cada día nos duraría más de ocho años.