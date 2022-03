Probamos el Mercedes GLE Coupé diésel híbrido enchufable

Mercedes apuesta por la electrificación, pero en esa transición que ya todos estamos conociendo con los híbridos enchufables, llega la marca Alemana ofreciendo una combinación que a simple vista es bastante llamativa. Se trata de unir a una mecánica diésel una batería de gran tamaño para que de esta manera se convierta en un modelo diésel híbrido enchufable. Así que nos hemos decidido a probar con ese motor un GLE Coupé 350de.

La unidad probada hoy es un GLE Coupé 350de que ofrece una potencia máxima conjunta de 320 CV y 700 Nm de par, una caja de cambios automática de 9 relaciones de tipo convertidor de par y un acabado estético AMG tanto en el interior como exterior.

Muy atractivo e imponente, así es el GLE Coupe 350de

Estéticamente llama muchísimo la atención por esa agresividad que realza. Es un diseño sin demasiadas líneas definidas pero que a simple vista te entra por los ojos. Es un coche del segmento E, por lo que sus dimensiones tampoco lo ayudan a pasar desapercibido cuando vas conduciéndolo.

En la parte frontal encontramos una gran parrilla delantera con el logo en un tamaño bastante grande, un grupo óptico full led con una firma lumínica muy atractiva, unos detalles en negro brillo que van incluidos con el paquete night y un capó muy musculoso. Todo esto provoca un imponente diseño delantero que los conductores que vayan delante se quieran apartar.

Si continuamos hacia la zona lateral, podemos ver unas grandes llantas de 21 pulgadas con doble medida. En el eje delantero tiene medida 275/45 mientras que en el eje trasero posee la friolera de unos neumáticos en medida 315 en perfil 40. Los marcados y ensanchados pasos de rueda dan ese aspecto deportivo que unido a el estilo coupé, hace que te enamores de este diseño. También podeos encontrar unas estriberas que ayudarán a subirte con mayor facilidad al vehículo.

Para finalizar nos vamos a la zaga, destaca una especie de cola de pato que le da una mejor aerodinámica, el bonito grupo óptico trasero tan perfilado y un parachoques en plástico con un ligero difusor entremedias de unas teóricas salidas de escape que como es costumbre últimamente, son falsas.

Diseño elegante y buenas calidades

En el interior del GLE Coupé destaca un diseño bastante elegante pero con un nivel de calidades y terminaciones sobresalientes. Claramente estamos en un coche caro y cuando te sientas en él, se nota.

Lo primero que llama la atención es su doble pantalla para el cuadro de instrumentos digital y sistema de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas cada una con el ya famoso y completo sistema MBUX de Mercedes. Me gusta mucho la gran posibilidad de personalización que podemos tener en el cuadro de instrumentos y lo completo que es el sistema de infoentretenimiento. Otro de los detalles de este GLE Coupé es que tiene head up display. Además, seguimos contando debajo de la pantalla central con botones físicos para el control de la climatización.

Si continuamos hacia la consola central, podemos ver que es bastante ancha y que tiene dos especies de agarraderas que posiblemente nos servirán de mucho, ya que no encontramos ninguna en la zona del techo. También tenemos bastantes botones para acceder rápidamente a algunos apartados del sistema de infoentretenimiento y un touchpad para controlarlo. Por otro lado, se deja ver el selector de modos de conducción y otro para ajustar la altura de la suspensión. En la zona del reposa bebidas, podemos ver otro botón que sirve para conectar la función de ventilación o calefacción y así siempre tener nuestra consumición a la temperatura que queramos.

Si hablamos del apartado de conectividad podemos mencionar que tiene Apple Car Play y Android Auto siempre que lo conectemos por cable y una zona de carga inalámbrica. Los puertos de carga que encontramos son todos USB-C.

En habitabilidad es un diez

Pasando hacia el tema de la habitabilidad, el Mercedes GLE Coupé cuenta con unos asientos que desprenden un olor a cuero en el habitáculo que te hace recordar que estás en un coche de alta gama. Asientos que son regulables eléctricamente tanto para el conductor como el copiloto y que tienen función de memoria además de ser ventilados y calefactados.

En las plazas traseras, resalta el amplio espacio tanto para las piernas como para que teóricamente 3 personas viajen sin problemas. Yo soy una persona alta como ya sabéis, mido 1.94m y en este GLE Coupé no he tenido ningún problema de espacio a pesar de que el asiento del conductor esté ajustado a mi altura. El espacio para las piernas es sobresaliente y aunque estamos ante la versión coupé, también tengo suficiente altura libre para no chocar con el techo, que además, es practicable y eso siempre perjudica.

Pero ahora bien, en la plaza central no recomiendo nada viajar. Tiene un mullido bastante duro por culpa del reposa brazos y eso hace que en un trayecto largo la espalda te empiece a decir que te vayas de ahí, pero dos personas viajaran de una manera muy cómoda.

En la zona trasera encontramos un sistema de climatización independiente para regular la temperatura como más deseemos. También tiene dos tomas de USB-C para cargar nuestros dispositivos. Lamentablemente en la unidad probada no tenemos asientos calefactados.

Maletero con 510 litros de capacidad

Y es que en este Mercedes GLE Coupé, al ser híbrido enchufable la capacidad del maletero se reduce significativamente. «Solamente» tenemos 510 litros de capacidad frente a los 655 litros que tiene la versión a combustión tradicional. La diferencia es considerable pero no nos engañemos, 510 litros sigue siendo un buen espacio.

Lo malo es que no contamos con un doble fondo para si quiera dejar los cables de recarga del coche.

Al volante del Mercedes GLE Coupé 350de

Esta mecánica 350de desarrolla 320 CV y 700 Nm de par siempre y cuando tengamos suficiente batería eléctrica, si no nos quedaríamos con 194 CV y 400 Nm de par que ofrece el motor a combustión de 2.0 litros y 4 cilindros. Siempre va unido a una caja de cambios automática 9G-Tronic de 9 relaciones de tipo convertidor de par y tracción total 4Matic. La velocidad máxima es de 210 km/h y la aceleración de 0 a 100 es en 6,9 segundos, una cifra bastante buena teniendo en cuenta que es un coche de casi 2,7 toneladas. Su consumo medio homologado es de 0,8 l/100km, una cifra muy teórica.

El Mercedes GLE Coupé 350de ofrece un nivel de confort impresionante. Se nota claramente que está orientado para hacer viajes sin prácticamente apreciar nada, la sensación que da es de estar sobre una nube gracias a la suspensión neumática. Pero siempre podemos darle al botón Sport y disfrutar de una suspensión más dura que permitirá un menor balanceo de la carrocería y disfrutar de una conducción más deportiva, y es que a pesar de sus casi 2.700 kg de peso, el GLE Coupe 350de se mueve bastante bien en un tramo revirado, pero no es un coche deportivo.

Insonorización, dirección y motor

En carretera podemos apreciar el buen aislamiento que tiene, prácticamente no escuchas nada y está muy filtrado, algo bastante importante en un modelo con estas dimensiones. Incluso el ruido de rodadura que provoca a pesar de las grandes gomas que tiene, es casi nulo.

Su grado de maniobrabilidad es muy bueno, no tendremos problemas en ir por la ciudad y hacer muchos giros cerrados. La dirección es bastante blandita y eso ayuda mucho para el uso diario, pero no para una conducción deportiva ya que está bastante filtrada. Pero para aparcar o desaparcar lo agradeceremos, también gracias al sistema de cámaras de 360 grados que cuenta.

El motor siempre nos transmite alegría y fuerza en cualquier momento, hasta que la batería eléctrica se agota por completo. Ahí el GLE Coupé 350de parece que en subidas le cuesta bastante más y necesita forzar el motor a combustión para mantener la velocidad. Recordamos que solamente son 194 CV de potencia y 400 Nm, por lo tanto la fuerza se queda un poco justa para mover esos 2700 kg.

La caja de cambios automática de tipo convertidor de par es bastante rápida y suave. No aprecias ningún cambio de marcha y en un uso más deportivo tiene suficiente rapidez. Son 9 relaciones y eso nos ayudará a que en carretera podamos tener unos consumos más bajos.

Consumos en modo eléctrico, híbrido y sin autonomía eléctrica

Estamos ya terminando la prueba pero antes de finalizarla tenemos que hablar de los consumos, que otro de los aspectos importantes en este coche híbrido enchufable. Nos ha ofrecido unas cifras de consumo bastante buenas teniendo en cuenta su peso, dimensiones y neumáticos.

El Mercedes GLE Coupe 350de nos ha permitido realizar 95 km en un uso mixto en el modo 100% eléctrico, una cifra bastante buena gracias a su batería de 31,2 kWh. En un uso combinado y dejando al coche que él solo se organice con el motor térmico y eléctrico hemos conseguido en 100 km tener un consumo medio de 2,2 l/100km y manteniendo casi 1/4 de la batería restante.

Si nos quedamos sin autonomía eléctrica el GLE 350de funciona como un coche híbrido convencional, por lo tanto sus consumos siguen siendo realmente buenos. En ciudad he estado rondando los 7,5 litros mientras que en carretera el consumo ha estado sobre los 8,5 litros a los 100km.

Aquí es donde se ve la gran ventaja de tener un diésel híbrido enchufable, ya que estas cifras en un GLE gasolina hibridado seguramente el consumo estuviese en unos 4 litros más a los 100 de media sin autonomía eléctrica. Yo soy un claro partidario de utilizar en este tipo de coches mecánicas diésel híbridas enchufables.

Tiempo de carga batería eléctrica

Sobre el tiempo de carga de la batería eléctrica, podemos decir que nuestra unidad no contaba con el extra de carga rápida que merece muchísimo la pena. Con corriente alterna estaremos cargando a 7,4 kWh, es decir, que necesitaríamos 4 horas para tener la batería cargada por completo. Con corriente continua el GLE 350de ofrece una potencia máxima de 60 kWh, así que en tan solo 30 minutos podríamos tener el 100% de la batería y hacer casi 100 km en el modo eléctrico

Conclusiones del Mercedes GLE Coupe 350de

El Mercedes GLE Coupé 350de es un coche con mucha habitabilidad, pensado para ofrecer el máximo confort y con un nivel de acabados acorde a su segmento y precio, claro.

No es que le haya encontrado muchos puntos negativos porque me parece muy bueno en todo. Lo único destacable es que no me ha terminado de convencer el espacio del maletero y sobre todo que no tengamos aunque sea un pequeño doble fondo para dejar los cables de carga. Por el resto tiene buena relación de consumo, calidades, espacio o sensaciones al conducirlo, pero si es verdad que es un coche bastante caro.

En general nos ha gustado mucho y el que pueda comprarlo sabe que está haciendo una compra muy buena en todos los sentidos y más en esta mecánica, que es la más vendida en el GLE.

Precios Mercedes GLE Coupé

Motor Cambio Combustible Precio Motor Cambio Combustible Precio GLE 350e 347CV Automático Gasolina Híbrido Enchufable 90.561€ GLE 300d 292CV Automático Diésel 92.300€ GLE 350de 320CV Automático Diésel Híbrido Enchufable 92.546€ GLE 400d 330CV Automático Diésel 98.568€ GLE 53 AMG 457CV Automático Gasolina 126.558€ GLE 63s AMG 634CV Automático Gasolina 190.712€

Opinión del editor

Valoración del editor

Puntuación 4 estrellas

Excelente €90.561 a €190.712 Diseño exterior Editor: 90%

Diseño habitáculo Editor: 85%

Plazas delanteras Editor: 88%

Plazas traseras Editor: 91%

Maletero Editor: 78%

Mecánica Editor: 89%

Consumos Editor: 86%

Confort Editor: 91%

Precio Editor: 80%

