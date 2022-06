Probamos el nuevo Honda Civic e:HEV ¿De verdad es tan deportivo?

En el sector del automóvil hay dos «dichos» que no por ser opuestos no pueden ser complementarios. El primero dice «Si algo funciona, no lo toques». El segundo «Adaptarse o morir». Tanto uno como el otro se pueden aplicar al nuevo Honda Civic e:HEV que hemos probado en estos días. Sí pues es uno de los compactos más longevos del mercado y a la vez uno de los que mejor ha sabido adaptarse para seguir siendo una de las referencias…

Por si lo habías olvidado el Civic nació en 1972 y a lo largo de estas 5 décadas hemos conocido 10 iteraciones. El próximo mes de octubre llegará a nuestro mercado la onceaba y lo hará con argumentos renovados. Sólo así podrá incrementar sus ventas, con un volumen acumulado que supera los más de 27,5 millones de unidades vendidas en 170 países. Toma nota de su evolución ya que aunque no lo creas su tecnología híbrida e:HEV marcará tendencia…

La estética del Honda Civic e:HEV es más madura y «global»…

Antes de contar como de bien va el nuevo Honda Civic e:HEV haremos un breve repaso por su estética. Como bien sabes, porque hemos hablado de él, sus líneas no representan la misma revolución que en sus predecesores. Y el resultado aunque pueda parecer soso, una vez lo tienes delante la cosa cambia. Su estilo es más maduro y aunque no lo parezca, porque se trata de un modelo global, el equipo de diseño ha mirado mucho a Europa para darle forma.

En conjunto tenemos una carrocería que crece hasta los 4,55 metros de largo. La anchura pasa a ser de 1,80 metros y la altura de 1,40 metros. Por su parte la distancia entre ejes, con 2,73 metros, es de las más generosas del segmento C. Ahora presenta una silueta más elegante y deportiva con una línea de capó 2,5 centímetros más baja y una zona acristalada más baja junto a una línea de cintura más definida que en la generación anterior.

Artículo relacionado: ¡Honda Civic 2023! Nos subimos al compacto híbrido que llega en octubre

Gracias a esta combinación ofrece una gran visibilidad a los pasajeros de la segunda fila. Pero aún hay más características de diseño novedosas, como las ópticas LED rasgadas o una parrilla frontal más comedida. Si pasamos a la vista lateral no podemos obviar la marcada caída de la línea del techo, acercándolo al estilo fastback coupé. Por último, en la zaga tenemos unas ópticas renovadas que van unidas en el centro o el difusor de corte deportivo.

Habitáculo de elevada calidad, bien ejecutado, tecnológico y con mucho espacio…

Si el exterior supone más una evolución que una revolución, de puertas adentro pasa algo parecido. El Honca Civic e:HEV ya no es la nave espacial de antaño, pero tampoco luce carente de personalidad. No hay más que ver la forma en que han combinado las líneas que dan forma al salpicadero, panel de instrumentos, volante y túnel central. El resultado es muy satisfactorio, pues a nivel de ergonomía y calidad está a la altura de rivales premium…

Entre los elementos destacados podemos citar el nuevo cuadro de instrumentos digital configurable. Cobra vida gracias a un display de 10,2 pulgadas, que es de serie en el nivel Advance, con una gran resolución. El volante a diferencia de muchos de sus rivales no está achatado por abajo y los controles de los brazos son intuitivos. Desde ellos se gobierna el cuadro así como parte del sistema infotainment. Que también es más sencillo y fácil de leer.

Aquí tenemos una pantalla táctil de 9 pulgadas con conectividad para Apple CarPlay y Android Auto (por cable). Sus grafías son más frescas aún así respecto a sus rivales peca de ser más clásico. Con todo, es un acierto que el sistema para gestionar el climatizador sea manual y tenga tan buen tacto. Más abajo, en el túnel central, están los mandos de la transmisión eCVT, el selector de modos de conducción (Eco, Normal, Sport e Individual) y el freno de mano eléctrico…

Habitabilidad muy generosa, aunque con sombras en el maletero…

Como hemos dicho antes, el nuevo Honda Civic e:HEV alcanza los 4,55 metros de longitud. Respecto a sus rivales directos hace que sea más largo en unos 15 a 25 centímetros. Ahí está la primera clave para que su espacio sea de los más generosos del segmento compacto. Pero además esconde un «as bajo la manga» o mejor dicho, entre sus ruedas. Sí, porque la distancia entre ejes respecto a su predecesor crece en 3,5 centímetros para llegar a 2,73 metros.

Así, al abrir la puerta del conductor y sentarte en su asientos percibes espacio en todas las cotas. Yo mido 1,65 metros pero en el caso de compañeros con más de 1,80 metros la sensación es igual. Amén de que la visibilidad ha mejorado respecto a su predecesor. Esto se debe a que el pilar «A» está más retrasado y, sobre todo, a que la luneta trasera ya no está partida como antes. Pero esta sensación de espacio se incrementa cuando pasamos detrás.

Artículo relacionado: Honda Civic Hatchback: Deportividad controvertida «inspirada» en Europa

El espacio disponible para las piernas de los pasajeros de la segunda fila es enorme. De hecho es 3,5 centímetros más generoso que antes pues el crecimiento de la batalla ha ido a para a este apartado. Por su parte la anchura tampoco desmerece, pudiendo alojar a tres pasajeros adultos sin muchas pegas. Donde quizá se note «más agobio» es en la cota de altura, pues personas de 1,80 o 1,85 metros ya rozarán con el mullido del techo…

El maletero del Civic e:HEV presenta líneas regulares y muy aprovechables pero la capacidad pasa de 478 litros hasta 410 litros. Si abatimos los asientos la cifra llega a 1.220 litros. En cambio, la versión Advance se conforma con entre 404 litros y 1.187 litros por incluir un subwoofer

Seguridad mejorada gracias al renovado Honda SENSING y a una plataforma más rígida…

Si la calidad, el espacio y la tecnología de abordo del nuevo Honda Civic e:HEV son premium, su seguridad está a la altura de los mejores del mercado. En primer lugar la plataforma Architecture cambia la distribución de ciertos órganos mecánicos para reducir el centro de gravedad. Además, estrena nuevos materiales y mejoras técnicas que le otorgan una rigidez estructural un 22% más elevada que en su predecesor. Pero no es el único arma a su favor…

La última evolución del sistema de seguridad Honda SENSING le da renovadas ayudas a la conducción. Las novedades que incluye son muchas, pero podemos citar elementos como la cámara frontal gran angular con una capacidad de reconocimiento mejorada para detectar diferentes elementos en la carretera. Además, suma 8 sensores sónar, que reemplazan al radar de onda milimétrica anterior, para detectar objetos no metálicos con más precisión.

En cuanto a conducción autónoma el Civic e:HEV está dotado, por primera vez, del sistema de asistencia para atascos. De esta forma en situaciones de congestión de tráfico el vehículo toma las riendas y lo mantiene centrado en el carril y a la velocidad adecuada. También incluye el sistema de aviso y prevención de cambio involuntario de carril o un nuevo sistema de control de crucero adaptativo que funciona gracias a la cámara gran angular.

La tecnología híbrida del Honda Civic e:HEV es de lo mejorcito que hay en el mercado…

Como hemos dicho antes, el tren motriz del nuevo Honda Civic e:HEV es exclusivamente híbrido. Ya no se puede elegir entre motores gasolina o diésel como en la décima generación. Aún así, aunque se limita a una única unidad de potencia, el nivel técnico y el resultado que se alcanza es destacable. A tener en cuenta podemos citar datos como una eficiencia térmica del 41% o una relación de compresión del motor gasolina de 13,9:1.

En este caso estamos ante un motor gasolina de ciclo Atkinson e inyección directa de 2.0 litros i-VTEC inédito en la gama Honda. A él, para configurar el sistema híbrido, se unen dos motores eléctricos. El primero como propulsor y el segundo como generador asociado a última versión de la unidad de potencia inteligente (IPU) que cuenta con una batería de 72 celdas. Para su gestión Honda confía en un sistema e-CVT con control electrónico.

¿El resultado? 135 kW (184 CV) de potencia y 315 Nm de par. Pueden parecer pocos, pero si los ponemos en contexto se ve la ganancia respecto a su predecesor. El anterior bloque 1.5 V-TEC Turbo rendía 134 kW y entre 220 y 240 Nm de par. Este nuevo híbrido e:HEV lo supera en ambos datos haciendo, incluso, palidecer al bloque diésel 1.6 i-DTEC de 88 kW (120 CV) y 300 Nm de par. En cuanto a consumos y emisiones los datos son más interesantes…

Honda anuncia emisiones de CO2 (según el ciclo mixto WLTP) que parten de 108 gramos kilómetro. Si de consumo de combustible se trata la marca anuncia una media que arranca en 4,7 litros cada 100 kilómetros. Uno y otro dato están pendientes de homologación final, pero en nuestra prueba el Civic e:HEV fue muy comedido a la hora de «beber» gasolina. Aunque no es un dato fiable al cien por cien, se conformó con una media de 5,2 litros…

¿Y cómo va el motor híbrido del nuevo Civic e:HEV?

Al pulsar el botón de arranque del Honda Civic e:HEV lo único que se oye es el silencio. Los primeros metros los recorre en eléctrico ya que por defecto viene activado el modo EV. En este, el motor térmico está apagado y las ruedas se mueven sólo por el propulsor eléctrico. Al incorporarnos a la circulación habitual el modo Hybrid se hace cargo de la situación. Aquí el motor de gasolina arranca y funciona solo como generador de electricidad.

Sin embargo, las ruedas siguen siendo impulsadas por el motor eléctrico. Por último, en caso de necesitar un nivel de potencia mayor podemos recurrir al modo Engine. Aquí es el propulsor térmico quien mueve las ruedas mientras que el eléctrico actúa para aportar un extra de potencia. Todo ello sin necesidad de estar eligiéndolos pues la unidad de control se encarga de seleccionarlos en función de la conducción o la demanda de potencia.

En conjunto, la respuesta al volante del sistema híbrido del Civic e:HEV es muy satisfactorio. La aceleración es lineal gracias al buen funcionamiento de la transmisión e-CVT. A diferencia de otros híbridos el resbalamiento y la sensación de falta de potencia en fuertes aceleraciones es muy bajo. Tan sólo se nota, y de una forma menos acusada que en sus rivales, en fuertes pendientes o adelantamientos rápidos donde la demanda de prestaciones es muy alta.

Por su parte las prestaciones son buenas, con un paso de 0 a 100 kilómetros por hora cifrado por Honda en 7,8 segundos. Este dato es muy bueno, favorecido por una relación peso potencia de 8,42 kilos por CV. Por último, el control activo de sonido (ASC) genera una mejor sensación auditiva cuando activamos el modo Sport. Para ello el sistema ecualiza las mejores frecuencias del motor térmico y las replica en el interior a través de los altavoces.

¡No es broma! El Honda Civic e:HEV tiene tacto y pisada de coche deportivo…

Cuando te pones a los mandos del nuevo Honda Civic e:HEV tienes una percepción: familiaridad. Sí, porque aunque el diseño es completamente nuevo, da la sensación de que lo has conducido durante mucho tiempo. Todo está en su sitio y desde el primer momento sabes donde tienes que mirar para controlar los datos de la conducción. En todo caso, desde que pulsamos el botón de arranque todas sus maneras se sienten aplomadas.

Este es el adjetivo que mejor puede definir el carácter dinámico del Civic. Estamos ante un compacto aplomado que pisa bien en toda circunstancia y que para incomodarlo tenemos que forzar mucho el ritmo. Para ofrecer este tacto el equipo de ingenieros ha puesto a punto una dirección de asistencia y peso perfecta que lo lleva donde pones el ojo. Las suspensiones también hacen un buen trabajo, con un tarado perfecto entre confort y deportividad.

Otro de los apartados en los que destaca el Civic e:HEV es en sonoridad. El material fonoabsorbente está muy bien repartido por el vano motor, pasos de rueda, colector de escape y la tapa del motor de uretano. De ahí que el ruido que llega al habitáculo del tren motriz, las ruedas y la carrocería sea mínimo. Por otra parte han logrado que las vibraciones se reduzcan gracias a un cigüeñal de gran rigidez y un eje de equilibrado secundario nuevo.

Por último, no debemos pasar por alto la posibilidad de cambiar su personalidad. Gracias al selector de modos de conducción podemos elegir entre cuatro: Eco, Normal, Sport e Individual. El primero apuesta por la economía de combustible y el segundo por un uso mixto. En cambio, la opción deportiva modifica la entrega de potencia del motor, la dirección y activa el ASC. Y si queremos ser exquisitos, el último modo puede combinar los tres…

Conclusiones

A pesar de que el Honda Civic es el modelo más vendido de la firma nipona en Europa aún sigue siendo un desconocido para muchos. Sí, porque aunque su «fandom» es muy vasto y potente, muchos conductores no se acuerdan de él a la hora de comprar un compacto. Pero eso podría cambiar con esta undécima generación ya que se trata de la más completa y sólida que hemos conocido a lo largo de su profusa historia. La clave es muy sencilla…

Por materiales, ajustes, nivel tecnológico, elementos de seguridad activa y pasiva o habitabilidad está a la altura de los mejores compactos del mercado. Y no solo eso, puede mirar de «tú a tú» a sus rivales premium de Audi, BMW y Mercedes-Benz. Las razones para ello, además de las ya expuestas tienen que ver con su dinámica y su elaborado tren motriz. Pisa y se siente premium y el funcionamiento de su tren híbrido es suave y brioso a la par.

Si Honda acierta con sus precios podríamos estar ante una revolución en el segmento compacto. Esta es la mejor forma de que los clientes puedan perdonarle algún que otro «fallito». Véase un maletero que ligeramente es más pequeño que en su predecesor o una gama en la que no hay más motorizaciones. Por lo demás, pocas más pegas se le pueden achacar a un producto que como ya vimos con el HR-V ubican a la marca al espectro premium.

Equipamientos Honda Civic e:HEV

Una vez que ya conoces cómo es y cómo de bien se desenvuelve el nuevo Honda Civic e:HEV te contamos cómo es su gama para el mercado español. Aquí podremos elegir entre tres niveles de acabados: Elegance, Sport y Advance en los que no falta ningún detalle de equipamiento. De hecho, desde la versión «básica» ya incluye gadgets que en muchos de sus rivales premium bávaros hay que pagar acudiendo a su generosa la lista de opcionales…

Elegance

Seguridad

Airbag central delantero

Airbags de conductor y pasajero

Airbag de rodillas para el conductor

Airbags de rodillas para el acompañante

Airbag SRS del acompañante con interruptor de desactivación

Airbags laterales traseros

Airbags laterales (delante)

Airbags laterales de cortina (delante y detrás)

Sistema de información de ángulos muertos con sistema de supervisión de tráfico cruzado incluido

Sistema de prevención y mitigación de impactos

Control del acelerador para mitigar colisiones

eCall (Europa)

Sistema de advertencia de colisión frontal

Limitador regulable de velocidad

Limitador inteligente de velocidad

Puntos de fijación ISO/i-Size

Sistema de alerta de cambio involuntario de carril

Sistema de frenado a baja velocidad

Función de seguimiento a baja velocidad

Capó de elevación automática

Sistema de mantenimiento de carril

Asistente en atascos

Sistema de reconocimiento de señales de tráfico

Reposacabezas delanteros con protección contra traumatismo cervical

Protección

Sistema inmovilizador

Cierre centralizado con mando a distancia con dos llaves

Sistema de alarma de seguridad

Desbloqueo de puertas seleccionable

Acceso y arranque inteligentes

Sensor de inclinación

Cubierta del maletero

Funcionamiento y tecnología

Sistema de maniobrabilidad Agile Handling Assist (AHA)

Modo ECON

Sistema de dirección asistida eléctrica adaptada el movimiento (MA-EPS)

Sistema de dirección asistida eléctrica con relación de transmisión variable

Pantalla de información múltiple 7″

Medidor de potencia

Frenada regenerativa/control de desaceleración (leva)

Confort y bienestar

Ubicación de la toma de accesorios: Parte delantera y maletero

Parte delantera y maletero: Parte delantera y maletero

Control de crucero adaptativo

Asiento delantero: apoyo lumbar eléctrico conductor

Asiento delantero: ajuste manual de la altura conductor

Asientos delanteros con calefacción

Sensores de aparcamiento (4 delanteros y 4 traseros)

División de asientos delanteros 60/40

Cámara de visión trasera

Luces interiores

Iluminación ambiental (techo) blanco

Luz de cortesía

Luz de la guantera

Luz de lectura delantera

Luz del salpicadero blanco

Luz del maletero

Audio y comunicaciones

Teléfono manos libres (HFT) con Bluetooth

Honda CONNECT con sistema de navegación (pantalla táctil de 9 pulgadas, AM/FM/DAB, Apple CarPlay y Android Auto, e información de tráfico en directo)

Altavoces 8

Altavoces: altavoz de agudos delantero

Controles del sistema de sonido en el volante

Número de entradas USB en la parte delantera: 2 (una de datos y otra de carga)

Número de entradas USB en la parte trasera: 2 (carga)

Apple CarPlay con conexión inalámbrica

Exterior

Color de los retrovisores carrocería

Cristales tintados

Embellecedor en las ventanillas cromado

Alumbrado exterior

Faros automáticos

Temporizador de encendido/apagado automático de los faros (función de regreso a casa/salida de casa)

Color de ampliación de faros negro

Tipo de faro delantero LED

Sistema de luces de carretera automáticas (HSS)

Llantas y neumáticos

Tamaño de neumáticos delanteros/traseros 215/50 R17 93W

Llantas de aleación

Tamaño y diseño de la rueda: 17 pulgadas en dos tonos de negro con corte de diamante

Sport (sobre Elegance)

Confort y bienestar

Aire acondicionado: salida trasera

Espejo retrovisor con atenuación automática

Audio y comunicaciones

Carga inalámbrica

Exterior

Color de los retrovisores negro brillante

Embellecedor en las ventanillas negro con ligero brillo

Alumbrado exterior

Faros delanteros antiniebla LED

Llantas y neumáticos

Tamaño de neumáticos delanteros/traseros 235/40 ZR18 91W

Llantas de aleación

Tamaño y diseño de la rueda: 18 pulgadas en negro brillante

Advance (sobre Sport)

Funcionamiento y tecnología

Pantalla de información múltiple 10,2″

Confort y bienestar

Asiento delantero: ajuste eléctrico del conductor (8 vías)

Asiento delantero: ajuste eléctrico del pasajero (4 vías)

Asiento delantero: apoyo lumbar eléctrico conductor y pasajero

Asiento delantero: ajuste manual de la altura conductor y pasajero

Volante calefactado

Audio y comunicaciones

Altavoces 12

Altavoces: sistema de sonido premium BOSE

Altavoz central

Altavoz de graves

Exterior

Color de los retrovisores carrocería

Techo solar panorámico

Embellecedor en las ventanillas cromado

Alumbrado exterior

Color de ampliación de faros aluminio

Llantas y neumáticos

Tamaño y diseño de la rueda: 18 pulgadas en dos tonos de negro con corte de diamante

Precios Honda Civic e:HEV

Versión/Motor Potencia Tracción Cambio Acabado Precio oficial Precio financiación Versión/Motor Potencia Tracción Cambio Acabado Precio oficial Precio financiación 2.0 i-VTEC e:HEV 135 kW – 184 CV FWD Automático e-CVT Elegance 32.100 € 2.0 i-VTEC e:HEV 135 kW – 184 CV FWD Automático e-CVT Sport 33.200 € 32.100 € 2.0 i-VTEC e:HEV 135 kW – 184 CV FWD Automático e-CVT Advance 36.600 € 35.500 €

Los pedidos del nuevo Honda Civic e:HEV pueden realizarse a partir del 1 de julio a través de la red de concesionarios oficiales Honda

Galería de imágenes Honda Civic e:HEV