Probamos el Seat Arona, el coche más vendido del 2021 (con vídeo)

Seat lanzaba al mercado europeo el Seat Arona allá por el año 2017 como un SUV del segmento B, el crossover más pequeño de la marca. Los años han pasado y, aunque se seguía manteniendo fresco, en la última parte del 2021 introdujo un restyling. Ya tuvimos una primera toma de contacto con él en su presentación nacional, pero no hemos perdido la oportunidad de probar este nuevo Seat Arona durante toda una semana.

Como muchos de vosotros sabéis, el Seat Arona es el hermano crossover del Ibiza. Toman la misma plataforma, compartiendo muchos detalles técnicos y de diseño, además de las motorizaciones. En esta ocasión lo probamos en su versión más prestacional, es decir, con el acabado FR y el motor 1.5 TSI de 150 CV.

Pocos cambios en el diseño del Seat Arona

Como siempre, empezamos hablando de su estética. Este restyling apenas ha introducido cambios estéticos respecto a las versiones anteriores, teniendo que fijarnos en detalles muy concretos para diferenciarlo. Por ejemplo, los diseños de las llantas son nuevos, así como la inscripción del modelo en el portón trasero.

En este caso estamos probando un Arona FR, que cambia sus paragolpes y entradas de aire ofreciendo esa estética más deportiva. Por cierto, los faros son Full LED desde el acabado Style. Si nos vamos al lateral, vemos que esta unidad viene con el acabado opcional bicolor utilizando el tono gris en el techo y el azul Saphire en el resto de la carrocería. Las llantas también son opcionales en 18 pulgadas y, si os fijáis, viene con pinzas rojas.

Y ya en la parte trasera y de arriba abajo tenemos un spoiler de techo, pilotos de LED con luz diurna incluida y la nueva inscripción Arona de estilo manuscrito. Esto a mí no me convence mucho, pero bueno. Del mismo modo vemos las siglas FR y en la zona más baja tenemos estas dos salidas de escape incrustadas. ¿Son reales? Pues no, las colas reales van ocultas en el lado izquierdo.

En el interior sí mejora, especialmente por la nueva ubicación de la pantalla

Si pasamos al interior nos recibe un volante de nuevo diseño, con una mejor presencia. Por supuesto es multifunción y, en este caso, tiene levas para la transmisión automática. Detrás de él tenemos el cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas que tiene multitud de informaciones y configuraciones, pero que resulta muy intuitivo de manejar.

En el centro del salpicadero vemos que Seat ha reubicado ciertos elementos, colocando la pantalla en una posición más natural. Antes las salidas de aire estaban arriba y la pantalla abajo. Dicha pantalla táctil es de 9,2 pulgadas, tiene un buen manejo y se siente fluida, aunque cuando arrancamos el coche hay que dejar casi un minuto para que todo vaya con rapidez. Por cierto, la pantalla de los acabados más bajos es de 8,25 pulgadas.

Un detalle importante es que el Seat Arona, como el Ibiza, no introduce la gestión del climatizador en la pantalla, recurriendo a ruletas para la temperatura y a botones para otras funciones. Sin duda, un acierto rotundo en este coche, no como en el León, por ejemplo.

Otra novedad de este restyling es que los aireadores están iluminados en las versiones superiores. Queda llamativo durante la noche, pero en mi caso el aireador izquierdo se me refleja en el cristal justo a la altura del retrovisor, lo que no es del todo bueno.

Por lo demás, el nivel de calidad es correcto, recurriendo mayormente a plásticos rígidos que están bien ajustados salvo en la pieza central, que sí cruje cuando presionamos. También hay buenos huecos portaobjetos, superficie de carga inalámbrica y tomas USB tipo C.

Buen espacio en las plazas traseras y en el maletero

Un punto a favor del Seat Arona es su espacio en las plazas traseras. Lo primero a destacar es que ofrece un buen acceso, tanto por apertura de la puerta como por altura al techo, algo a tener en cuenta para viajar con personas mayores y a la hora de montar a los niños en sus sillas.

Una vez dentro, cuatro adultos de alrededor de 1,80 metros viajarán con suficiente amplitud, ya que el espacio para las piernas y para la cabeza es bueno, aunque no es excepcional en ningún caso. Además, la superficie acristalada es generosa, dando sensación de espacio. El punto negativo es el túnel de transmisión, que es notable, y la ausencia de salidas de aire o tomas USB en esta segunda fila.

Y si nos centramos en el maletero, cuando abrimos el portón nos encontramos con 400 litros de capacidad. Sin ser de los mejores del segmento B-SUV, se encuentra en la media aproximadamente, pero lo mejor es que sus formas son aprovechables porque son regulares.

Como suele ocurrir en estos coches, no tenemos mucha profundidad, pero sí bastante altura. Bajo el piso tenemos una rueda de repuesto tipo galleta y este subwoofer del equipo de audio.

Ni rastro de diésel o híbridos, sólo gasolina o GNC en el Arona

Pasando al apartado de motores, el Seat Arona de acceso lleva una mecánica 1.0 TSI de 95 CV, pero el grueso de las ventas es para el 1.0 de 110 CV. Es un motor bastante lógico por el tipo de coche que es y, además, tiene buen funcionamiento. El tope de gama es el 1.5 TSI de 150 CV, que es precisamente el que estamos probando y del que os voy a hablar en apenas un minuto. También hay una opción de GNC, el 1.0 TGI de 90 CV que sólo me parece recomendable para clientes muy, muy concretos por la falta de puntos de repostaje.

Con ese 1.0 TSI de 110 CV se cubren las necesidades de clientes muy distintos, pero no todo el abanico. Y es que hay que tener en cuenta que Seat ha decidido no traer motores diésel a este coche. Si haces muchos kilómetros a lo largo del año lo echarás de menos. Otro aspecto a mencionar es que sólo la opción de GNC lleva etiqueta Eco, el resto tienen la pegatina C porque no hay ni híbridos ni microhíbridos…

Como decía, en esta ocasión estamos probando el Seat Arona con el motor más prestacional de la gama, el 1.5 TSI. Desarrolla 150 CV entre 5.000 y 6.000 vueltas y un par máximo de 250 Nm entre 1.500 y 3.500. Siempre viene con el cambio DSG de 7 marchas y entre sus prestaciones declara un 0 a 100 en 8,2 segundos y una velocidad máxima de 210 km/h. El consumo homologado combinado es de 6,6 l/100 km. Y ahora sí, vamos a conducir.

Al volante del Seat Arona FR de 150 CV

Pues ya estamos al volante del Seat Arona y, ¿qué podemos decir de él? Realmente, lo más destacable es que no es un coche perfecto en nada, pero que cumple satisfactoriamente en todos los apartados. Como tenemos una postura ligeramente elevada y hay mucha superficie acristalada, en ciudad tenemos todos los ángulos muy bien controlados.

Pero además es un coche que tiene una buena pisada en vías rápidas para circular a ritmos normales. Es decir, podemos hacer un viaje largo con sensación de seguridad y buen confort, aunque es cierto que he echado de menos algún tipo de regulación lumbar en los asientos delanteros.

Si circulamos a ritmo alegre por carreteras de curvas no tiene la dinámica de un Ibiza o de un León, pero tampoco es que la carrocería incline mucho. Además, la dirección es suficientemente precisa. De hecho, con este motor de 150 CV puedes incluso pasártelo bien teniendo en cuenta el tipo de coche que es.

Y ya que he mencionado el motor, por supuesto que ofrece una entrega sobrada para el Arona. Este 1.5 TSI tiene una zona media muy amplia y con bastante par, por lo que nos permite adelantar y ganar velocidad muy rápido. A ello hay que añadir que el cambio DSG de doble embrague con levas funciona muy bien en carretera, siendo algo más brusco en maniobras lentas, como en aparcamientos en pendiente.

Consumos del Seat Arona 150 CV

Respecto a los consumos, como esta mecánica tiene desconexión de cilindros, es bastante variable en función de nuestra conducción. Es cierto que en ciudad gasta alrededor de los 8 litros, algo que hay que tener en cuenta, pero en autovía a 120 km/h se conforma con 6 l/100 km, que está muy bien. Nuestra media durante toda esta semana ha sido de 6,5 litros.

Conclusiones

Vamos terminando la prueba y, desde luego, no me extraña que el Seat Arona haya sido el coche más vendido del 2021. Es un producto que cumple satisfactoriamente en prácticamente todo, con un diseño que gusta, buen espacio interior, buen maletero y sencillo de conducir. Es un coche práctico.

Lo que menos me ha gustado de este restyling es que no cambia en absoluto su diseño exterior y que tampoco ofrece versiones hibridadas ni diésel. Personalmente creo que el motor ideal para este coche y para la mayoría del público objetivo del Arona es el 1.0 TSI de 110 CV. Lo he probado en varias ocasiones y es capaz de moverlo con suficiente soltura, manteniendo unos consumos ajustados.

El Arona pelea con rivales como los Ford Puma, Kia Stonic, Citroën C3 Aircross, Hyundai Bayon o Peugeot 2008.

Si hablamos de precios, la versión más accesible parte de los 17.800 euros. Una opción muy recomendable puede ser el acabado Style Plus, que ya viene muy equipada, con el motor TSI 110 CV con cambio manual, que parte de los 22.780 euros. Para terminar, esta unidad probada de 150 CV, cambio DSG y acabado FR Plus con algunos opcionales se va prácticamente a los 30.000 euros.

Equipamientos Seat Arona

Reference

Faros delanteros Eco LED

Faros antiniebla delanteros con función Cornering

Frenada automática en ciudad

Control de crucero y limitador de velocidad

Asistente de mantenimiento de carril

Detector de fatiga

6 airbags

Pantalla táctil de 8,25 pulgadas

Puertos USB tipo C

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros

Ordenador de a bordo

Aire acondicionado

Llantas de aleación de 16 pulgadas

Barras de techo

Aireadores interiores en color miel

Maletero con doble fondo

Asientos traseros plegables

Volante multifunción

Tres reposacabezas traseros

Style (añade a Reference)

Control de crucero adaptativo y predictivo

Diferencial XDS (en versiones de más de 100 CV)

Frenos traseros de disco (en versiones de más de 100 CV)

Faros delanteros y traseros Full LED

Retrovisores calefactados

Sensores de aparcamiento traseros

Parrilla delantera cromada

Volante, palanca de cambios y freno de mano en cuero

Paquete interior cromado

Hueco de almacenamiento bajo los asientos delanteros

Bolsas en los respaldos

Reposabrazos central delantero

Style Plus (añade a Style)

Navegador con pantalla de 9,2 pulgadas

Full Link inalámbrico

Cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas

Sensor de luz y lluvia

Espejo interior antideslumbrante

Climatizador automático

Espejos plegables eléctricamente

Xperience (añade a Style)

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros

Asistente de aparcamiento automático

Cámara de marcha atrás

Climatizador automático bizona

Cargador inalámbrico

Apertura y arranque sin llaves

Parachoques específicos Xperience

Llantas de aleación de 17 pulgadas Dynamic

Carrocería bicolor

Retrovisores en el mismo color que el techo

Barras de techo y marcos de las ventanillas cromadas

Iluminación ambiental

Volante de cuero Nappa

Aireadores de color verde

Xperience Plus (añade a Xperience)

Pantalla de 9,2 pulgadas con navegador

Cuadro digital de 10,25 pulgadas

Reconocimiento de señales

Aireadores interiores iluminados

Cristales traseros oscurecidos

Xperience Plus XL (añade a Xperience Plus)

Sistema de mantenimiento de carril

Asistente en atasco

FR (añade a Xperience)

Selector de modos de conducción

Reconocimiento de señales de tráfico

Seat Connect Info

Navegador y pantalla táctil de 9,2 pulgadas

Llantas Design de 16 pulgadas

Parachoques específicos FR

Doble salida de escape

Aireadores interiores en rojo

Volante y asientos deportivos

FR Plus (añade a FR)

Control de crucero adaptativo y predictivo

Lane Assist

Asistente en atascos

Luces largas automáticas

Aireadores iluminados

Asientos Dinámica

Cristales oscurecidos

Precios Seat Arona

Motor Cambio Acabado Precio Motor Cambio Acabado Precio TSI 95 Manual Reference 21.000 € TSI 110 Manual Style 22.580 € TSI 110 Manual Style Plus 22.780 € TSI 110 DSG Style 24.940 € TSI 110 DSG Style Plus 25.148 € TSI 110 Manual XPerience 26.030 € TSI 110 Manual Xperience Plus 26.238 € TSI 110 Manual Xperience Plus XL 26.383 € TSI 110 DSG Xperience 27.890 € TSI 110 DSG Xperience Plus 28.098 € TSI 110 DSG Xperience Plus XL 28.243 € TSI 110 Manual FR 25.400 € TSI 110 Manual FR Plus 25.500 € TSI 110 DSG FR 27.990 € TSI 110 DSG FR Plus 28.198 € TSI 150 DSG FR 29.570 € TSI 150 DSG FR Plus 29.778 € TGI 90 Manual Reference 22.240 € TGI 90 Manual Style 23.490 € TGI 90 Manual Style Plus 23.690 € TGI 90 Manual Xperience 26.370 € TGI 90 Manual Xperience Plus 26.570 € TGI 90 Manual FR 26.370 € TGI 90 Manual FR Plus 26.570 €

Precios oficiales sin descuentos.

Opinión del editor

Valoración del editor

Puntuación 4 estrellas

Excelente €21.000 a €29.570 Diseño exterior Editor: 70%

Diseño habitáculo Editor: 75%

Plazas delanteras Editor: 75%

Plazas traseras Editor: 80%

Maletero Editor: 80%

Mecánica Editor: 85%

Consumos Editor: 65%

Confort Editor: 80%

Precio Editor: 75%

Pros Equilibrio y polivalencia del coche

Respuesta dinámica

Amplitud interior

Contras Consumos en ciudad

Algunos ajustes interiores

Pocos cambios exteriores en el restyling

Galería Seat Arona