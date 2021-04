Prueba Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 diésel 210 CV

Alfa Romeo actualizaba sus dos productos principales hace unos meses, los Stelvio y Giulia. Ya nos pusimos a los mandos de la revisada berlina, mientras que ahora probamos a fondo el leve lavado de cara del Alfa Romeo Stelvio. Para ello, nos hemos decantado por una unidad con el acabado deportivo Veloce y el motor diésel 2.2 de 210 CV vinculado a la eficaz tracción integral Q4.

La marca italiana no pasa por el momento más dulce de su historia, no nos vamos a engañar. Sin embargo, cuenta con dos productos muy emocionales y atractivos para todos aquellos que disfruten conduciendo y no quieran renunciar a la vida familiar. Son coches con suficiente espacio y con uno de los mejores tactos de conducción que te puedes encontrar en el mercado actual.

Bello, deportivo y elegante, así es el Alfa Romeo Stelvio

Aunque el diseño es una opinión personal, por norma general el Alfa Romeo Stelvio es un coche que gusta a la mayoría del público. Nuestra unidad, con el acabado Veloce y carrocería negra tiene un aspecto muy deportivo que hace girar la gran mayoría de cabezas por donde pasa.

Pocas marcas saben combinar la elegancia y la deportividad como lo hace Alfa, dejando claro su origen italiano. El frontal es atractivo a más no poder por la combinación de formas y volúmenes, así como por el mítico scudetto y las canalizaciones inferiores. Si os fijáis, el capó tiene dos jorobas para realzar el carácter. Mientras, en la parte mejorable están los faros, que no son Full LED, sino que combinan luz diurna de led con las ópticas principales de xenón.



Pese a que me gusta más el tono Rojo Competizione, no puedo negar que este Negro Volcane también me parece espectacular. Tal es su presencia que varias personas me han preguntado estos días si era la versión Quadrifoglio de 510 CV.

La vista lateral busca el estilo SUV coupé, no dejando buenos ángulos para salir del asfalto. Pero al fin y al cabo, ¿quién se compra un Stelvio para ir por caminos? Me encantan las llantas de 20 pulgadas con neumáticos en medidas 255/45, aunque no me encantaría tanto tener que sustituirlos. Tras las llantas bicolor aparecen las pinzas rojas opcionales sin sobrecoste.

Para rematar, la zona posterior de la carrocería recurre a un alerón superior y claras líneas horizontales que incrementan la presencia del coche. También tenemos pilotos de LED divididos entre la carrocería y el portón, las inscripciones Q4 y Stelvio y un marcadísimo difusor inferior en negro brillo con dos grandes salidas de escape reales y circulares.

El interior del Alfa Romeo Stelvio está centrado en la deportividad

Si el exterior resulta bello, no te pierdas el interior. Pocos habitáculos de versiones convencionales (no deportivas de alto rendimiento) son tan atractivos como los de este coche. Y ojo, recuerdo que es un SUV. Ni BMW se acerca en ese sentido.

Mires en la zona que mires, todo transmite deportividad. Por citar algunos detalles, quiero que te fijes en detalles como las enormes levas fijas de aluminio, en el cuadro de instrumentos sin florituras ni adornos o en el ahora más que elegante acabado de la palanca de cambios, además del selector DNA para los modos de conducción. Otros dos detallitos que no pasan desapercibidos son el botón de arranque en el volante o el logo de Alfa grabado en el reposacabezas.

Más allá de lo anteriormente citado, la marca del biscione ha mejorado en varios aspectos que antes se le recriminaban. Por ejemplo, tenemos una pantalla táctil de 8,8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto; pero a decir verdad sigue estando un escalón por debajo de las mejores. También se percibe una mejora en la calidad general de ajustes, pues antes era más fácil encontrar “grillos” al presionar en ciertas zonas.

Y es que la terminación general de acabados es buena, no como en las primeras unidades de Giulia y Stelvio lanzadas hace ya cuatro años. El tacto de la mayoría de materiales y superficies es bastante agradable, contando con unos asientos que sujetan muy bien a los ocupantes y, a su vez, resultan cómodos para viajar.

Con el espacio correcto para el interior y el maletero

Si pasamos a la habitabilidad, ese no es uno de los puntos fuertes del Stelvio. Lógicamente las plazas delanteras sí son aptas para personas de cualquier altura en todas las direcciones, pero las traseras quedan ligeramente por detrás de modelos con los que compite, como el Audi Q5, el BMW X3, el Mercedes GLC o el Volvo XC60.

El acceso a esta segunda fila no es malo, pero sí algo más complicado para personas con poca movilidad. Siempre teniendo en cuenta que es un SUV, ojo, es mucho mejor que en el Giulia. Una vez dentro, el espacio para las piernas y cabeza es correcto y suficiente para dos adultos de tallas normales (por debajo del 1,90 aproximadamente).

Como es habitual, el asiento central es menos cómodo, entre otras cosas porque esta plaza es más estrecha y porque el túnel de transmisión es grande. Por lo demás, tenemos redes en los respaldos de los asientos para dejar objetos, salidas de aire traseras y dos tomas USB.

Mientras tanto, si hablamos de capacidad de carga, el maletero nos recibe con 525 litros de capacidad, que es un espacio correcto teniendo en cuenta el tamaño del coche aunque no es de los mejores del segmento D-SUV. Si tumbamos los asientos el espacio asciende hasta los 1.600 litros.

El portón tiene apertura y cierre eléctrico, y en el interior nos encontramos con un buen tapizado e iluminación, varias argollas para sujetar carga, compartimentos y dos tiradores para abatir los asientos desde esta parte. Bajo el piso del maletero aparece el kit de reparación de pinchazos y algunos compartimentos extra para colocar algunos objetos más.

Las dimensiones de la carrocería son: 4.687 mm de longitud, 1.903 de anchura, 1.671 de altura y cuenta con una batalla de 2.818 milímetros.

Motorizaciones disponibles en el Alfa Romeo Stelvio

Pasando ya al apartado de motorizaciones, este Alfa Romeo Stelvio está disponible con motores diésel y gasolina, sin contar con apoyo eléctrico o variantes híbridas en ningún caso. Por tanto, todas tienen la pegatina C de la DGT. Se espera que en este 2021 reciba un restyling, por lo que tal vez la oferta mecánica cambie en los próximos meses.

Artículo relacionado: Prueba Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 diésel JTDM 210 CV Q4 MY2020

En diésel tenemos disponible solo un bloque de 2.2 litros, que se oferta en potencias de 190 y 210 CV. Solo esta variante menos potente puede ser de propulsión trasera en la gama Stelvio, mientras que todas llevan cambio automático por convertidor de par con 8 marchas fabricado por ZF.

Si nos fijamos en las variantes de gasolina, hay un bloque 2.0 Turbo disponible con potencias de 200 y 280 CV. Claro, que para aquellos que busquen una versión extrema está el Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Esta última lleva un motor de seis cilindros en V con 2.9 litros de cilindrada que rinde nada menos que 510 CV. Igualmente, es de tracción total Q4 y viene con caja de cambios automática de 8 marchas.

Al volante del Alfa Stelvio 2.2 diésel de 210 CV

Motor voluntarioso, pero ruidoso

En nuestro caso estamos probando el Alfa Romeo Stelvio Veloce con el motor de cuatro cilindros 2.2 turbodiésel de 210 CV. Según la ficha técnica, desarrolla esa potencia máxima a 3.600 revoluciones por minuto, mientras que el par motor máximo de 470 Nm está disponible desde 1.750.

Siguiendo con los datos oficiales, tiene un consumo mixto homologado de 6,2 l/100 km, acelera de 0 a 100 en apenas 6,6 segundos y su velocidad punta se sitúa en unos más que suficientes 215 km/h. Nada mal para un todocamino de prácticamente 4,7 metros.

El Stelvio con este motor se siente potente y capaz, contando con unas recuperaciones buenas y una patada contundente desde apenas 2.000 vueltas. Acelera bastante. La mayor pega que se le puede poner a esta mecánica es que es muy ruidosa, especialmente en frío y en aceleraciones fuertes. Sin duda, ese es el mayor “pero”.

Tampoco se le puede reprochar prácticamente nada a la gestión del cambio automático ZF tipo convertidor con 8 relaciones prefijadas. Dependiendo del modo de conducción seleccionado en el DNA será más suave o reactivo, pero en todo momento resulta rápido e inteligente. Lo que no me parece un acierto es que el modo de funcionamiento “a vela” actúe tanto en modo N (Natural) como en A (All-Weather).

Y es que cuando el modo a vela deja de funcionar y acopla de nuevo la transmisión no es todo lo suave que nos gustaría, especialmente a velocidades bajas. Creo que puede resultar algo molesto para algunas personas. Es por ello que considero que sólo lo tendrían que haber dejado programado para que funcione en el modo A, que es el más eficiente.

Un tacto de conducción difícilmente mejorable

Reconozco que cada vez que conduzco un Stelvio o un Giulia me siento muy a gusto. Cuenta con una dirección rapidísima y con el peso correcto para este coche. Tras el volante tenemos unas levas grandes, fijas y metálicas de serie que ya quisieran poseer algunos superdeportivos (como el Audi R8). Eso sí, interfieren un poco a la hora de activar los intermitentes, pero tardamos poco en adaptarnos. Además, los cambios son rápidos tanto subiendo como bajando marchas.

Y luego está el chasis, que es una auténtica delicia. Sí, llevamos unas ruedas enormes de perfil bajo que le ofrecen un agarre muy alto sobre el asfalto seco, pero el trabajo del conjunto es encomiable. La carrocería se sujeta muy bien tanto en frenadas fuertes como en apoyos laterales en curvas, y lo mejor de todo es que la suspensión no resulta incómoda.

Tiene un tarado tirando a firme, pero absorbe bien los badenes y resaltos, no perdiendo la trayectoria al encontrar un bache en pleno apoyo. Eso sí, lógicamente las irregularidades más bruscas no son tan bien digeridas, pero lo hace bastante mejor de lo que nos podríamos pensar. Uno de sus secretos es la ligereza del conjunto, con un peso contenido de unos 1.660 kilos (en vacío), cuando lo normal sería contar con aproximadamente 150 kilos más en la báscula.

No tan ágil en ciudad, pero cómodo en carreteras rápidas

Donde peor se desenvuelve es en los entornos urbanos. Y es que lógicamente sus dimensiones no acompañan, como tampoco lo hacen su mejorable visibilidad hacia atrás o un radio de giro que me ha parecido un tanto amplio. Si habitualmente vas a maniobrar por calles estrechas o en parkings justos de espacio, sufrirás un poco. Pero claro, en ese caso, ¿tiene sentido este o cualquier otro SUV de tamaño similar?

Bastante mejor se siente en autovías y autopistas. Pese a no ser una alfombra como el XC60 de Volvo o el GLC de Mercedes, para nada resulta incómodo. El aislamiento acústico es bueno -creo que algo mejor que antes- y como ya hemos dicho los asientos multiconfigurables y con memoria te recogen bien y cuentan con un buen mullido.

Consumos correctos (si te resistes a pisarle más de la cuenta)

Si hablamos de consumo de combustible, este Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.2 diésel de 210 CV con tracción Q4 tiene gasta poco en autopista. A ritmos legales de 120 km/h se conforma con consumos de 5,8 o 6 litros, que está bastante bien. Sin embargo, en ciudad es fácil verlo superar los 9 litros, que me parece un pelín alto aunque tampoco nada descabellado.

Durante toda nuestra prueba ha registrado un consumo medio de 7,5 litros, que me parece bueno si tenemos en cuenta que llevamos 210 CV, cambio automático, tracción integral y que en muchas ocasiones hemos practicado una conducción alegre por carreteras reviradas. Y es que, pese a todo, este Stelvio incita a seleccionador en muchos momentos el modo Dynamic y dar rienda suelta a nuestras emociones.

Conclusiones

Sinceramente, el Alfa Romeo Stelvio es un coche que me gusta por varios motivos diferentes, aunque todos son un poco personales. Me parece un vehículo muy bello, tiene un comportamiento dinámico prácticamente inmejorable y es diferente a los habituales SUV-D premium. También es más exclusivo porque se ven menos por las calles que modelos anteriormente citados.

Claro que el problema es el de siempre, el precio. Tiene una calidad bastante buena, aunque hay varios aspectos a mejorar. En nuestro caso, la unidad probada ronda los 61.000 euros aproximadamente. Si a esto sumamos la “marquitis” habitual, muchos posibles compradores terminan decantándose por otros modelos cuya imagen es más de prestigio. También el valor de reventa, por norma general, cae menos en sus cuatro rivales más directos que en este Alfa.

Equipamientos Alfa Romeo Stelvio

Super

Llantas de aleación de 18 pulgadas

Enchufe de 12 voltios

Pinzas de freno en gris

Faros de xenón

Kit antipinchazos

2 tomas USB traseras

Pantalla táctil de 8,8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto

Pantalla TFT de 7 pulgadas en cuadro de instrumentos

Radio DAB

Servicios conectados de Alfa Romeo

Retrovisor interior electrocromático

Sprint (añade)

Llantas de 19 pulgadas

Alfa Connect 3D con navegador en pantalla de 8,8 pulgadas

Pack Drive Assistance

Pack Parking

Pinzas de freno en negro

Pedales deportivos

Faros antinieblas de xenón

Calandra en negro

Insignia Stelvio en negro

Sprint Plus (añade)

Pack NVG

Power Seats Pack

Llantas Sport en 19 pulgadas

Pinzas en rojo

Volante deportivo

Tubos de escape en negro

Cristales oscurecidos

Portón manos libres

Cargador inalámbrico

Enchufe del maletero de 230 voltios

TI (añade)

Llantas de 21 pulgadas

Contorno de las ventanillas en cromado

Asientos Cuero Lujo

Sistema de alamar antirrobo

Inserciones interiores en madera gris

Pinzas de freno en negro

Veloce (añade sobre Sprint Plus)

Llantas de 20 pulgadas

Centro de rueda monocolor

Pinzas de freno negras

Contorno de las ventanillas en negro brillante

Control de crucero adaptativo

Alarma antirrobo

Recubrimiento de techo en negro

Kit de carrocería Veloce

Precios Alfa Romeo Stelvio

Motor Cambio Tracción Acabado Precio Motor Cambio Tracción Acabado Precio 2.2 diésel 190 CV Automático 8v Trasera Super 44.562 € 2.2 diésel 190 CV Automático 8v Trasera Sprint 48.389 € 2.0 gasolina 200 CV Automático 8v Q4 Sprint Plus 59.945 € 2.2 diésel 190 CV Automático 8v Q4 Sprint Plus 53.684 € 2.0 gasolina 280 CV Automático 8v Q4 TI 69.790 € 2.2 diésel 210 CV Automático 8v Q4 TI 66.150 € 2.0 gasolina 280 CV Automático 8v Q4 Veloce 61.314 € 2.2 diésel 210 CV Automático 8v Q4 Veloce 58.075 €

Precios según el configurador de la marca. El deportivo Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio parte de los 114.950 euros.

Opinión del editor

Valoración del editor

Puntuación 4 estrellas

Excelente €44.562 a €69.790 Diseño exterior Editor: 85%

Diseño habitáculo Editor: 90%

Plazas delanteras Editor: 75%

Plazas traseras Editor: 70%

Maletero Editor: 75%

Mecánica Editor: 80%

Consumos Editor: 75%

Confort Editor: 75%

Precio Editor: 65%

Pros Diseño exterior

Diseño interior y terminaciones

Comportamiento dinámico

Contras Precio elevado

Sonoridad del motor diésel

Consumo en ciudad y/o a ritmo alegre