Prueba Audi A1 40 TFSI, 207 CV camuflados a simple vista (con vídeo)

Esta unidad se asocia al acabado Competition y trae, entre otras cosas, multitud de detalles en negro como la calandra, los logos de la marca, el techo, las taloneras o las inscripciones traseras de modelo y versión. A ello hay que sumar las llantas de 18 pulgadas Audi Sport, las pinzas en rojo o esa doble salida de escape que tanto nos gusta ver.

Un interior correcto teniendo en cuenta su tamaño

En el interior tenemos un cuadro de instrumentos digital, la pantalla multimedia que funciona francamente bien, unos prácticos controles del climatizador que no van integrados en la pantalla y, como punto negativo, demasiado negro brillante. También encontramos un volante deportivo con levas, porque se asocia obligatoriamente al cambio DSG.

En lo que al espacio en las plazas traseras se refiere, esta segunda generación creció bastante respecto a la primera, que era muy angosta aquí detrás. No es que sea un coche grande, pero cuatro adultos de estatura media pueden viajar sin demasiados problemas. Un quinto ocupante puede ir porque está homologado para cinco, pero no es ni mucho menos lo ideal por razones obvias.

Cómo es el maletero del Audi A1

Al tratarse de un coche de apenas 4 metros de longitud, no podemos esperar un maletero enorme. La marca dice que son 335 litros homologados, pero nuestra impresión al verlo es que son algunos menos. En cualquier caso, nos permitirá guardar dos o tres maletas de cabina más algún bolso flexible y, por supuesto, hacer las compras habituales del día a día sin demasiados problemas. Un punto destacable es que bajo el piso tenemos una rueda de repuesto, que siempre es preferible a un kit de reparación de pinchazos.

La gama mecánica no ofrece versiones con etiqueta Eco

Y antes de ponernos a conducir, siempre es buen momento para repasar la gama mecánica disponible en el Audi A1 en la actualidad. Es una oferta bastante sensata, siendo todas las mecánicas de gasolina y con tracción delantera. ¿La pega? Que no opciones electrificadas, por lo que siempre lleva la etiqueta C de la DGT y no existe la posibilidad de llevar la Eco.

Las versiones 25 TFSI y 30 TFSI recurren al motor tricilíndrico 1.0 turbo de gasolina, desarrollando 95 y 110 CV respectivamente. Luego pasaríamos al 35 TFSI, que ya es un 1.5 de cuatro cilindros con 150 CV. El tope de gama es éste, el 40 TFSI con el 2.0 litros de 207 CV, el mismo motor que el Volkswagen Polo GTI (prueba aquí), por cierto.

Al volante del Audi A1 40 TFSI

En cuanto al rendimiento, este 2.0 TFSI de 207 CV entrega su potencia máxima entre 4.600 y 6.000 vueltas, así como 320 Nm entre 1.500 y 4.500 revoluciones por minuto. ¿Qué significa? Pues que sobre el papel es un motor muy elástico, que se puede aprovechar muy bien en casi todo el cuentavueltas. Por cierto, se vincula al cambio automático DSG de 7 marchas.

Según su ficha técnica, esta versión es capaz de acelerar de 0 a 100 en 6,5 segundos y alcanzar una velocidad punta de 245 km/h. Sí, un utilitario que no presume de versión radical llegando a los 245 km/h. Por otro lado, su consumo combinado homologado es de 6,6 l/100 km. Más adelante veremos si realmente podemos estar cerca de ese dato.

Un coche que pide alegría cuando lo conduces

Si os parece, comenzamos hablando de su motor. Ya os hemos contado los datos teóricos, pero es que al volante se siente precisamente como un coche con bastante par en toda la zona intermedia, que no necesita ir a arriba a buscar la potencia en el uso cotidiano. Con el empuje de la zona media es más que suficiente para ir a buen ritmo en vías públicas. De hecho, en marchas cortas es fácil salir patinando.

Además, la caja de cambios DSG suele acertar con la marcha ideal y resulta suficientemente rápida y suave al hacer los cambios. Lo único que personalmente no me gusta de su gestión electrónica es que en el modo de conducción Auto hay veces que funciona “a vela”, desacoplando la marcha, y a mí no me convence por quedar sin retención alguna.

Y ya que hemos citado los modos de conducción, tenemos un modo Eficiente, un modo Automático y un modo Sport, además de un modo Individual que podemos personalizar. ¿Qué pasa cuando activamos el Sport? Pues que la dirección gana peso, el cambio se vuelve más agresivo y el motor tiene una respuesta más directa. Además, la suspensión se endurece porque tiene amortiguadores adaptativos.

Mucha diversión, aunque nada es perfecto

Es ahí, con el modo Sport y en una carretera de curvas bien asfaltada, donde más se disfruta del pequeño Audi A1 40 TFSI. El motor tiene mucho pulmón, el chasis va firme y bien asentado, pero además te permite jugar un poquito con la parte trasera en pleno apoyo. Si quieres, puedes moverlo lo justito sin que la cosa se vaya de madre. Lo que decía hace unos minutos, todo un lobo con piel de cordero. Me encanta.

Pero no todo es perfecto en el A1. Por ejemplo, para largos viajes por autopista no es el coche más cómodo. Al contar con una batalla corta y tener una dirección rápida, hay que ir haciendo leves correcciones en el volante constantemente. La suspensión no es muy dura, pero como utiliza llantas de 18 pulgadas y neumáticos de perfil bajo, no ayudan a filtrar totalmente los baches más bruscos, mientras que también se dejan notar ruidos aerodinámicos y de rodadura en el interior. Claro, que no olvidemos que es un coche utilitario.

Consumos

Lo que sí sorprende positivamente es el tema de los consumos en viaje. Gracias a su séptima marcha de desahogo, a 120 km/h el motor gira exactamente a 2.000 rpm, lo que le permite moverse en el entorno de los 6,2 l/100 km en estas condiciones; que es un dato muy bueno si tenemos en cuenta su potencia.

Callejeando ya sabéis que siempre depende de si conducimos relajados o con cierta prisa, pero en un uso normal lo habitual es estar alrededor de los 7,5 litros. Si hacemos una conducción muy deportiva por carreteras reviradas nos acercaremos a los 10 litros. En cualquier caso, durante toda esta semana de pruebas, el consumo total se ha situado en los 7,4 l/100 km.

Conclusiones y precios

Como decía al inicio, el Audi A1 no es un coche muy demandado hoy en día. Los motivos son varios, como el precio que hay que pagar para, al fin y al cabo, un utilitario, que no existen versiones con etiqueta Eco o que, siendo claros, gran parte de los clientes prefieren presumir de un todocamino generalista que de un coche pequeño con los cuatro aros al mismo precio.

Y es que, el Audi A1 parte de los 25.600 euros con un motor de 95 CV y el acabado de acceso según el configurador. Si nos vamos a la versión 40 TFSI de 207 CV con el acabado Competition, sin sumar los opcionales que lleva esta unidad, hablamos de 41.000 euros. Así que, no es de extrañar que no triunfe en ventas.

Opinión del editor

Valoración del editor

Puntuación 3.5 estrellas

Muy bueno €25.600 a €41.000 Diseño exterior Editor: 80%

Diseño habitáculo Editor: 75%

Plazas delanteras Editor: 70%

Plazas traseras Editor: 60%

Maletero Editor: 60%

Mecánica Editor: 85%

Consumos Editor: 80%

Confort Editor: 60%

Precio Editor: 35%

Pros Diversión al volante

Rendimiento del motor

Consumo en carretera

Contras Precio muy elevado

Modo «a vela» del cambio DSG

Correcciones de dirección en vía rápida