Prueba Audi Q5 S line 40 TDI 204 CV S tronic quattro

El Audi Q5 es uno de los modelos más vendidos del segmento D-SUV premium. La actual generación aterrizaba en España en el primer trimestre de 2017, presentando ahora su restyling. Audi nos ha convocado para darnos a conocer todas las novedades y poder conducir su todo camino en una ruta por la provincia de Madrid.

Como digo, se trata de un restyling y no de un relevo generacional. Los cambios no son enormes y a nivel de conducción sigue yendo tan francamente bien como antes. De todos modos, comprobemos cuáles son las novedades incorporadas. Al final del artículo repasaremos los equipamientos y precios de este Audi.

Faros Matrix LED y pilotos OLED, aunque opcionales

A nivel de diseño se mantienen los rasgos principales, aunque cambia su mirada. De serie tenemos faros LED (Matrix LED opcionales) con firma lumínica revisada, una parrilla octogonal de panal de abeja también ligeramente retocada y un paragolpes que utiliza formas más agresivas. Fijaos, por ejemplo, en las tomas de aire de las esquinas, que son bastante más dinámicas.

La vista lateral apenas se ha visto alterada. Dependiendo del nivel de acabado tendremos unas líneas u otras, con aspecto más básico, offroad o dinámico dependiendo de si seleccionamos un Q5 básico, Advanced o S line. Pero, sinceramente, cuesta encontrar las diferencias con el predecesor en esta parte.

Mientras, la zona posterior también equipa un nuevo paragolpes de formas más dinámicas para potenciar su estética. A esto hay que añadir que los pilotos de serie son de LED, pero que opcionalmente se pueden configurar los pilotos con tecnología OLED, que varían el diseño. Van comunicados por un nuevo listón cromado.

De hecho, el cliente puede configurar cuando compra su coche entre varias formas de iluminación OLED que modifican ligeramente la estética de la parte posterior. También cambiará esta iluminación en modo de conducción Dynamic. A esto hay que añadir que si un coche se acerca demasiado a nuestra retaguardia se enciende con un haz de luz de mayor potencia para evitar un choque por alcance.



Las dimensiones exteriores del Audi Q5 son 4.681 mm de longitud,1.893 de anchura y 1.662 de altura, manteniéndose la batalla en los 2.820 mm.

Interior del Audi Q5: La calidad esperada

Como es habitual en los modelos de tamaño medio y grande de Audi, el interior transmite mucha sensación de calidad. Tenemos materiales de muy buena calidad en prácticamente todos los sitios visibles y palpables, con un tacto muy agradable. Además, no parecen presentar ruidos y crujidos cuando presionamos, al menos en los que más quedan a la vista. Eso sí, como punto negativo, no se han olvidado del negro brillante en la zona del cambio.

Desde el acabado Advanced (el segundo) todos los Q5 ya traen el actualizado Audi Virtual cockpit plus, con una pantalla de alta resolución en 12,3 pulgadas. Ni que decir tiene que sigue siendo la mejor de cuantas hemos probado, con una gran fluidez, sencillo manejo y muy buena visibilidad. Opcionalmente puede llevar el Head-Up Display.

En la zona central del salpicadero tenemos una pantalla flotante de 10,1 pulgadas. A diferencia de muchos modelos nuevos, no queda del todo integrada en el diseño, pero la verdad es que se ve francamente bien, que es lo más importante. Si lo recordáis, antes se contralaba mediante un mando en la consola central, mientras que ahora es de manejo táctil.

Viene con el sistema MMI Navegación plus, los servicios de conectividad e infotainment Audi connect, contando también con control por voz para algunas funciones.

Un apartado que me gusta mucho de este Audi Q5 es que, a diferencia de algunos otros nuevos modelos de la marca de los cuatro aros, el climatizador es muy sencillo e intuitivo de controlar, con mandos físicos y ruletas para ajustar la temperatura.

Mucho espacio interior y buen maletero

En cuanto a habitabilidad, no falta espacio. Las plazas delanteras son amplias para personas de cualquier talla, teniendo buenos espacios para vaciar nuestros objetos y colocar algunas botellas de agua, por ejemplo.

La segunda fila también es práctica, con dos plazas laterales muy amplias en todos los sentidos. Lógicamente, la central es más estrecha y menos cómoda, por la dureza de la banqueta y el respaldo, así como por la presencia de un túnel central que no facilita la colocación de los pies.

En cualquier caso, podemos ajustar esta fila en longitud y en inclinación, pudiendo adoptar unas posiciones más avanzadas o retrasadas, y más erguidas o reclinadas. En la posición más retrasada de los asientos, la capacidad del maletero es de 550 litros. Lógicamente no varía respecto al anterior, pudiendo ampliarse hasta los 1.550 litros si tumbamos los asientos traseros.

Opciones mecánicas

Actualmente el Audi Q5 se comercializa con tres versiones diferentes, aunque la gama se irá ampliando próximamente llegando, entre otros, el Audi SQ5 TDI en primavera con 341 CV, 700 Nm y un 0 a 100 en 5,1 segundos. También en primavera llegará el Q5 TFSIe, que como sabéis es un híbrido enchufable. Es más, en España el 35 % de las ventas de Q5 ya son versiones PHEV.

Pero hoy por hoy podemos adquirir el Q5 en las versiones 35 TDI, 40 TDI quattro y 45 TFSI quattro, viniendo todos ellos con caja de cambios S tronic de doble embrague (el SQ5 tendrá una transmisión Tiptronic de 8 marchas). En la siguiente tabla podéis ver mejor los datos de cada mecánica en detalle.

Versión Motor Potencia y par motor Tracción Etiqueta Versión Motor Potencia y par motor Tracción Etiqueta 35 TDI 2.0 litros diésel 163 CV y 370 Nm Delantera Eco 40 TDI 2.0 litros diésel 204 CV y 400 Nm Quattro Eco 45 TFSI 2.0 litros gasolina 265 CV y 370 Nm Quattro Eco

Al volante con el Audi Q5 40 TDI quattro de 204 CV

Prestaciones

En esta toma de contacto hemos conducido el actualizado Audi Q5 en su versión mecánica 40 TDI de 204 CV. Por prestaciones, consumo y solvencia, probablemente sea la opción más acertada. Eso sí, si vas a viajar poco con este modelo, tal vez el 35 TDI (que ofrece 163 CV) sea suficiente, resultando más económico.

Según la ficha técnica, este Audi Q5 40 TDI da 204 CV a 3.800 rpm y un par de 400 Nm entre 1.750 y 3.250 revoluciones por minuto. Su consumo homologado WLTP es de a partir de 6,3 l/100 km en ciclo mixto; mientras que otras prestaciones destacables son una velocidad máxima de 222 km/h y un 0 a 100 en 7,6 segundos.

Al ser una presentación dinámica y no una cesión de larga duración, no hemos recorrido cientos y cientos de kilómetros, pero sí los suficientes como para hacernos una idea principal de cómo funciona este coche. Lógicamente, tampoco hemos podido medir unos consumos de combustible muy verídicos, aunque nos hemos movido alrededor de los 7,3 l/100 km.

¿Cómo se comporta?

Nuestra unidad viene con el acabado S line y, entre otros opcionales, cuenta con la siempre ventajosa suspensión neumática adaptativa. Con los modos de conducción del drive select variamos su tarado y también cambia ligeramente la altura de la carrocería. Estos modos también afectan a la respuesta del motor y del cambio S tronic, así como el peso de la dirección.

Pero siendo un SUV grande, lo más habitual es circular en el modo Auto para que dependiendo de la conducción sea la propia electrónica quien lo gestione todo o, por el contrario, optar por el modo Comfort cuando vamos de viaje. Ni que decir tiene que la suspensión es realmente cómoda, filtrando cada bache de la carretera o cada resalto de la ciudad de una forma muy, muy suave.

Este Q5 es un vehículo que invita a una conducción tranquila, y no porque no corra, porque con 204 CV y 400 Nm no echamos en falta más energía, sino porque su gran aislamiento acústico, el confort de los asientos y su buen rodar llaman a la calma.

La caja S tronic va muy bien con este motor, realizando cambios suaves y llevando el motor en su zona de confort, es decir, en condiciones normales entre las 1.800 y 2.200 rpm aproximadamente. Claro, que si queremos ir más alegres siempre podemos seleccionar el modo Sport o gestionar nosotros el cambio mediante las levas del volante.

Algo más de autocentrado no vendría mal

Como en la versión anterior, lo que menos me convencido es la dirección. Siendo el coche que es, lógicamente no es informativa. A velocidades medias y altas tiene un buen tacto y es lo suficientemente precisa, pero es a velocidad baja, callejeando, donde he echado en falta algo más de autocentrado.

Hay veces que tenemos que ayudar algo más de lo habitual a que el volante vuelva a centrarse. Supongo que con el paso del tiempo nos acostumbraremos y, tal vez, las llantas de grandes dimensiones y anchos neumáticos también tengan algo que ver. Pero por lo demás, todo correcto.

¿Y si aumentamos el ritmo con el Audi Q5?

En esta presentación también tuvimos oportunidad de conducir por zona montañosa y revirada. Con el modo Dynamic seleccionado, el Q5 tiene un comportamiento más alegre y se siente algo más ágil. La suspensión contiene medianamente bien las inclinaciones hasta cierto punto, pero lógicamente es un coche alto y pesado, por lo que se sienten las inercias. No está pensado para ello, como citábamos antes.

Por su parte, como el motor sube más de vueltas, el sonido habitual de los diésel se deja notar algo más en el habitáculo; pero tampoco es tan poco agradable como en otros TDI de modelos inferiores de la marca, como el Q2 TDI o el A3. El S tronic es más rápido a la hora de cambiar marchas y no deja que el régimen de giro caiga por debajo de la zona de máximo par.

Conclusiones

El Audi Q5 se actualiza con motores más eficientes y microhíbridos, cumpliendo con las nuevas normativas que entran el 1 de enero. Eso sí, hay que tener en cuenta que a partir de año nuevo su precio se encarecerá por los mayores impuestos.

Su tacto, confort y calidad siguen siendo sus principales bazas, como en todo modelo premium de tamaño relativamente grande que se precie. Eso sí, no voy a negar que personalmente prefiero un Audi A4 Avant; pero en la variedad está el gusto y el mercado reclama cada vez más SUV.

De hecho, a partir del segundo trimestre de 2021 se incorporará el Audi Q5 Sportback, una versión de diseño más atractivo y ciertos aires de coupé derivado directamente de este modelo.

Por supuesto, los principales rivales de este Q5 siguen siendo los BMW X3, Mercedes GLC y Volvo XC60. También son modelos premium de alta calidad y tecnología con mucho peso en el segmento D-SUV.

Equipamientos Audi Q5

Básico

Faros y pilotos de LED

Climatizador automático

Llantas de aleación de 18 pulgadas

Audi drive select

Portón del maletero eléctrico

Audi parking system plus

Retrovisores calefactables

Volante multifunción plus 3 radios

Control de crucero

Audi Connect Safety & Service

Advanced

Línea Advanced

Llantas de aleación de 18 pulgadas

Marcos de las ventanas cromados

Audi Virtual Cockpit Plus

Audi Connect Navegación & Infotainment

Volante de cuero multifunción

Climatizador confort de 3 zonas

Retrovisores calefactables y abatibles eléctricamente, y antideslumbrantes

Audi Smartphone Interface

Audi phone box light

S line

Línea S line

Llantas de aleación de 19 pulgadas

Faros Matrix LED

Tren de rodaje deportivo

Asientos delanteros deportivos

Revestimiento interior del techo en color negro

Black Line

Llantas Audi Sport de 20 pulgadas

S line interior negro

Paquete estilo negro

Cristales traseros oscurecidos

Barras longitudinales de techo en negro

Tapicería de tela/cuero

Precios Audi Q5

Motor Cambio Tracción Acabado Precio Motor Cambio Tracción Acabado Precio 45 TFSI 265 CV S tronic 7v quattro Básico 59.130 € 35 TDI 163 CV S tronic 7v delantera Básico 47.610 € 40 TDI 204 CV S tronic 7v quattro Básico 52.040 € 45 TFSI 265 CV S tronic 7v quattro Advanced 62.730 € 35 TDI 163 CV S tronic 7v delantera Advanced 51.210 € 40 TDI 204 CV S tronic 7v quattro Advanced 55.640 € 45 TFSI 265 CV S tronic 7v quattro S line 65.230 € 35 TDI 163 CV S tronic 7v delantera S line 53.710 € 40 TDI 204 CV S tronic 7v quattro S line 58.140 € 45 TFSI 265 CV S tronic 7v quattro Black Line 68.330 € 35 TDI 163 CV S tronic 7v delantera Black Line 56.700 € 40 TDI 204 CV S tronic 7v quattro Black Line 61.130 € SQ5 TDI 341 CV Tiptronic 8v quattro SQ5 78.180 €