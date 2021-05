Prueba Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 310 CV DSG 7v 4Drive (con vídeo)

Hoy examinamos a fondo el primer producto propio de la marca Cupra, el Cupra Formentor, por lo que la importancia de este modelo para la firma deportiva es muy grande. Pero de todos modos, que el marketing no nos engañe, prácticamente es un Cupra León levantado dos o tres dedos más del suelo, con barras de techo y maquillaje para acentuar el estilo crossover.

Además, ahora está disponible en un montón de versiones mecánicas. Para esta prueba nos hemos decantado por el Formentor VZ 2.0 de 310 CV, que trae cambio DSG y tracción total 4Drive. De momento es el más potente y prestacional hasta que llegue la variante VZ5, que recurrirá al motor 2.5 turbo de 5 cilindros montado en coches tan espectaculares como el Audi TT RS o el RS 3, dando en este caso 390 CV.

Pero aparte, este coche tiene una gama mecánica muy variada y abierta, con versiones gasolina de 150, 190, 245 y 310 CV, híbridos enchufables de 204 y 245 CV ¡e incluso con un motor diésel de 150 CV! ¡Sí, no es una broma, hay un Formentor diésel! Con esto consiguen abrir muchísimo el abanico de clientes a los que pueden llegar.

El Cupra Formentor se viste de crossover agresivo

Aunque los gustos son muy subjetivos, estéticamente resulta un modelo atrevido y con mucho carácter. Fijaos en su potente frontal, con un paragolpes muy marcado, una línea de iluminación diurna agresiva, los antiniebla de formas circulares, la marcada parrilla con el borde en gris brillante y las numerosas entradas de aire. Por supuesto, el característico logo en color cobre tampoco pasa desapercibido.

Estéticamente el Cupra Formentor es un paso intermedio entre los Cupra León y Ateca. Se podría decir que el León es un compacto deportivo, el Ateca un SUV deportivo y que este Formentor es un crossover deportivo.

La parte lateral también tiene mucho que decir. Trae pasos de rueda marcados pero en color de la carrocería, fuertes líneas de tensión desde la parte delantera a la trasera, un pilar trasero voluminoso y que se ensancha, así como la caída del techo, que finaliza con un spoiler superior. Por cierto, nuestra unidad viene con las llantas de serie de 19” del acabado VZ y los potentes frenos Brembo, que son opcionales por 2.500 €.

Terminamos con la zaga, donde continúa el espectáculo de agresividad. Además del alerón posterior y el estilo de la caída del techo, nos reciben unos pilotos LED muy al estilo del nuevo León con la banda central iluminada, un juego de líneas que terminan dibujando una forma de valle en la parte inferior y un difusor negro brillante con cuatro salidas de escapes de verdad. ¡Gracias! Vamos con el interior.

Herencia de Seat con transformación a Cupra en el interior

En el habitáculo no tiene tanta personalidad y se nota que come directamente de la mano de Seat. Todo el tema del cuadro de instrumentos, la pantalla, los mandos, la consola central y el propio diseño general del coche es prácticamente igual que en un León, por ejemplo.

Los cambios de uno a otro se perciben en detalles como, lógicamente, los logos, las terminaciones en tono cobre que vemos en muchos puntos del interior y estos detalles que quieren representar un efecto fibra de carbono, visibles en las alfombrillas y en el volante deportivo.

Y hablando del volante, destaca que en este modelo se añaden dos botones más. A la izquierda tenemos este con el logo de Cupra que sirve para saltar rápidamente de un modo de conducción a otro, mientras que el del lado derecho es para arrancar y parar el coche.

“El botón de arranque de los Seat León va en la consola central, donde ahora está este pulsador para desactivar o cambiar el funcionamiento del control de estabilidad. No veas que gracia cuando recogí el coche en las instalaciones de la marca, en un garaje oscuro, y pensaba que esta averiado…”

Por lo demás, la posición de conducción es algo alta, pero en ese punto medio entre turismo y SUV, por lo que no se hace extraña para un modelo deportivo. También tenemos levas tras el volante, que son de plástico y a mi modo de ver deberían estar un poquito más hacia afuera para no tener que mover tanto la mano al cambiar, ya que así nos queda un pelín lejos.

Las intenciones son claras, con distintos modos de conducción e incluso un cronómetro en el cuadro para controlar los tiempos de vuelta en circuito.

4+1 coches en uno gracias a los modos de conducción

Antes de cambiar de tema, hay varios modos de conducción que cambian notablemente el temperamento de este Cupra Formentor. La verdad es que se notan mucho. Tenemos un modo Comfort ideal para el día a día y también un modo Offroad que apenas utilizaremos. Luego está el Sport, que lo vuelve más agresivo y rígido, y en el extremo está el modo Cupra, que incrementa mucho el sonido de escape y desata todo el potencial del coche.

Además está el modo Individual, que nos permite configurar el coche a nuestro gusto con un más de una docena de niveles de dureza para el chasis, cambios en la gestión de la tracción y peso de la dirección, reactividad del motor y del cambio, y sonido del motor. Por ejemplo, podemos llevar toda la parte dinámica muy suave, pero con mucho sonido.

Y antes de pasar a la segunda fila, el Cupra Formentor VZ viene de serie con unos impresionantes asientos deportivos con reposacabezas integrados. En este caso es tapicería mixta y todos los ajustes son manuales, pero me parecen más que correctos dando un buen confort en autopista y sujetando lo suficiente cuando vamos a cuchillo entre curvas.

Nos llevamos una sorpresa en las plazas traseras del Cupra Formentor

Aunque es un modelo deportivo, también pretende ser un coche “todo en uno”, y sinceramente me he llevado una gran sorpresa en la segunda fila. Las plazas traseras tienen mucho espacio para las piernas, siendo generosas en el espacio para la cabeza. Un detalle a considerar es que la banqueta central es poco práctica, especialmente por la dureza del asiento y el intrusivo túnel de transmisión.

Sin embargo, me gusta la configuración, pues las dos plazas laterales también tienen un poco de relieve en los extremos para sujetar el cuerpo. Todo un acierto en un coche de estas características. Por lo demás, hay dos salidas de aire centrales con control de temperatura (climatizador trizona), dos salidas USB-C, bolsas en los respaldos delanteros y un reposabrazos central con hueco para colocar un par de botellas. Muy bien, sinceramente.

Maletero de 420 litros para la versión de 310 CV

La capacidad del maletero varía en función de la motorización escogida. Las versiones de tracción delantera cubican 450 litros y los híbridos enchufables se tienen que conformar con 345. En el caso de las versiones con tracción 4Drive como esta nos encontramos con 420 litros. No es una mala capacidad, pero si lo que realmente buscas es espacio en el maletero vete a un León ST o al Cupra Ateca. Y dicho esto, pasamos al motor.

Un motor conocido desde hace años

Como hemos dicho al principio del vídeo, el Formentor está disponible con muchas opciones mecánicas para llegar a clientes y presupuestos distintos. Nosotros estamos probando la variante con más potencia que se comercializa hasta que llegue el emotivo motor de 5 cilindros y 390 CV.

Centrándonos en el que hoy probamos, tenemos el sobradamente conocido bloque 2.0 TSI en su versión de 310 CV. Una mecánica más que testada en el Grupo Volkswagen. Da su potencia máxima alrededor de las 6.000 rpm, mientras que también registra un generoso par motor de 400 Nm entre 2.000 y 5.500 vueltas.

Se vincula obligatoriamente al cambio DSG de 7 marchas y a la tracción total 4Drive, y gracias a ello puede hacer el 0 a 100 en 4,9 segundos y tocar los 250 km/h de velocidad máxima. Claro, que lógicamente el consumo homologado combinado no es bajo, con 8,5 l/100 km. Y ahora sí, vamos a conducir.

Al volante, ¡vaya conjunto!

La elasticidad de este motor es digna de estudio

Empezando por el motor, se trata de una mecánica muy llena en todo el régimen de giro. El par motor máximo está disponible desde muy abajo y hasta muy arriba, cuando llega la potencia máxima, por lo que no tenemos que jugar demasiado con el cambio de marchas. Es un propulsor muy elástico y que se adapta perfectamente tanto a una conducción relajada en trayectos normales, como a la hora de sacar todo el rendimiento.

Es cierto que según su ficha el par máximo está disponible desde alrededor de 2.000 vueltas, pero es cerca de las 3.000 cuando se encuentra de verdad en su salsa. Si aceleramos fuerte por debajo de ese régimen tiene un poco de lag hasta que el turbo genera suficiente presión. En cualquier caso, puedes estar tranquilo que hay respuesta más que de sobra.

Como decíamos, viene con el cambio DSG de 7 marchas, que es un doble embrague. El cambio va francamente bien en todo momento, salvo en aparcamientos a muy baja velocidad y en pendiente, donde cuesta un poquito medir con total precisión. Pero nada fuera de lo habitual. En condiciones normales, en modo Comfort, cambia de forma suave y busca la eficiencia.

Pasamos al modo cabreado, al modo Cupra

Claro, que si pasamos a los modos deportivos se vuelve más agresivo y estira mucho más el motor. En esos momentos es muy rápido y efectivo a la hora de subir y bajar marchas. Pero lo divertido ahí es llevarlo en modo manual. Fijaos en lo rápido que cambia y además permite reducciones fuertes cuando tiramos de frenos que suben la aguja hasta las 6.000 vueltas, nada mal teniendo en cuenta que el corte llega a las 6.500.

Lo único que no me gusta es que llevándolo en secuencial, incluso en modo Cupra, sube solo de marcha cuando llegamos al tope de revoluciones. Lo ideal sería que en este modo no saltará a la siguiente velocidad, ya que en ocasiones llegamos justo al límite de vueltas instantes antes de soltar el gas y pisar el freno, subiendo a una marcha más en un momento en el que no nos interesa para nada.

Con el VZ de 310 CV, los Brembo son más que recomendables

Si pasamos al apartado de frenos, creo que con esta motorización es importante desembolsar los 2.500 euros extra del kit Brembo. Hay que tener en cuenta que llevamos mucha potencia, un peso por encima de los 1.600 kilos y que en conducción deportiva o en circuito abusaremos mucho de los frenos. Los frenos Brembo nos dan muchas más garantías con sus discos perforados y pinzas de 4 pistones. El tacto del pedal es bueno, con buen equilibrio entre progresividad y mordida.

Poco se le puede reprochar al chasis. Es cierto que el centro de gravedad está un poco más alto que en un León, pero aun así tiene un paso por curva muy bueno. El coche gira bastante plano cuando vamos dando caña aunque no es el más rápido a la hora de tirarte a la curva por su dirección.

La trasera no se descompone en absoluto y, como decíamos antes, los distintos niveles de dureza de suspensión nos permiten tener un coche muy cómodo para callejear y viajar, y una configuración muy rígida para meternos en circuito.

Por su parte, la motricidad es fantástica. Tenemos el sistema de tracción 4Drive, que en condiciones normales manda la potencia del motor al tren delantero pero que si detecta pérdida de tracción o aceleramos a fondo manda parte del par al tren trasero.

No hay múltiples diferenciales autoblocantes mecánicos, pero aun así es realmente raro notar pérdidas de tracción o ver el testigo de las ayudas electrónicas en el cuadro sobre asfalto seco. Ni siquiera saliendo en segunda con el gas a fondo de una horquilla y con el volante todavía girado.

Launch Control, esa «tontería» tan irresistible

Tampoco quiero olvidarme de hablar del Launch Control. Es algo que prácticamente nunca utilizaremos, pero que mola. Activamos el modo Cupra, una pulsación rápida al botón del control de estabilidad que se pone en Sport, pie izquierdo al freno, derecho al acelerador y… Nos comemos el 0 a 100 en menos de 5 segundos, ¡casi nada!

Como decía hace unos minutos, el sonido de escape cambia en función de los modos. La verdad es que es algo artificial, pero ayuda a meterse en faena cuando vamos atacando un puerto de montaña. Al cambiar de marchas a altas vueltas suena bonito y si soltamos el gas de golpe deja algunos petardeos bastante chulos, sin llegar a ser excesivamente escandaloso.

Por último, la dirección. Tiene buen peso en modo deportivo, no es de las más rápidas que hemos probado pero aprueba con nota. Es cómoda en el modo Confort pero como es habitual en las direcciones modernas, llega poca dirección del límite de agarre al volante. Una lástima esto último, pero es lo que hay hoy en día…

Consumos

Y dejando toda la parte divertida a un lado, hablemos de consumos. Si vamos en autopista a ritmo legal está alrededor de los 7,5 litros, en ciudad se mueve aproximadamente en los 9 y si vamos de tramo aprovechando todas sus capacidades pues… todo lo que quieras. No te vas a 20 o 25 litros, pero no es raro estar en 15 por ejemplo. Por poneros un poco más en situación, ahora mismo nuestra media está en 9,3 l/100 km.

En este coche, y como pasa en muchos deportivos del estilo, dependen totalmente del ritmo que llevemos.

Conclusiones

El Cupra Formentor es un coche muy polivalente porque tiene buen espacio para cuatro personas, el maletero es correcto, resulta cómodo en el día a día y saca mucha rabia cuando queremos pasarlo bien y no gasta en exceso para viajar. Además, uno de sus puntos fuertes es la exclusividad, ya que es una marca joven con mucha deportividad y no hay modelo homólogo en Seat.

Otro punto a favor del Formentor es que no tiene demasiados rivales, al menos en esta versión de 310 CV. Los más parejos son el BMW X2 M135i y el Mercedes GLA 35 S, aunque también podemos meter en la lista al Volkswagen T-Roc R e incluso al Hyundai Kona N de 280 CV que está a punto de llegar.

Por último, y pasando a los precios, el Formentor más barato es el 150 CV gasolina, manual y tracción delantera partiendo desde los 29.600 €. Por 42.800 ya podemos optar al acabado VZ en la versión de 245 CV, DSG y tracción delantera y si queremos la variante de 310 CV nos vamos al menos hasta los 45.000. Esta unidad con los frenos Brembo y el color Gris Graphene anuncia 48.400 € en el configurador.

Equipamientos Cupra Formentor

Formentor

Llantas de 18 pulgadas

Asistente para luces de carretera

Sensores de luz y lluvia

Cristales traseros oscurecidos

Volante multifunción deportivo en cuero

Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables y con plegado eléctrico

Control por voz

Pilotos traseros LED con intermitentes dinámicos

Keyless-Entry

Radio digital

Cargador inalámbrico para el móvil

Cuadro de instrumentos digital

Freno de estacionamiento eléctrico

Detector de fatiga

Espejo interior electrocromático

Bloque de diferencial electrónico XDS

Alerta de cambio involuntario de carril

Reposabrazos delantero con cofre

Climatizador trizona

Reposabrazos trasero

Sensores de aparcamiento

Tomas USB tipo C

Mirror Link

Cajones bajo los asientos delanteros

Regulación de apoyo lumbar manual en los asientos delanteros

VZ (añade)

Llantas de 19 pulgadas

Sistema de navegación High

Full Link con Apple CarPlay y Android Auto

Detector de fatiga

Asistente de salida de aparcamiento y aviso puerta al salir del vehículo

Emergency Assist

Asistente en atascos

Reconocimiento de señales de tráfico

Dirección asistida variable

Regulador automático de velocidad

Asistente de aparcamiento automático

Sensores delanteros y traseros

Portón trasero automático con “Pedal Virtual”

Asientos delanteros deportivos

Chasis adaptativo

Precios Cupra Formentor

Motor Cambio Tracción Acabado Precio Motor Cambio Tracción Acabado Precio 1.5 TSI 150 CV Manual 6v Delantera Formentor 29.670 € 1.5 TSI 150 CV DSG 7v Delantera Formentor 31.870 € 2.0 TDI 150 CV Manual 6v Delantera Formentor 32.890 € 2.0 TDI 150 CV DSG 7v 4Drive Formentor 37.990 € 2.0 TSI 190 CV DSG 7v 4Drive Formentor 37.790 € 2.0 TSI 245 CV DSG 7v Delantera VZ 42.790 € 2.0 TSI 310 CV DSG 7v 4Drive VZ 44.920 € 1.4 e-Hybrid 204 CV DSG 6v Delantera Formentor 36.640 € 1.4 e-Hybrid 245 CV DSG 6v Delantera VZ 43.350 €

Opinión del editor

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €29.670 a €44.920 Diseño exterior Editor: 85%

Diseño habitáculo Editor: 75%

Plazas delanteras Editor: 75%

Plazas traseras Editor: 85%

Maletero Editor: 75%

Mecánica Editor: 90%

Consumos Editor: 60%

Confort Editor: 75%

Precio Editor: 70%

Pros Comportamiento dinámico

Polivalencia en la relación deportividad, confort y espacio

Variedad mecánica para la gama Formentor

Contras Dirección muy poco informativa

Cambio DSG sube marcha solo en modo secuencial

Demasiadas funciones y menús en pantalla táctil