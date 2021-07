Prueba Dacia Sandero Stepway Comfort 100 CV y GLP (con vídeo)

Bienvenidos de nuevo a la sección de pruebas de Actualidad Motor. Hoy nos acompaña un coche que tenía muchísimas ganas de probar. Se trata del Dacia Sandero, el coche más vendido a particulares de los últimos años. Un producto realmente sensato para ir del punto A al punto B a bajo coste. Que sea un grandísimo éxito comercial se debe, entre otras cosas, a que es de los coches más baratos que te puedes comprar.

Además, para esta ocasión nos hemos decantado por el Dacia Sandero Stepway. Ya sabéis, se trata de una carrocería con aspecto más campero o crossover, que la verdad es que se vende como rosquillas. Así mismo, esta unidad viene con la interesante mecánica de 100 CV con GLP y etiqueta Eco, que solo incrementa 380 euros su precio. ¿Merece la pena comprarse un Dacia Sandero? Vamos a descubrirlo.

Quién lo diría, así es el Dacia Sandero Stepway

Desde que Dacia entró de lleno a principios de los años 2000 siempre se ha visto como una marca low cost. Las calidades de sus productos eran muy bajas y la estética se sentía poco elaborada. Está claro que esta nueva generación del Sandero ha supuesto un gran cambio, ya que ahora cuenta con un diseño mucho más agradable.

En nuestro caso, al ser una carrocería Stepway, tenemos este estilo más todo camino. De ahí que cuente con una mayor altura libre, marcadas protecciones inferiores en los cuatro costados para dar mayor robustez y unas llamativas barras de techo. El llamativo color de esta unidad es el Naranja Atakama, que a mi gusto le sienta muy bien.

Pero fijaos en los detalles. En el frontal tenemos una parrilla cuidada, faros con iluminación LED (salvo la luz de carretera) y firma lumínica diurna propia en forma de “Y” tumbada, no faltando tampoco luces de antiniebla.

En el lateral tenemos puertas de generosa apertura y buena superficie acristalada, además de las llantas opcionales de 16 pulgadas que cuestan solo 270 euros extra. La zona posterior también cuenta con un diseño mimado gracias a los pilotos de LED y al fuerte paragolpes.

Pese a ser de GLP, no pierde ni un litro de maletero

Si os parece, ya que acabamos de hablar de la parte trasera de la carrocería, echemos un vistazo al maletero, que también es uno de sus principales puntos destacables. Cubica 328 litros, que es un volumen bueno teniendo en cuenta que es un coche de 4 metros de largo.

Además, hay que destacar que en esta versión de GLP no perdemos ni un solo litro de capacidad, pues el depósito de gas se ubica en el hueco de la rueda de repuesto. Eso sí, la boca de carga del maletero es algo alta y los tapizados y acabados muy mejorables. Ahora sí, veamos el interior de este Dacia Sandero Stepway.

Económico, pero aprovechado cada euro invertido

La marca rumana sigue aprovechando al máximo sus recursos para crear productos con muy buena relación calidad-precio, pero teniendo en cuenta que el precio siempre debe de ser muy bajo. Esto se nota especialmente en el habitáculo de sus coches.

Claramente tenemos un habitáculo de coche económico, pero en el que se ha aprovechado cada euro invertido. Sí, la mayoría de los materiales son plásticos duros y no hay ningún lujo, pero todo está bien hecho, que es lo más importante en este tipo de vehículos. Además, hay detalles que mejoran el aspecto, como la superficie textil que recorre el salpicadero, las terminaciones naranjas o los asientos con la inscripción Stepway.

Sencillo, completo e intuitivo

Por ir citando algunas partes, nos encontramos con un cuadro de instrumentos básico pero con una pantalla central para las principales informaciones, mostrándonos la autonomía de ambos combustibles entre otros. La pantalla central del salpicadero es de 8 pulgadas y, aunque no es comparable con la de Renault en calidad, resulta suficiente. Además, como extra trae navegador, cámara de marcha atrás y Apple CarPlay inalámbrico, que siempre viene muy bien.

Mención especial merece el soporte para el móvil que Dacia nos entrega, el cual se fija en el espacio que queda entre el volante y la pantalla táctil. Parece una solución un poco de pega, pero no vendrá nada mal si no tenemos navegador. En nuestro caso, al contar la unidad con navegador y Apple CarPlay inalámbrico no tiene mucho sentido, pero para las versiones inferiores es todo un acierto.

Mientras, el climatizador monozona es bastante sencillo e intuitivo, no produciendo despistes durante la conducción, que es lo principal. Luego tenemos un reposabrazos para el conductor muy endeble, pero mejor que no llevarlo, y tampoco faltan numerosos huecos para dejar cosas y tomas USB. Por cierto, también tenemos tarjeta manos libres de apertura y arranque, aunque es un opcional.

Dacia Sandero Stepway, un utilitario crossover espacioso

En cuanto a la postura de conducción, tenemos asiento con regulación en altura y longitud, pero no en apoyo lumbar. El volante también se puede ajustar en altura y profundidad, aunque a mi modo de ver debería de poder sacarse algo más el volante. En mi caso, la postura no es ideal y eso es un punto mejorable. Tampoco se puede ajustar el cinturón. Y ahora me paso a la fila trasera.

La segunda fila destaca para bien. El acceso es fácil y sencillo, mientras que una vez dentro tenemos una gran sensación de espacio. Las personas que no somos destacablemente altas nos encontramos con un buen espacio para la cabeza y también para las rodillas. Además, hay un buen hueco para colocar los pies bajo el asiento delantero. Sin duda, es bastante amplio.

Tanto es así que incluso la plaza central puede ser aprovechable. Al no haber demasiado relieve entre las distintas plazas de la banqueta trasera no es tan incómoda, aunque lógicamente no es como las laterales. También nos ayuda que el túnel de transmisión no se ha muy abrupto, permitiéndonos colocar los pies. No es que sea un coche para viajar cinco ocupantes asiduamente, pero la plaza central sí es útil para algunos recorridos.

Oferta mecánica Dacia Sandero

El nuevo Dacia Sandero se puede adquirir con esta carrocería Stepway o con la estética convencional. En cuanto a los motores, todos son de gasolina y de 1 litro. Hay una opción de acceso con 65 CV, pero en el Stepway solo podemos optar por las versiones TCe con turbo de 90 CV y esta de GLP, denominada Eco-G de 100 CV.

Los datos de rendimiento son 100 CV, 170 Nm, una velocidad máxima de 177 km/h y un 0 a 100 en 11,9 segundos. La tracción es a las ruedas delanteras y el cambio manual de 6 marchas. Pero lo más importante es que tenemos un depósito de gasolina de 50 litros y el otro, el de gas, con 40 litros. Solo con GLP podemos hacer entre 450 y 500 kilómetros.

El precio aproximado del GLP actualmente es de 0,72 €/litro. Por lo tanto, podemos llenar este depósito de 40 litros por algo menos de 30 euros. Dacia ha homologado un consumo de 7,4 l/100 km de GLP, y de 5,8 litros cuando se utiliza gasolina.

Al volante del Sandero Stepway con GLP

El Dacia Sandero no es un coche emotivo, sino un producto pensado para ir del punto A al punto B por poco dinero. Lógicamente en esta versión nos conviene utilizar siempre el GLP como combustible, aunque estamos obligados a tener algo de gasolina ya que se utiliza para el arranque.

Con un botón que tenemos por la zona izquierda del salpicadero podemos escoger el combustible que queramos utilizar en cada momento.

Es un vehículo con una clara orientación al uso urbano. La suspensión es blandita para filtrar bien los baches y resaltos, mientras que la dirección tiene mucha asistencia para maniobrar en ciudad. Además, en esta unidad tenemos sensores traseros y delanteros, así como cámara de marcha atrás, que no tiene una alta calidad pero cumple con su función.

Sin diversión, pero cumplidor

En general, cumple muy bien teniendo en cuenta que es un coche bastante asequible. Eso sí, no es agradable de llevar ritmos alegres. El tacto del cambio y pedales es algo gomoso, la dirección no transmite nada de información y cuando aumentamos la velocidad entre curvas la carrocería balancea bastante. Es un modelo para ir tranquilo. A fin de cuentas, ¿quién se compra un Dacia Sandero Stepway para ir altas velocidades?

¿Y qué hay de su motor? Pues es una mecánica que mueve con suficiente soltura al Sandero. No ofrece unas prestaciones sensacionales, pero tampoco echaremos en falta más potencia. Además, este 1.0 no tiene nada que ver con los anteriores 0.9 TCe, que eran motores poco refinados. Se muestra suave y transmite pocas vibraciones o rumorosidad al interior, lo que es de agradecer.

Pero ojo, que sea un coche orientado a la ciudad no significa que no podamos salir a autopista con él. Nos invita a respetar los máximos legales por todo lo citado anteriormente. La suspensión balancea y la dirección no es la más precisa. El motor mantiene bien los 120 en sexta en pendientes incluso yendo algo cargados, pero no pidas un gran reprís. Necesita su tiempo.

Consumos: Con 30 euros tienes 500 kilómetros

Y para ir rematando este apartado, los consumos. Nos hemos centrado en utilizar GLP todo el tiempo posible, porque es lo que al fin y al cabo haréis todos vosotros para obtener el menor coste de uso. Fijaos que nosotros hemos sido capaces de recorrer prácticamente 500 kilómetros con un solo depósito de GLP.

En trayectos urbanos nos moveremos alrededor de los 8,4 l GLP 100 km, que viene a suponer unos 6 € cada 100 kilómetros recorridos en ciudad. Mientras, en autopista a 120 se conforma con unos 7 litros, es decir, unos 5 € cada 100 km. Al final, nuestro consumo mixto durante toda la prueba se ha situado en apenas 7,5 litros de GLP cada 100 kilómetros recorridos, muy cerquita del homologado. Y ahora sí, vamos a repasar.

Conclusiones

El Dacia Sandero está disponible desde solo 8.600 euros, aunque en una versión muy básica y poco potente. Un Sandero en carrocería normal de GLP y 100 CV, asociado al acabado Comfort, que ya incluye pantalla de 8 pulgadas, sensores de luz y lluvia o faros con LED, arranca en 11.800 euros aproximadamente.

Si queremos la carrocería Stepway partimos desde los 11.800 euros aproximadamente, pero si queremos añadir el acabado Comfort son 1.000 euros más. La opción de GLP solo incrementa 380 euros la factura, y es más que recomendable porque no resta maletero, tenemos pegatina Eco y el precio del combustible es muy bajo.

Esta unidad probada lleva varios opcionales como el color de la carrocería, las llantas, el navegador, el climatizador automático, la cámara, los sensores de aparcamiento, la tarjeta manos libres y los elevalunas traseros. Todo ello según el configurador cuesta menos de 14.800 euros. Otros equipamientos destacables son la frenada automática de emergencia o el regulador y limitador de velocidad.

Sinceramente, no hay ningún rival que ofrezca una habitabilidad y maletero similar con tan bajo coste por uso, y una estética que resulta atractiva. Probablemente la gama intermedia del Renault Clio, que ahora ha ajustado mucho su precio, sea una opción muy competitiva para estas terminaciones más equipadas del Sandero. Claro, que el del rombo tiene más calidad general y mejor rodar en carretera, pero carece de esa estética todocamino.

Carrocería Motor Cambio Acabado Precio Carrocería Motor Cambio Acabado Precio Normal 1.0 SCe 65 CV Manual 5v Access 8.756 € Normal 1.0 SCe 65 CV Manual 5v Essential 9.864 € Normal 1.0 TCe 90 CV Manual 6v Essential 10.814 € Normal 1.0 Eco-G (GLP) 100 CV Manual 6v Essential 11.194 € Normal 1.0 SCe 65 CV Manual 5v Comfort 10.614 € Normal 1.0 TCe 90 CV Manual 6v Comfort 11.564 € Normal 1.0 TCe 90 CV CVT Comfort 12.764 € Normal 1.0 Eco-G (GLP) 100 CV Manual 6v Comfort 11.944 € Stepway 1.0 TCe 90 CV Manual 6v Stepway Essential 11.964 € Stepway 1.0 Eco-G (GLP) 100 CV Manual 6v Stepway Essential 12.344 € Stepway 1.0 TCe 90 CV Manual 6v Stepway Comfort 12.964 € Stepway 1.0 TCe 90 CV CVT Stepway Comfort 14.164 € Stepway 1.0 Eco-G (GLP) 100 CV Manual 6v Stepway Comfort 13.344 €

Opinión del editor

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €8.756 a €13.334 Diseño exterior Editor: 85%

Diseño habitáculo Editor: 70%

Plazas delanteras Editor: 75%

Plazas traseras Editor: 90%

Maletero Editor: 80%

Mecánica Editor: 75%

Consumos Editor: 80%

Confort Editor: 70%

Precio Editor: 95%

Pros Diseño exterior

Funcionalidad y bajo coste

Comportamiento en ciudad

Contras Poca confianza a alta velocidad

Tacto de dirección y transmisión

Baja calidad en detalles visuales

