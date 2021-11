Prueba del Audi A6 55 TFSIe (híbrido enchufable) 367 CV Black Line

Unos días atrás estuvimos acompañando a Audi en un evento en el que nos mostraban toda su gama TFSIe, es decir, sus modelos híbridos enchufables, también conocidos como vehículos PHEV. Ya os contamos los principales detalles de cada modelo, prestaciones y autonomías entre muchas otras cosas, pero nos quedaba la segunda parte de la jornada.

En esta presentación también podíamos probar algunas de las versiones TFSIe de la marca. Y es que, recordamos, son nada menos que 20 variantes híbridas enchufables en una docena de modelos. Para esta toma de contacto nos decantamos por el siempre elegante Audi A6 en su versión 55 TFSIe quattro, con nada menos que 367 CV de rendimiento combinado.

Ya conocemos de sobra al Audi A6. Es uno de los best seller de la casa de los cuatro aros; una berlina del segmento E cuyos principales rivales son el Mercedes Clase E y el BMW Serie 5. La unidad que nos acompaña viene vestida con el deportivo paquete S Line y el añadido Black Line.



Este último paquete añade muchos detalles en negro, como el contorno de la parrilla y las ventanillas, las carcasas de los retrovisores, cristales oscurecidos y la línea posterior que comunica los faros.

Pero como el actual A6 de Audi no es ningún novato -lleva ya varios años en comercialización- en este artículo nos vamos a centrar en la técnica y el comportamiento dinámico del Audi A6 55 TFSIe, así como en sus prestaciones y ventajas respecto al resto de la gama.

¿Para quién es un híbrido enchufable como este Audi A6 55 TFSIe?

Se dice acertadamente que los modelos PHEV o híbridos enchufables son el escalón intermedio entre los vehículos de combustión tradicionales y los eléctricos. Y es que hay necesidades que los coches eléctricos todavía no pueden cubrir, como aquellos conductores que realizan muchos kilómetros anualmente, haciendo viajes largos de vez en cuando.

Con este A6 TFSIe podemos conducir por las ciudades y/o en los recorridos cortos diarios sin gastar gasolina y emitir CO2 a la atmósfera. Todo ello con una buena respuesta mecánica. Dependiendo del equipamiento, la autonomía eléctrica es de entre 63 y 68 kilómetros. Es decir, podemos cargar por la noche nuestro vehículo y a la mañana siguiente podremos cubrir esos trayectos rutinarios sin consumir gasolina.

Luego, si tenemos que hacer un recorrido más largo o un viaje, no hay problema alguno. El 2.0 litros turbo de gasolina será más que suficiente para mover con mucha soltura a la berlina y, gracias al apoyo eléctrico, con unos datos de consumo muy contenidos. Recordamos que bajo el pie derecho tenemos disponibles nada menos que 367 CV.

Claro, que hay que tener en consideración que para sacar rendimiento a un modelo híbrido enchufable tenemos que tener una toma de carga en nuestro hogar. Si no tenemos posibilidad de cargarlo en nuestro domicilio será complicado aprovechar sus ventajas.

Datos técnicos y prestaciones del Audi A6 55 TFSIe

Si echamos un vistazo a la ficha técnica de este coche nos encontramos con todos los detalles del sistema híbrido asociado a este vehículo. La parte de combustión está conformada por un 2.0 TFSI de 265 CV y 370 Nm. Se vincula a una transmisión doble embrague S tronic de 7 velocidades, y también a un sistema de tracción quattro.

De la parte eléctrica se encarga un motor eléctrico de 105 kW (143 CV) y 350 Nm, el cual se integra en la citada caja de cambios. De este modo, la energía eléctrica también llega a las cuatro ruedas. Por su parte, la batería que alimenta a esta parte del sistema híbrido es de iones de litio con una capacidad bruta de 17,9 kWh (14,4 kWh neta), que como citábamos anteriormente logra una autonomía eléctrica homologada de hasta 68 kilómetros.

En conjunto, el rendimiento asciende hasta los 367 CV y 500 Nm de par motor. Si hablamos de prestaciones de marcha, el Audi A6 55 TFSIe homologa un 0 a 100 km/h en 5,6 segundos, así como una velocidad punta de 250 km/h (limitada electrónicamente). Por cierto, no penséis que el sistema eléctrico sólo tiene fuerza para moverlo por ciudad, pues en modo EV tiene una velocidad máxima limitada de 135 km/h que puede mantener sin problemas.



El depósito de gasolina es de 55 litros (opcionalmente de 63 litros).

Claro, que el gran lastre -nunca mejor dicho- de estas mecánicas PHEV es que el peso del conjunto se eleva. Según la ficha, esta versión supera ligeramente los 2.000 kilos, aunque el punto positivo es que como las baterías van en la zona inferior del coche se reduce el centro de gravedad y ese extra de peso apenas penaliza a la estabilidad del vehículo.

Al volante del Audi A6 55 TFSIe 367 CV

Como decía, es importante empezar el día con la batería eléctrica bien cargada. Así iniciamos nuestra ruta por la Comunidad de Madrid en esta presentación. Como tenemos seleccionado en el navegador nuestro recorrido completo, la gestión predictiva de la energía es capaz de escoger automáticamente en qué zonas utilizar sólo la propulsión eléctrica, cuándo combinar ambos motores o en qué momento recurrir exclusivamente al motor térmico.

En nuestro caso, recorremos un par de kilómetros por la ciudad y posteriormente salimos a circunvalaciones, vías rápidas y carreteras convencionales, pasando también por varias localidades pequeñas y travesías. Hacemos en total unos 90 kilómetros, practicando una conducción normal aunque con varios momentos de aceleraciones a fondo y algún que otro tramo a ritmo alegre para comprobar el comportamiento.

Suavidad y silencio con más de 60 km de autonomía eléctrica

Si el Audi A6 ya destaca especialmente en sus variantes de gasolina por ser un vehículo muy silencioso, ya os podréis imaginar que callejeando -en modo EV- el silencio de marcha es prácticamente total. Sólo el ajetreo de la gran ciudad con sus ruidos, bocinas, tráfico intenso y vehículos grandes como autobuses rompen nuestra total relajación.



Tiene cuatro modos de conducción del sistema híbrido:

EV, conducción totalmente eléctrica

Auto Hybrid, en función de la marcha, el sistema alterna un motor y otro (o funciona con los dos a la vez) para ser más eficiente.

Battery Hold, guarda batería minimizando la entrada del motor eléctrico para poder utilizarla cuando nosotros prefiramos.

Battery Charge, recarga la batería utilizando el motor térmico tanto para mover el vehículo como de generador eléctrico.

Por supuesto, el trato de las suspensiones y el tacto de la dirección y demás mandos sigue siendo difícilmente mejorable. Y eso que nuestra unidad no es full equip. Por ejemplo, no lleva el más que interesante eje trasero directriz, pero hoy no nos hará falta por no maniobrar en lugares muy estrechos.

Sin emociones fuertes, pero con respuesta contundente

Una incorporación a una vía rápida siempre es una buena oportunidad para sacar a galopar todo ese potencial. Justo antes me fijo y observo que el sistema va en modo EV. No hay problema. Acelerador a fondo pulsando el kickdown y… ¡boom! Sin demora, el motor térmico arranca, la transmisión selecciona una relación corta y ambos motores trabajan al unísono para dejarme pegado al asiento.

Vale, no es una sensación de lo más deportiva. Al fin y al cabo, el motor térmico es un cuatro cilindros y no tiene un enfoque que busque las máximas prestaciones, por lo que el sonido no es de esos que enamorar. Pero pese a ello, resuelve la situación como merecemos. En apenas unos instantes pasamos de circular a 40 km/h a… todo lo que queramos. No es tan inmediato como un coche 100 % eléctrico, pero ya te digo que no sentirás nunca falta de potencia.

Y vuelvo a repetir, estamos en un Audi A6, no en un RS 6. El planteamiento principal del coche es el de viajar con confort, sin que falten prestaciones en momentos puntuales.

En carreteras reviradas, si queremos darnos alguna alegría al cuerpo, es mejor recurrir al drive select y activar el modo de conducción Dynamic. La respuesta del motor se agudiza, las suspensiones se tornan algo más rígidas y el tacto de la dirección se endurece.

Y con todo el confort para viajes largos

¿Transmite sensaciones deportivas? La respuesta es no, no es un coche para divertirse en estas condiciones. La carrocería inclina y no hay un gran feeling porque los asientos no sujetan demasiado y la dirección no informa lo suficiente, aunque luego te das cuenta de que es capaz de trazar curvas a ritmo alto. En esto último influyen los rodillos en medidas 225/40 y 20 pulgadas, unos Michelin Pilot Sport 4 concretamente. Claro, que tampoco son los más eficientes…

Lo que sí es un placer en este coche es coger una autovía o autopista, activar el control de crucero adaptativo y la ayuda al mantenimiento en el carril para devorar kilómetros. El motor térmico gira bajo de vueltas en séptima velocidad, las suspensiones filtran todos los baches y el silencio de marcha por su buen aislamiento te permite viajar con total comodidad. Por supuesto, para el conductor y para sus ocupantes.

Consumos y recargas

Habiendo recorrido unos 90 kilómetros en total con esta berlina PHEV en la toma de contacto, el consumo se ha situado en 5,6 l/100 km de gasolina y 8,6 kWh/100 km de electricidad. Como decía, en ningún momento he buscado ahorrar combustibles y en varias ocasiones se ha practicado una conducción algo agresiva para comprobar el rendimiento del vehículo.

En cuanto a las recargas, esta batería acepta recargas con potencia de hasta 7,4 kW, necesitando unas 4,5 horas para cargarla por completo. Gracias al app myAudi y a los servicios Audi connect, podemos comprobar en remoto desde un smartphone el nivel de carga y autonomía, así como programar, iniciar o paralizar los procesos de carga, además de climatizar el habitáculo cuando el vehículo está cargando.

Como todos los Audi enchufables, incluye dos cables de serie: el sistema de carga compact con un cable para tomas de corriente domésticas e industriales, y un cable modo 3 con un enchufe tipo 2 para puntos de carga públicos.

Aunque mejor pásate al Avant por su capacidad de maletero

El gran pero que le veo a este coche es que pese a ser una berlina muy enfocada para viajar, con la mecánica TFSIe híbrida enchufable, el maletero es muy justo. Las baterías obligan a elevar bastante el piso en el espacio de carga, reduciendo considerablemente el volumen y su aprovechamiento. Son solo 360 litros de maletero, es decir, es más pequeño que un Volkswagen Golf o un A3, que cubican 380 litros.

Por ello, si estuviera planteándome la compra de un A6 híbrido enchufable valoraría principalmente la carrocería Avant (familiar), que también cuenta con esta mecánica. En el Audi A6 Avant TFSIe, bien sea en la versión 50 (299 CV) o 55 (367 CV), el maletero asciendo a los 405 litros. Además, al ser portón de maletero y no tapa, el aprovechamiento es muchísimo mejor.

Precios Audi A6 TFSIe

Modelo Versión Acabado Precio Modelo Versión Acabado Precio A6 berlina 50 TFSIe Básico 69.790 € A6 berlina 50 TFSIe Sport 71.790 € A6 berlina 50 TFSIe S Line 73.520 € A6 berlina 50 TFSIe Black Line 76.660 € A6 berlina 55 TFSIe Black Line 80.760 € A6 Avant 50 TFSIe Básico 72.690 € A6 Avant 50 TFSIe Sport 74.690 € A6 Avant 50 TFSIe S Line 76.420 € A6 Avant 50 TFSIe Black Line 79.560 € A6 Avant 55 TFSIe Black Line 83.650 €

Precios oficiales de Audi España.

Galería Audi A6 55 TFSIe Black Line