Prueba del Cupra León más potente, el 310 CV con 4Drive (vídeo)

Volvemos a ponernos al volante de un León, aunque en este caso no es un Seat, sino un Cupra León en carrocería familiar Sportstourer. Además, para esta ocasión hemos escogido el motor más prestacional de todos, el 2.0 TSI con tracción a las cuatro ruedas, que desarrolla la friolera potencia de 310 CV.

Para mí, es una combinación ideal. De hecho, por practicidad y equilibrio me gusta más que el Cupra Formentor, aunque entiendo que la estética crossover sea capaz de arrastrar más clientes. Pero dicho todo lo anterior, vamos a hacer un repaso rapidísimo a todo el coche y nos centramos más a fondo en el apartado de conducción, que es lo más importante en este Cupra.

Familiar y no muy cargado, un lobo con piel de cordero

Como veis, a nivel de diseño la base es un Seat León, aunque muy diferenciado. Cupra introduce sus paragolpes, calandras, logotipos en tono cobre, estriberas, llantas y difusor para cambiarlo por completo y para que, cuando lo veamos por la calle, lo diferenciemos claramente de un Seat.

El Cupra León ST mide 4,67 metros de largo, por 1,80 de ancho y 1,44 de alto, mientras que la batalla es de 2,68 metros.

La distinción visual es total, con un estilo muy racing que llama la atención en cada calle. Fijaos en la presencia que dan sus llantas de 19 pulgadas y las cuatro salidas de escape que, por cierto, son totalmente reales y funcionales.

El Cupra León tiene detalles buenos en el interior, pero también mejorables

Del habitáculo me gustan especialmente dos cosas. La primera es el estilo fantástico de sus asientos de cuero tan deportivos con bordados en tono cobre que, pese a que se ven muy racing y sujetan bastante, también son realmente cómodos. Un 10 para ellos, sin duda. Además, tenemos ajustes eléctricos, memoria y calefacción.

El otro detalle que también me gusta mucho es el volante. Además de por su estética, que me parece muy chula, el hecho de tener el botón de los modos de conducción aquí me parece un acierto en este coche, pues cambiamos el comportamiento del vehículo en sólo un instante y sin separar la mano del aro.

Pero también hay un par de cosas que no me convencen tanto. La que menos es la pantalla multimedia. Sí, es muy grande, muy visual y muy completa. Sin embargo hay ocasiones en la que es un poco lenta y, sobre todo, tiene demasiados menús y el climatizador no se controla con sencillez, obligando a desviar la vista de lo importante, que es la carretera.

El otro detalle que no me gusta mucho es el de algunos ajustes. Se perciben crujidos en zonas como los aireadores o cuadro de instrumentos y tampoco los botones satélites del volante dan una gran sensación de solidez. Creo que aquí tienen cierto margen de mejora.

Amplio para cuatro adultos y con buen maletero

Por lo demás, tenemos una postura de conducción óptima por las correctas posibilidades de ajuste de volante y asientos y a nivel de espacio no hay problema alguno para adultos de cualquier talla en las plazas delanteras. Como en cualquier Seat León.

Lo mismo ocurre en la segunda fila, dejando un buen acceso y un correcto espacio para que dos adultos de tallas dentro de la media habitual viajen con bastante confort. La plaza central no es suficientemente práctica, pero ahí está para casos puntuales. Mientras, no faltan un reposabrazos central abatible, salidas de aire o unas redecillas para colocar revistas.

Por su parte, el maletero tiene portón automático y una vez abierto encontramos un volumen de 620 litros. No pierde capacidad por ser tracción a las 4 ruedas y el espacio es bastante bueno para llevar todo el equipaje de la familia en vacaciones o un juego de neumáticos de recambio para echar el día en el circuito, porque podemos tumbar los asientos traseros con unos tiradores desde aquí detrás.

Oferta mecánica del Cupra León

En cuanto a los motores, desde hace sólo unas semanas la versión de acceso a la gama Cupra León es el motor 1.5 eTSI de 150 CV con microhibridación y cambio DSG (ver videoprueba), recibiendo el distintivo medioambiental Eco de la DGT. También se ha incorporado el 2.0 TSI con 190 CV, aunque en este caso sin apoyo eléctrico.

El siguiente escalón es el 1.4 e-Hybrid, un híbrido enchufable disponible con potencias de 204 y 245 CV. De ahí volveríamos de nuevo al bloque 2.0 TSI sin electrificación, que se ofrece en potencias de 245, 300 y 310 CV, esta última sólo en carrocería ST y con tracción total, la variante que estamos probando.

Un repaso rápido a la técnica antes de la acción

Como decíamos, tenemos el bloque 2.0 TSI conocido de sobra en el Grupo Volkswagen. Tiene 1.984 cc, 16 válvulas y turbo. Desarrolla 310 CV entre 5.450 y 6.500 vueltas, así como un par motor de nada menos que 400 Nm entre 2.000 y 5.450 rpm. Entre sus prestaciones encontramos una velocidad máxima limitada a 250 km/h y un 0 a 100 en 4,9 segundos, es decir, prácticamente un segundo menos que su homólogo de tracción delantera. El consumo medio homologado es de 8,1 litros.

Respecto a la suspensión, llevamos un sistema independiente tipo McPherson en el eje delantero y un esquema multibrazo independiente en el tren trasero. A ello hay que añadir que los amortiguadores son hidráulicos adaptativos, variando su dureza en función del modo de conducción. Por cierto, en el modo Individual que podemos personalizar es posible ajustar la dureza de los mismos en nada menos que 15 niveles distintos.

Si hablamos de frenos, en este caso llevamos los opcionales delanteros Brembo con discos delanteros de 370 mm de diámetro mordidos por pinzas de 4 pistones. Sin duda, un opcional casi obligatorio si vamos a practicar una conducción alegre en determinadas circunstancias porque dan muchas garantías. No lo hemos exprimido al máximo en circuito, pero en puerto de montaña a buen ritmo no han mostrado ningún síntoma de fatiga.

Al volante del Cupra León ST 2.0 TSI 310 CV 4Drive

El Cupra León destaca principalmente por su polivalencia, por su adaptación al terreno. Puedes circular a un ritmo normal con total confort mientras buscas tu puerto de montaña y, una vez llegas, desatar todo su potencial. En conducción tranquila se comporta como cualquier Seat León, es decir, es cómodo, suave y agradable de conducir.

Todo cambia cuando decidimos pasar a los modos Sport o Cupra. La dirección reduce su asistencia, la suspensión se endurece, el motor se muestra mucho más predispuesto a dejarte pegado a los baquets y el DSG no sólo estira más las marchas sino que además hace las transiciones más rápido.

También abre las válvulas de escape para que suene más en el exterior, dejando algunos petardeos al levantar el gas y añade un sonido ambiental en el interior que, a decir verdad, es un poco falsete… Parece que quiere imitar a un V8 y no me parece que esté muy logrado, pero siempre podemos desactivarlo.

Nimiedades a un lado, el coche corre una barbaridad, empujando bien desde abajo y destacando desde las 2.800 aproximadamente hasta que llega al límite de revoluciones un poquito más arriba de las 6.500 vueltas. Lamentablemente en modo secuencial sube de forma automática a una marcha más, no quedándose al corte, lo que en determinadas ocasiones no ayuda. Esa es la única pega que le puedo poner a la caja de cambios.

El agarre es sensacional, especialmente en motricidad

La dirección es muy directa y precisa, haciendo unos cambios de apoyo rapidísimos, pero echo en falta un poco más de feeling, de información a nuestras manos sobre el agarre a través del volante. Espero que en la versión VZ Cup, que viene con una puesta a punto aún más extrema, esto mejore un poquito.

Uno de los puntos clave de este coche es la tracción. Agarra mucho en frenada y en apoyos laterales, pero al salir de la curva es una auténtica bestia. Hace ahora un año probé la versión de tracción delantera y ya era muy buena en motricidad, pero, saliendo de curvas tan lentas con el gas a fondo es donde la tracción 4Drive marca la diferencia. Más aún en las zonas donde el asfalto está un poco húmedo.

¡Es sobresaliente!, de verdad. Es una barbaridad lo que corre y lo que agarra. Parece mentira. Un familiar amplio, cómodo para ir de viaje con la familia y a la vez, cambia el chip y se transforma. Todo ello con un 0 a 100 en menos de 5 segundos, cifras hasta hace no mucho reservadas para súper deportivos.

Conclusiones

El Cupra León ST 4Drive de 310 CV es un auténtico camaleón. Cómodo y tranquilo para el día a día y una bestia que devora rectas y curvas cuando se lo pedimos. Esa polivalencia es lo que más me gusta de él, sin duda. El único aspecto que echo de menos con él es un poco de información o de sensaciones más puras, pero claro, eso lo haría menos cómodo en los trayectos rutinarios.

Antes de probar el coche tenía duda. ¿Sería justificable el cambio de comportamiento de la variante con tracción 4Drive respecto a la versión delantera? Pues sinceramente, sigo teniendo algunas dudas. Bajo mi punto de vista, si vas a conducir con frecuencia por zonas muy frías o con muchas lluvias, sí es aconsejable optar por la tracción integral, pero si no es el caso puedes ahorrarte los 3.000 euros de diferencia e invertirlos en otros extras…

Equipamientos Cupra León

De serie

Drive Profile (modos conducción)

Dirección progresiva

Diferencial con bloqueo electrónico XDS

Faros delanteros Full LED

Pilotos traseros con luz infinita e intermitentes dinámicos

Control de crucero y limitador de velocidad

Front Assist

Asistente de cambio involuntario de carril

Luces largas automáticas

Detector de fatiga

Sensor de parking trasero

7 airbags (incluyendo airbag central delantero)

Sensor de lluvia y luz

Climatizador trizona

Apertura y arranque sin llave

Cuadro digital de 10,25 pulgadas

Pantalla multimedia táctil de 10 pulgadas

Freno de estacionamiento eléctrico

Llantas de 18 pulgadas

Cristales traseros oscurecidos

Asientos delanteros con ajuste lumbar y costuras en tono Copper

Volante multifunción en piel

Estriberas iluminadas

VZ

Control de Chasis Adaptativo (DCC)

Modo Cupra en Drive Profile

Launch Control

Diferencial VAQ

Volante deportivo con botones satélites de arranque y modos conducción

Asistente de atascos

Control de crucero adaptativo y predictivo

Detector de ángulo muerto

Alerta de tráfico posterior

Reconocimiento de señales de tráfico

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con aparcamiento asistido

Pantalla multimedia de 12 pulgadas con navegador, Apple CarPlay y Android Auto

Asientos deportivos tipo Bucket

Volante deportivo calefactable con levas

Pedales en aluminio

Luz interior ambiental multicolor

VZ Cup

Neumáticos semislick Bridgestone Potenza Race

Frenos Brembo

Faros Matrix LED

Techo panorámico practicable

Equipo de sonido Beats Audio System con 9 altavoces

Llantas Performance Sport de 19 pulgadas

Faldones específicos

Asientos delanteros CupBucket con carcasa de fibra de carbono

Precios gama Cupra León

Carrocería Motor Cambio Tracción Precio Carrocería Motor Cambio Tracción Precio 5 puertas 1.5 eTSI 150 CV DSG 7v Delantera 33.340 € 5 puertas 2.0 TSI 190 CV DSG 7v Delantera 34.270 € 5 puertas 1.4 e-Hybrid 204 CV DSG 6v Delantera 43.520 € 5 puertas VZ 1.4 e-Hybrid 245 CV DSG 6v Delantera 45.530 € 5 puertas VZ Cup 1.4 e-Hybrid 245 CV DSG 6v Delantera 53.240 € 5 puertas VZ 2.0 TSI 245 CV DSG 7v Delantera 44.130 € 5 puertas VZ 2.0 TSI 300 CV DSG 7v Delantera 46.910 € 5 puertas VZ Cup 2.0 TSI 300 DSG 7v Delantera 56.073 € Sportstourer 1.5 eTSI 150 CV DSG 7v Delantera 34.680 € Sportstourer 2.0 TSI 190 CV DSG 7v Delantera 35.610 € Sportstourer 1.4 e-Hybrid 204 CV DSG 6v Delantera 44.960 € Sportstourer VZ 1.4 e-Hybrid 245 CV DSG 6v Delantera 46.540 € Sportstourer VZ Cup 1.4 e-Hybrid 245 CV DSG 6v Delantera 53.620 € Sportstourer VZ 2.0 TSI 245 CV DSG 7v Delantera 46.130 € Sportstourer VZ 2.0 TSI 300 CV DSG 7v Delantera 47.980 € Sportstourer VZ Cup 2.0 TSI 300 DSG 7v Delantera 56.419 € Sportstourer VZ 2.0 TSI 310 CV DSG 7v 4Drive 51.160 € Sportstourer VZ Cup 2.0 TSI 310 CV DSG 7v 4Drive 59.135 €

Precios PVP oficiales de Cupra

