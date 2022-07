Prueba del Volkswagen T-Roc 2022 más económico

En la prueba de hoy estamos ante un modelo que se encuentra en el top de los coches más vendidos en lo va de año. Se trata del Volkswagen T-Roc, que llega con una actualización típica de mitad de vida. En este restyling no encontraremos muchísimas diferencias en su diseño exterior e interior, pero las pocas que tiene, lo hacen más competitivo frente a sus rivales.

La unidad que hemos tenido durante la semana de pruebas es la 1.0 TSI de 110 CV, caja de cambios manual de seis relaciones y el acabado de acceso, denominado Life. El precio del Volkswagen T-Roc arranca desde los 29.560€ sin descuentos o promociones, por lo que estamos ante un coche con una relación calidad/precio muy buena en los tiempos que corren.

Exterior sin grandes diferencias en este Volkswagen T-Roc 2022

Si comenzamos a hablar de su estética, el actualizado T-Roc no destaca por ningún cambio que resalte a primera vista, pero fijándonos bien, sí podremos observar un parachoques ligeramente diferente en las que se incluyen nuevas molduras en color plateado. Por otro lado, encontramos unos grupos ópticos full LED, que en la versión R-Line, quedan unidos entre sí por una franja que se ilumina en color blanco.

Continuando con el lateral, no apreciamos ningún cambio. Lo único a destacar de esta unidad son las llantas en 17 pulgadas y su color en doble tono, siendo negro por la zona del techo y retrovisores mientras que el resto es en color blanco. Si nos vamos hacia la zaga, es donde una vez más tampoco resalta nada importante frente a la versión predecesora, aunque sí varían sutilmente los reflectores inferiores. De cualquier modo, seguimos contando con unas ópticas full LED que es algo que siempre se agradece.

Muy buenos ajustes en su interior

Adentrándonos hacia el habitáculo del T-Roc, encontramos unas diferencias más notables. En primer lugar, su volante, que ahora tiene un diseño diferente y más actual. Por otro lado, el sistema de climatización es totalmente táctil, cuando hasta ahora teníamos unos mandos físicos para controlarlo. Viéndole el lado bueno, al menos no tenemos que acudir a la pantalla multimedia para subir la temperatura, aunque sigue sin convencerme del todo.

Pero sin duda alguna, lo que más me gusta de este SUV, son sus acabados. Y es que a pesar de que se componga principalmente de plástico duro, está todo muy bien ajustado y es muy complicado encontrarle un grillo, además que da buena sensación de calidad percibida. Por otro lado, sí tiene zonas con mullido y buen tacto, como en el salpicadero.

Pasando hacia el apartado tecnológico, encontramos un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, sistema que es ya conocido en el resto del grupo. En cuanto a la pantalla multimedia, es de 8 pulgadas, tiene mandos físicos para el control de volumen y algo importante, integración con Apple Car Play y Android Auto incluso de forma inalámbrica, un absoluto diez.

Sobre las plazas delanteras, son de tela y con un diseño muy característico que le queda realmente bien. Los asientos son cómodos, tienen buen agarre lateral y además, como opcional, pueden ser calefactados incluso en este acabado de acceso.

Plazas traseras con espacio algo justo

Continuando hacia la segunda fila de asientos, aquí es donde el T-Roc demuestra sus dimensiones. Son 4,25 metros de largo, por lo que no podemos esperar una gran habitabilidad, al menos para personas altas como yo, que mido 1,94 metros. Con el asiento del conductor ajustado a mi altura, me encuentro muy justo para las piernas, llegando a chocar con el asiento. A pesar de ello, no estoy demasiado incómodo.

Sin embargo, para personas adultas de estatura media, las plazas traseras serán lo suficientemente confortable gracias también a su mullido, siendo este muy agradable. Por otro lado, contamos con salidas de aireación aunque sin control de temperatura y dos tomas de tipo USB-C para la recarga de nuestros dispositivos.

Uno de los mejores maleteros en su categoría

Ya en el maletero, el T-Roc demuestra ser uno de los mejores entre sus rivales más directos. Cubica una capacidad de 445 litros, por lo que podremos meter varios objetos de buen volumen sin ningún tipo de impedimento, también gracias a su cuadriculada boca de carga.

El doble fondo es también una sorpresa porque al llevar kit de reparación de pinchazos, queda un buen hueco en el lugar donde debería ir la rueda de repuesto.

Varias mecánicas pero ninguna electrificada en el Volkswagen T-Roc 2022

El Volkswagen T-Roc se comercializa en tres diferentes acabados junto a mecánicas diésel y gasolina con posibilidad de cambio manual o automático, por lo menos a fecha de Julio de 2022. Encontramos el acabado Life que es el de acceso, R-Line que tiene un aspecto más deportivo y R, siendo este último el más prestacional y caro. También destacar que ninguna motorización es MHEV, así que todas tienen la etiqueta C de la DGT

El acabado Life cuenta con mecánicas gasolina de 110 y 150 CV y diésel de 115 y 150 CV. El R-Line ofrece motorizaciones gasolina de 150 CV y 190 CV con tracción integral 4Motion mientras que el diésel es únicamente el de 150 CV. Para finalizar tenemos el tope de gama, el R, que tiene un bloque de 2.0 litros con 300 CV, tracción integral 4Motion y caja de cambios automática.

Al volante del Volkswagen T-Roc 2022

El Volkswagen T-Roc es un coche que se conduce cómodamente y tiene una buena dinámica gracias también a su poco peso, solo 1.294 Kg. Esta mecánica 1.0 TSI de 110 CV es más que suficiente, ya que a pesar de que no tendremos una respuesta brutal bajo el pie derecho, no necesitaremos más para nuestro día a día, aunque sí algún que otro «pero» en ciertas situaciones.

Uno de esos «peros» es cuando busquemos viajar con cuatro ocupantes y el maletero lleno, una situación común sobretodo en verano, por lo que añadiremos también el uso de la climatización. En estos momentos, el bloque de 1.0 litros nos puede dejar con una sensación de potencia muy justa, ya que le cuesta aumentar la velocidad y en pendientes pronunciadas, incluso mantenerla. Si buscamos más soltura, me decantaría sin duda alguna por la mecánica 1.5 TSI de 150 CV, que es perfecta en todos los sentidos.

La caja de cambios manual de seis relaciones tiene un tacto más que aceptable, aunque si le busco las cosquillas, un recorrido más corto entre cambios le sentaría mejor. No es que tengamos que meter la primera en el salpicadero y la segunda en el maletero, pero un pelín de menor distancia estaría mejor.

Insonorización, suspensión y dirección

La insonorización es otro punto muy positivo del SUV alemán, ya que apenas podremos escuchar el ruido aerodinámico en su habitáculo incluso a velocidades de 120 km/h. Otro aspecto es que su motor tampoco llegar a notarse mucho aunque lo subamos a un ritmo de revoluciones alto. El sonido de rodadura sí es más apreciable pero nada fuera de lo normal, equipa unos neumáticos eficientes como son los Michelin Primacy 3 que entre otros detalles, minimiza el ruido que provocan en movimiento.

En cuanto a dinamismo, el T-Roc destaca por su ligero peso, haciendo que se note muy ágil frente a sus rivales. Un punto que favorece esta agilidad es la suspensión, la cual tiene un tarado «durito» pero no incómodo, por lo que mantiene correctamente las inercias del coche y hace que no tenga un balanceo excesivo. Por otro lado, los neumáticos con perfil 55 ayudan también a absorber las imperfecciones del terreno y que sea más confortable.

Y ya si hablamos de la dirección, me ha convencido debido principalmente a su agradable tacto. Informa relativamente bien para ser el modelo que es claro, y su nivel de precisión es relativamente directo. Claramente no es la misma que la de un T-Roc R, pero sí hay superioridad en este sentido frente a sus rivales más directos.

Consumos Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 110 CV

Finalizando con la prueba dinámica, vamos a comentar los consumos que hemos obtenido tras toda la semana de pruebas. El T-Roc con esta mecánica 1.0 TSI de 110 CV, es capaz de ofrecer un consumo en uso combinado de 7 litros a los 100, una cifra más que aceptable teniendo en cuenta que homologa un litro menos a los 100 según el ciclo WLPT.

Si queremos mayor exactitud, en un uso únicamente de ciudad, podremos estar rondando los 8 u 8,5 litros a los 100, mientras que en carretera, la media se queda en torno a los 6,5 litros a los 100. A mi parecer, una media más que aceptable teniendo en cuenta el tipo de coche que es y la mecánica que tiene.

Conclusiones Volkswagen T-Roc 2022

Para concluir con la prueba de este Volkswagen T-Roc, vamos a hacer un resumen de los puntos más positivos y negativos, además de su mecánica. En primer lugar, su motor de 1.0 litros y 110 CV funciona correctamente, tiene unos consumos aceptables y para el día a día es más que suficiente, pero si vamos a salir habitualmente con la familia y cargados, quizás se nos quede algo justo.

Lo que más me ha gustado es su equipamiento de serie. Sí es verdad que la unidad probada llevaba algún que otro opcional, pero este acabado de acceso Life viene bien equipado y solamente tendríamos como extras alguna que otra pijada. El maletero es también realmente bueno, de los mejores en su categoría y para finalizar, me gusta mucho los acabados que tiene, ya que para ser un coche de este precio, están muy bien ajustados y con buena calidad percibida.

En cuanto a los puntos negativos, el T-Roc me deja con un sabor amargo en sus plazas traseras, es lo único que le podría achacar. Sé que soy una persona alta, pero creo que por favorecer más el espacio del maletero, se ha reducido algo de habitabilidad en la segunda fila de asientos. Pero como ya dije, personas adultas de estatura media no van a tener ningún problema.

Equipamiento Volkswagen T-Roc 2022

Life

Llantas de aleación «Johannesburgo» de 17″

Lunas oscurecidas

Barras longitudinales negro

Reposabrazos central

Retrovisores abatibles eléctricamente

Park Assist

Ready 2 Discover

App Connect inalámbrica

R-Line

Llantas de aleación «Nevada» de 18″

Parachoques de estilo «R-Line»

Barras longitudinales plata

Activación automática de luz de cruce, con luz de marcha diurna LED, función Coming Home y función Leaving Home

Selección de modos de conducción

Cámara de visión trasera «Rear View»

Control por voz

Digital Cockpit Pro (pantalla 10,25″)

Sistema de cierre y arranque sin llave «Keyless Access»

Precios Volkswagen T-Roc 2022

Motor Cambio Acabado Precio Motor Cambio Acabado Precio 1.0 TSI 110 CV Manual Life 29.560€ 1.5 TSI 150 CV Manual Life 31.355€ 1.5 TSI 150 CV Automático Life 32.780€ 2.0 TDI 115 CV Manual Life 33.705€ 2.0 TDI 150 CV Manual Life 35.460€ 2.0 TDI 150 CV Automático Life 36.890€ 1.5 TSI 150 CV Manual R-Line 35.355€ 1.5 TSI 150 CV Automático R-Line 36.785€ 2.0 TSI 190 CV 4Motion Automático R-Line 44.520€ 2.0 TDI 150 CV Manual R-Line 39.450€ 2.0 TDI 150 CV Automático R-Line 40.880€ 2.0 TSI 300 CV 4Motion Automático R 54.605€

