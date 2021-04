Prueba Hyundai i20 Stylux 1.0 T-GDI 120 CV DCT 7 (con vídeo)

Hoy traemos a nuestra sección de pruebas la tercera generación del Hyundai i20, el utilitario para el segmento B de la marca surcoreana. Lógicamente, esta categoría es muy reñida y no le faltan rivales; desde el Peugeot 208 hasta el Volkswagen Polo, pasando por Seat Ibiza, Ford Fiesta, Citroën C3 e incluso su primo hermano, el Kia Rio.

El nuevo i20 parte de los 12.790 euros, aunque ese precio corresponde a la variante más accesible y menos potente. La unidad que hoy probamos es tope de gama y la cantidad poco tiene que ver. Estamos probando un Hyundai i20 Stylux y el motor más prestacional. Se trata de un 1.0 T-GDI de 120 CV, que es un tres cilindros microhíbrido a 48 voltios con cambio DCT de doble embrague y siete velocidades. ¡Comenzamos!

Agresividad y líneas tecnológicas en su estética

[embedded content]

Este relevo generacional del i20 trae consigo muchos cambios estéticos, tomando rasgos de algunos otros productos de la marca asiática. Como veis, en la parte delantera tenemos faros estilizados que continúan las formas agresivas de la parrilla principal en negro brillante. El paragolpes se ve musculoso, especialmente por el marcado diseño del labio inferior y por las cavidades para los antiniebla.

Mientras, el lateral destaca por las llantas de 17 pulgadas en acabado bicolor. Aunque también reconozco que me ha llamado la atención el cristal de custodia trasero, que me parece bastante grande para este segmento, así como la forma de integrar la tapa del depósito de combustible en la aleta y junto al piloto posterior.

Por su parte, en la zona trasera nuestra atención se centra en la iluminación. Los pilotos son muy característicos incluyendo una banda roja central que los comunica, aunque no se ilumina. En la parte superior de dicha banda el portón está acabado en negro brillante, mientras que por debajo recoge el color de la carrocería, que en este caso es el Intens Blue. Para rematar, en la zona inferior aparece un “difusor con aletines” en negro brillante.

Las dimensiones de la carrocería son 4.040 mm de longitud, 1.775 de anchura, 1.450 de altura y tiene una batalla de 2.580 milímetros.

Sin materiales mullidos, pero con todo lo que necesitamos y más

Si damos el salto al interior, el habitáculo también ha sido totalmente renovado. Como en todo modelo nuevo, las principales novedades llegan de la mano de la tecnología y el infoentretenimiento, así que, si os parece, empezamos por estos apartados.

Tras el volante tenemos un cuadro de instrumentos digital con una pantalla de nada menos que 10,25 pulgadas. Además, se puede personalizar con cuatro temas diferentes, pudiendo escoger el que más nos guste o, por el contrario, que cambie la proyección en función del modo de conducción seleccionado. Pero lo más importante es que la mayoría se ven bien en todo momento y son intuitivos.

Mientras, en el centro del salpicadero tenemos una pantalla táctil que también es de 10,25 pulgadas, pero solo en las versiones superiores. Tiene buen tacto, la cámara trasera se ve bien, tiene fluidez para lo que podemos esperar de un coche de esta categoría y además va en una posición elevada y ligeramente orientada hacia el conductor. Muy bien en este sentido, la verdad.

Buenos huecos y perfectos ajustes

Por lo demás, el climatizador está separado de la pantalla y es sencillo de manejar sin distracciones, otro punto muy positivo. A esto hay que añadir que tampoco han abusado del negro brillante (solo alrededor de la pantalla táctil) y que encontramos bastantes huecos para dejar objetos y botellas de agua. Personalmente veo un acierto que ya cuente con la superficie de carga inalámbrica para el móvil.

Tal vez lo único que me ha dejado algo frío es que casi todos los materiales son plásticos duros, incluso en la mayoría de zonas donde más tocamos en el día a día. Es lo habitual en el segmento, pero desentona un poquito por estética y tacto. También es justo reconocer que, pese a no utilizar los mejores materiales, los ajustes son realmente buenos y no se escucha ni un solo crujido al presionar por las distintas partes que componen el salpicadero.

El Hyundai i20 es de los más espaciosos del segmento B

Y si hablamos de habitabilidad, como es ya habitual en la mayoría de coches de este segmento B, el espacio para dos adultos en las plazas delanteras es más que suficiente, siempre y cuando no te llames Pau Gasol. Los asientos son cómodos y tienen bastante agarre lateral, algo que viene muy bien si no eres de talla muy grande.

Mientras tanto, en las plazas traseras tenemos mucho espacio, más que en la mayoría de sus rivales. Tenemos buena distancia para las rodillas, aunque no tanto para colocar los pies bajo el asiento delantero. En cuanto a la cabeza tampoco hay problemas para tallas de hasta 1,85 metros aproximadamente, y eso que nuestra unidad lleva techo solar abatible, que siempre rebaja un poco la altura. La plaza central, como es lógico, mejor dejarla solo para casos puntuales.

Siguiendo en la segunda fila de asientos, cabe destacar que los huecos para dejar objetos en las puertas también son amplios y que contamos con una toma USB y un pequeño compartimento en el túnel central, que nos vendrá bien para dejar cargando el móvil, por ejemplo. También hay una bolsa en el respaldo del asiento del copiloto para dejar revistas, documentación o el chaleco reflectante.

Y también tiene un amplio maletero maletero

Otro punto fuerte del Hyundai i20 es su amplio maletero, que cuenta con 351 litros. Este volumen lo sitúa entre los más espaciosos del segmento B, junto al Ibiza de Seat y al Polo de Volkswagen. Un nuevo punto a favor del utilitario asiático.

Tenemos suelo a doble altura y bajo el piso se ubica la batería de 48 voltios para el sistema microhíbrido. Creo que esta parte junto a la batería se podría haber aprovechado un poco mejor creando algún compartimento más, aunque tal vez Hyundai lo haya descartado para evitar posibles problemas de refrigeración de la misma.

Oferta mecánica clara y concisa

Pasando ya al apartado de motorizaciones, no es que el Hyundai i20 tenga una gran variedad, pero sigue una receta lógica. De acceso aparece un motor 1.2 de cuatro cilindros sin turbo que da 84 CV, y luego entra en juego el bloque de tres cilindros turbo 1.0 T-GDI en versiones de 100 y 120 CV. Todos ellos son de gasolina.

El motor atmosférico será recomendable para aquellos que prácticamente nunca vayáis a salir de la ciudad con este coche. Mientras, la variante turbo de 100 CV será la más recomendable para un uso combinado de ciudad y carretera de vez en cuando, mientras que la de 120 es la ideal para aquellos que busquéis una gran solvencia en todo tipo de circunstancias.

Pero además de esto debemos tener en cuenta otros detalles. Y es que el i20 cuenta con varias versiones microhíbridas a 48 voltios, que reciben la pegatina Eco de la DGT. El motor de 100 CV puede ser convencional o microhíbrido, mientras que el de 120 CV siempre lleva el sistema de hibridación suave y la caja de cambios DCT de 7 marchas.

En nuestro caso estamos con esta última variante, la más potente de todas. Llevamos el motor de 1 litro y tres cilindros sobrealimentado por turbo con 120 CV, ofreciendo también 200 Nm de par. Declara un 0 a 100 km/h en 10 segundos, alcanza los 190 km/h según su ficha y el dato de consumo mixto homologado es de 5,3 l/100 km. Como decía antes, trae cambio DCT de doble embrague y la perseguida etiqueta Eco de la DGT. ¡Y ahora toca conducir!

Al volante del nuevo Hyundai i20

Polivalencia en todas las circunstancias

Cada vez que me subo a un nuevo modelo del segmento B me llevo una agradable sorpresa. Es cierto que por ejemplo esta unidad viene con muchos extras y lleva el motor más potente, pero es que no falta de nada.

Si hablamos de ayudas a la conducción y seguridad activa tenemos faros de LED, alerta de salida de carril, ayuda al mantenimiento en el carril, frenada de emergencia automática, control de ángulo muerto, sensores de luz y lluvia, control de crucero adaptativo y cámara de marcha atrás. Un equipamiento muy top.

Pero principalmente cada vez me gustan más porque son coches realmente polivalentes. Antes estaban muy enfocados para la ciudad y no tenían un buen comportamiento en vías rápidas, con malos aislamientos, pisada muy mejorable y un tacto que no invitaba demasiado a ir a un ritmo alegre. Los modelos actuales son igual de ágiles y prácticos en la ciudad, pero te puedes pegar un largo viaje por autopista con total tranquilidad y seguridad a un buen ritmo.

Incluso puedes pasártelo bien en un tramo de curvas

Centrándonos en el Hyundai i20, la verdad es que no es un coche que tenga un apartado especialmente destacable a nivel de conducción, sino que lo hace bien en todos ellos. En ciudad es muy ágil y rápido de reacciones a la hora de moverse entre el tráfico, tenemos sensores y cámara para aparcar con facilidad y el cambio de doble embrague trabaja con suavidad.

En carretera revirada y a ritmo alegre cumple satisfactoriamente. No llega a transmitir tanto como el Ford Fiesta, por ejemplo, pero puedes llegar a pasártelo bien y descubrir que el chasis acepta muchísimo. Hay suficiente feeling, los balanceos no son grandes y da una buena confianza. Por cierto, os recuerdo que existe un Hyundai i20 N con 204 CV.

Artículo relacionado: Hyundai i20 N: 204 CV de potencia para doblegar a todos los urbanos GTI

Durante esta semana también he tenido la oportunidad de hacer un viaje de 380 kilómetros por autovía. No veo problema alguno en cruzarte la península con este modelo si solo vamos dos personas. Es más, se podría hacer incluso con cuatro porque tenemos buenas plazas traseras y un maletero muy amplio.

Se muestra aplomado, tiene un aislamiento correcto, la respuesta del motor es más que suficiente para mantener un ritmo alegre, los asientos son muy cómodos y encima el consumo es ajustado.

Consumos: en carretera casi como un diésel

Y hablando de consumos, en ese viaje el ordenador ha registrado un solo 5,4 l/100 km. Me parece un dato buenísimo, cercano a los de un coche diésel. Aunque claro, también hay que decir que iba yo solo en el coche y sin carga en el maletero. Tras más de 700 kilómetros de prueba el consumo se ha situado en 5,6 litros. En ciudad lo habitual es estar rondando los 6,5 o 6,8 litros de consumo, dependiendo siempre del tipo de ciudad y de las prisas que llevemos, por supuesto.

Conclusiones

En resumen, el Hyundai i20 me ha parecido un gran producto porque es muy polivalente. Como decía, resulta interesante si la mayoría de nuestros trayectos son por la ciudad y alrededores, y de vez en cuando hacemos viajes porque tiene mucho aplomo y el maletero es amplio. Además, tenemos mucha tecnología y asistentes a la conducción. Todo ello sin olvidar los cinco años de garantía de la marca.

La verdad es que poco se puede reprochar a Hyundai. Tal vez el tacto de algunos materiales interiores podría ser algo mejor, pero al fin y al cabo es un coche pequeño de marca generalista.

El precio de partida es muy ajustado, con apenas 12.800 euros. Claro, que esta unidad tope de gama y con el motor más potente se va a los 24.000 euros. Las versiones más demandadas tendrán un equipamiento ligeramente inferior y el motor de 100 CV con cambio manual, rondando los 17.000 euros según el configurador.

Equipamientos Hyundai i20

Essence

Asiento del conductor con ajuste en altura

Asientos tapizados en tela

Cristales ligeramente oscurecidos

Luces diurnas

Sensor de luces

Faros halógenos

Intermitentes en los retrovisores

Retrovisores y manetas de las puertas en el color de la carrocería

Llantas de acero de 15 pulgadas

Kit antipinchazos

Climatizador manual

Frenada de emergencia

Limitador de velocidad

Pantalla en el cuadro de 3,5 pulgadas

Sistema activo de cambio involuntario de carril

Bluetooth

Toma USB

Klass (añade)

Elevalunas eléctricos

Pomo del cambio y volante revestido en cuero

Luces de posición y diurnas de LED

Retrovisores con ajustes eléctricos y calefactables

Control de crucero

Sensores de aparcamiento traseros

Cámara de marcha atrás

Pantalla táctil y a color de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto

Tecno (añade)

Manetas interiores metálicas

Reposabrazos delantero deslizable

Climatizador automático

Selector de modos de conducción

Sensor de lluvia

Detección de ángulo muerto

Espejo interior electrocromático

Posavasos delanteros

Mejor aislamiento acústico

Altavoces en las puertas traseras

Frenos de disco en las cuatro ruedas

Stylux (añade)

Sistema automático de desempañamiento

Aparcamiento automático

Sistema activo de seguimiento de carril

Equipo de sonido Bose

Pantalla de infoentretenimiento táctil de 10,25 pulgadas con navegador y BlueLink

Faros de LED

Techo solar practicable

Llantas de aleación bicolor de 17 pulgadas

Precios Hyundai i20

Motor Cambio Acabado Precio Motor Cambio Acabado Precio 1.2 MPI 84 CV Manual 5v Essence 11.790 € 1.2 MPI 84 CV Manual 5v Klass 13.465 € 1.0 T-GDI 100 CV Manual 6v Klass 14.465 € 1.0 T-GDI 100 CV Manual 6v Tecno 16.115 € 1.0 T-GDI 100 CV 48V Manual 6v Essence 14.040 € 1.0 T-GDI 100 CV 48V Manual 6v Klass 15.715 € 1.0 T-GDI 100 CV 48V Manual 6v Tecno 17.765 € 1.0 T-GDI 100 CV 48V DCT 7v Klass 16.705 € 1.0 T-GDI 100 CV 48V DCT 7v Tecno 18.775 € 1.0 T-GDI 120 CV 48V DCT 7v Stylux 23.900 €

Opinión del editor

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €11.790 a €23.900 Diseño exterior Editor: 75%

Diseño habitáculo Editor: 80%

Plazas delanteras Editor: 80%

Plazas traseras Editor: 85%

Maletero Editor: 90%

Mecánica Editor: 85%

Consumos Editor: 80%

Confort Editor: 75%

Precio Editor: 70%

Pros Compromiso de agilidad, confort y calidad de rodadura

Tecnología en seguridad y equipamiento

Capacidad del maletero

Contras Salpicadero completamente de plásticos duros

Precio en esta versión tope de gama

Diseño de la parte trasera demasiado llamativo