Prueba Kia EV6 GT Line 77 kWh y 229 CV propulsión trasera

Si hace tan solo una semana nos subíamos al Hyundai Ioniq 5, en esta ocasión toca analizar a fondo el nuevo Kia EV6. Se asientan sobre la misma nueva plataforma E-GMP del fabricante asiático, que como ya sabéis se ha creado para los próximos lanzamientos de modelos eléctricos del grupo. Comparten la batería y mucha tecnología, pero hay diferencias notables en muchos aspectos.

Por ejemplo, estéticamente son muy distintos tanto en el exterior como en el interior, la puesta a punto tampoco tiene nada que ver entre ambos modelos y la habitabilidad también es distinta. Son como dos hermanos engendrados por los mismos padres, pero que tienen un carácter y forma de vida totalmente diferente. El Kia EV6 es el más atrevido y al que siempre le gusta salir de marcha, mientras que el Ioniq 5 es el hermano tranquilo, familiar y casero.

Respecto a la marca, durante esta presentación nos han confirmado que el nuevo modelo es la punta de lanza para el lanzamiento de nada menos que 11 coches eléctricos para los próximos cinco años, abanderando la nueva estrategia de la compañía. Los cambios que vamos a ver en los próximos tiempos van a ser muy notables en todas las marcas.

Para esta toma de contacto nos hemos decantado por el KIA EV6 en acabado GT Line y con la versión mecánica de mayor autonomía. Llevamos la batería de 77 kWh y propulsión trasera con 229 CV.

Por cierto, la marca se ha empeñado en que lo pronunciemos como Kia “i vi six”, pero lo mejor es que lo llames como más natural te salga. Yo personalmente digo “e uve seis”.

Así es el Kia EV6 en su exterior

Como decíamos al comienzo, el Kia EV6 comparte base con el Hyundai Ioniq 5 que probamos recientemente. Sin embargo, estéticamente son totalmente diferentes. El modelo de Kia apuesta por una carrocería más del estilo GT, con una línea más dinámica en su silueta. También son distintas sus dimensiones, pues este EV6 mide 4,68 metros de largo, 1,88 de ancho, 1,55 de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,9 metros.

Una de las claves de este coche eléctrico es su diseño. De hecho, si tapáramos los logos de la compañía automovilística (que es nuevo, por cierto), nadie diría que es un KIA. Y es que ya se han quitado totalmente esa percepción de marca económica. Ahora cuenta con un diseño elaborado, propio y con una calidad y tecnología que pone en aprietos a los modelos alemanes.

El Kia EV6 trae de serie faros LED (matriciales en opción), la nueva parrilla Tiger Face, trazos muy marcados en todos los sentidos y una línea crossover-coupé. En el acabado GT Line de la unidad probada todo esto se realza, con paragolpes específicos más dinámicos y un mayor equipamiento. Por cierto, las llantas disponibles van de las 19 a las 21 pulgadas.

La vista lateral destaca por las manillas enrasadas (opcionales y de serie en acabado GT) por las marcadas caderas posteriores y por la caída del techo, finalizando en el spoiler superior. Mientras, en su retaguardia llama especialmente la atención la extensa línea de iluminación LED, con los intermitentes camuflados en los extremos. No falta un difusor marcado en negro brillante. Sin duda, será un coche muy reconocible a muchos metros de día, pero especialmente en la oscuridad de la noche.

Entre el spoiler superior y la línea trasera a media altura crean una sensación de doble alerón.

Calidad y buenos detalles en el interior

Mientras tanto, el habitáculo presume de tecnología, elegancia y de buen hacer a nivel de construcción. Empezando por la tecnología visual, tenemos dos pantallas de 12,3 pulgadas ligeramente curvadas y orientadas al conductor. Como siempre la que está tras el volante muestra las principales informaciones de viaje, mientras que la central se encarga del infoentretenimiento, navegación, audio y ajustes más específicos del vehículo.

En el parabrisas se proyecta la información del Head-Up Display, que como ya sabéis es un sistema que nos gusta mucho porque evita cualquier desviación de la mirada de lo verdaderamente importante, la carretera. Además, viene con realidad aumentada para indicarnos la dirección a tomar cuando llevamos el navegador activado.

También utiliza un nuevo estilo de iluminación ambiental configurable.

Por su parte, el volante es de nueva factura. Está ligeramente achatado por su zona inferior pero no resulta incómodo a la hora de maniobrar, presentando botonería tanto en el radio izquierdo como en el derecho, con un centro algo grueso y un tacto del aro muy logrado. Por cierto, no faltan levas para gestionar la retención durante la marcha, con hasta seis modos de recuperación de energía.

En la zona central de la consola, bajo los aireadores, tenemos una superficie táctil que sirve tanto para manejar el climatizador, como de acceso directo a los menús principales del infoentretenimiento. Con una pulsación en un punto concreto hacemos el cambio de un sistema a otro y, por lo tanto, las ruletas físicas principales sirven, tanto para variar la temperatura del habitáculo como para subir y bajar el volumen.

Es una solución ingeniosa y que no había visto en ningún otro modelo. Resulta sencillo, pero creo que no es del todo acertado. ¿Por qué? Porque si vas conduciendo y en un momento dado quieres cambiar la temperatura del clima, debes cerciorarte de que esta pantalla está funcionando en el modo de climatizador, de lo contrario variarás el volumen del audio. Lo siento, pero aunque no lo veo del todo mal, no me termina de convencer.

Kia apunta que parte del habitáculo está creado con materiales reciclados, equivalente a unas 111 botellas de plástico de medio litro.

También está muy lograda estéticamente la consola que va entre los asientos. En este apartado tenemos la activación de la climatización de los asientos delanteros y volante, el botón de arranque, una ruleta giratoria para la transmisión dos posavasos y la superficie de carga inalámbrica para el smartphone. Lo único a reprochar es el plástico negro brillante y su facilidad para atrapar polvo…

En cuanto a calidad percibida, el Kia EV6 transmite una sensación muy buena. Es cierto que no todos los materiales utilizados son mullidos, pero a nivel visual y al tacto es un coche que cumple con creces. Como decíamos más arriba, si nos quitaran los logos prácticamente nadie diría que es un Kia. Por su parte, los ajustes de la mayoría de sus piezas cumplen con nota.

Con su tamaño exterior podría tener más espacio en el habitáculo

Si pasamos al apartado de habitabilidad, el Kia EV6 está por debajo de su primo de Hyundai. En las plazas delanteras la diferencia principal viene dada por la altura al techo y por la menor sensación de espacio debido a que la zona central es más envolvente, aunque sigue siendo un coche totalmente apto para adultos de talla grande.

Mientras, en la segunda fila se nota aún más. El acceso es bueno, pero peor debido a la caída del techo. Una vez dentro, destaca positivamente el espacio para las rodillas, ya que la batalla de 2,9 metros deja mucha distancia en esta cota. Sin embargo, para la cabeza vamos más justos, algo a lo que tampoco ayuda el techo panorámico que monta nuestra unidad de pruebas. En cualquier caso, con 1,80 de altura no llegarás a rozar con la cabeza en el techo.

Por otro lado, llevamos las rodillas en una posición más elevada ya que el piso se encuentra más alto, perjudicando ligeramente el confort de viaje para los ocupantes de esta segunda fila. Eso sí, el respaldo se puede ajustar ligeramente en inclinación para adoptar una postura más cómoda. Del mismo modo, como la superficie acristalada es inferior, no da una gran sensación de amplitud.

Para rematar, en esta unidad tenemos butacas laterales calefactables, aireadores en los pilares, tomas USB y un reposabrazos central con posavasos para cuando no ocupamos todas las plazas del coche. Y hablando de ocupar todas las plazas, la del medio es utilizable, aunque lógicamente bastante más estrecha y menos práctica que las otras dos. El punto positivo es que a diferencia de los coches de combustión, no tenemos el siempre molesto túnel de transmisión.

Así es la capacidad de sus dos maleteros

Una de las ventajas del Kia EV6 respecto a algunos coches eléctricos de la competencia es que tiene dos maleteros. El trasero es el principal y cubica 520 litros, que es una capacidad correcta aunque es cierto que la bandeja superior no permite cargar objetos muy altos. De todos modos, sigue siendo un espacio de carga aprovechable.

Dependiendo de si estamos con una versión de propulsión trasera o de tracción a las cuatro ruedas, el maletero delantero cubicará 52 o 20 litros respectivamente. No es un volumen muy grande, pero resulta práctico y suficiente para colocar en este compartimento los cables de recarga.

Versiones mecánicas KIA EV6

El EV6 de Kia se comercializa con dos baterías diferentes (de distinta capacidad) y distintos niveles de potencia, así como variantes de tracción al eje trasero y otras a las cuatro ruedas. Más adelante llegará al mercado el Kia EV6 GT con tracción 4×4 y nada menos que 585 CV.

Con la batería estándar de 58 kWh sólo se ofrece la versión de propulsión trasera con 170 CV y una autonomía de hasta 394 kilómetros según WLTP en ciclo combinado. Con la Long Range, que tiene una capacidad de 77,4 kWh, podemos escoger el motor de 229 CV, propulsión trasera y 528 km de alcance, o bien la tracción total mediante dos motores eléctricos rindiendo 325 CV y homologando 504 km de autonomía.

En las versiones de tracción total 100 CV provienen del motor delantero y los 225 restantes del motor trasero.

Entre otros detalles, este modelo acepta cargas ultra rápidas de 400 y 800 voltios. Con la primera se pueden conseguir 100 km de autonomía en apenas 18 minutos, mientas que con la segunda para esa misma cantidad sólo necesita 4,5 minutos. Claro, que en España la infraestructura ya sabemos que no da mucho de sí, pero tal vez en un futuro no muy lejano sea interesante.

A esto hay que añadir que el Kia EV6 también tiene tecnología V2L en las versiones superiores. Esto permite utilizar el propio coche como cargador para, por ejemplo, cargar una bicicleta eléctrica, un patinete o cualquier otro dispositivo externo, como podría ser un televisor o un microondas, por poner solo unos cuantos ejemplos. Pero lo más importante es que es capaz incluso de recargar otro vehículo eléctrico a una potencia de hasta 3,6 kW.

Al volante del Kia EV6 GT Line con 229 CV

Como decía más arriba, en esta toma de contacto hemos escogido una variante mecánica muy recomendable, priorizando la máxima autonomía. Aunque la conducción fue “alegre” en parte del recorrido, salíamos con un 95 % de carga de batería y una estimación de 427 kilómetros de autonomía. Al finalizar la prueba habíamos recorrido 114 kilómetros, teníamos 70 % de carga y el cuadro marcaba una autonomía de 306 kilómetros. El consumo fue de 18,3 kWh/100 km.

A nivel de conducción, el Kia EV6 GT-Line tiene un mejor tacto que el Hyundai Ioniq 5. Transmite mejores sensaciones a costa de sacrificar un poco el alto confort de su primo. Cuenta con una suspensión más firme, una dirección con más feedback y rapidez y una entrega de energía algo más inmediata al pisar el acelerador.

De este modo, y aunque no es su planteamiento principal, cuenta con un comportamiento dinámico más acertado para aquellos conductores que quieran conducir a buen ritmo de vez en cuando. Se siente más ágil y preciso, mostrando menos inclinaciones de la carrocería en las curvas y frenadas fuertes.

En cualquier caso, no es un coche incómodo. Sí, tiene una suspensión más firme y se nota más seco al pasar por baches bruscos, pero nunca lo catalogaría como incómodo. De hecho, me gusta más esta puesta a punto que la de su primo de Hyundai.



Algunos datos de rendimiento de esta variante son un 0 a 100 km/h en 7,3 segundos, una velocidad punta de 188 km/h y un consumo combinado homologado de 17,2 kWh/100 km.

Seis alternativas para gestionar la retención y recuperación de energía

Por otro lado, quería hacer una especial mención a la regeneración en las frenadas. En el volante tenemos las levas para escoger entre distintos niveles. Tenemos un modo en el que no retiene absolutamente nada y tres intensidades de retención. A ello hay que añadir un sistema de retención predictiva que cambia dependiendo de las situaciones de conducción y el modo i-Pedal.

Con este último prácticamente podemos conducir utilizando sólo el acelerador. Cuando levantamos el pedal derecho, hay una retención muy notable y llega a detener el coche por completo y suavemente. Personalmente, esta función no me gusta demasiado y normalmente suelo alternar entre el primer y segundo nivel de retención, pero muchas otras personas y compañeros sí se sienten muy a gusto con el i-Pedal.

Conclusión

Si alguien me pidiera que eligiera entre un Hyundai Ioniq 5 y este Kia EV6, tengo clara mi respuesta: El diseño y la habitabilidad del Hyundai, con la puesta a punto del Kia. Me han gustado los dos, y tienen la misma base pero un enfoque muy diferenciado. Buen trabajo por parte de ambas marcas en ese sentido.

Mientras que el Hyundai está más enfocado a un uso familiar, tranquilo y prioriza el confort, este Kia EV6 se orienta a un cliente con un carácter más deportivo y juvenil. La habitabilidad no es una de sus virtudes, pero a cambio ofrece esa estética tan diferenciada y características, además de un tacto de conducción más dinámico.

Por supuesto, no faltan multitud de sistemas de seguridad activa (ADAS). Entre otros, podemos mencionar el sistema de salida segura, asistente de seguimiento en carril, asistente de conducción en autopista, centrado del vehículo en el carril, control de crucero adaptativo y limitador, detección de ángulo muerto y visualización en el cuadro de instrumentos al activar el intermitente, asistente de prevención de colisión en intersecciones o estacionamiento remoto.

Equipamientos Kia EV6

Air

Levas para cambiar la retención

Freno de estacionamiento eléctrico

Cargador trifásico a bordo + cable Tipo 2 Mennekes

Llantas de 19 pulgadas

Asistencia de mantenimiento de carril

Reconocimiento de señales

Detector de fatiga

Luces largas automáticas

Frenada de emergencia y reconocimiento de peatones

Prevención de colisión en intersecciones

Iluminación Full LED

Lunas oscurecidas

Retrovisor interior electrocromático

Panel de instrumentos de 12,3”

Control de crucero con Stop&Go

Llave inteligente y arranque por botón

Seguimiento de carril con tráfico intenso

Sensor de luz y lluvia

Sensores de aparcamiento traseros y delanteros

Climatizador bizona

Cargador inalámbrico del móvil

GT Line (añade a Air)

Llantas de 20”

Detección de ángulo muerto

Luces largas adaptativas

Head-Up Display con realidad aumentada

Pedales deportivos

Tapicería GT-Line

Asientos delanteros con ajustes eléctricos y memoria para el del conductor

Plazas delanteras y volante calefactado

Asientos delanteros con ventilación

GT

Tracción a las cuatro ruedas

Llantas de 21 pulgadas

Detección de ángulo muerto con monitor en el cuadro de instrumentos

Prevención de colisión en salida de aparcamiento

Techo solar panorámico

Tiradores integrados con despliegue automático

Sistema de audio Meridian

Cámara de 360 grados

Tapicería GT

Estacionamiento remoto con llave

Portón trasero manos libres

Precios Kia EV6

Motor Batería Tracción Acabado Precio Motor Batería Tracción Acabado Precio 125 kW (170 CV) 58 kW Trasera Air 34.700 € 168 kW (229 CV) 77 kW Trasera Air 38.600 € 168 kW (229 CV) 77 kW Trasera GT-Line 43.300 € 239 kW (325 CV) 77 kW Integral GT-Line 44.518 € 430 kW (585 CV) 77 kW Integral GT 59.218 €

Precios oficiales de KIA con descuento, financiación y Plan MOVES III (salvo en acabado GT que no cumple los requisitos para beneficiarse de estas ayudas del gobierno).

