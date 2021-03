Prueba Kia Picanto GT Line 1.0 DPI 67 CV, ¿el utilitario de referencia?

El Kia Picanto aterriza en nuestra sección de pruebas tras iniciar las ventas de su restyling hace tan solo unos meses. Este utilitario siempre es uno de los productos más demandados del segmento A. Sin duda, es un producto interesante para aquellos clientes que buscan un coche económico, que gaste poco, sencillo y fácil de conducir en ciudad. Anota esto: desde sólo 9.300 euros.

Esta actualización presentada recientemente no aporta grandes cambios visuales, pero sí mejoras particulares en varios apartados. Para esta prueba nos hemos decantado por una versión económica, pero tampoco queríamos una unidad “pelada”. De este modo, escogimos el Kia Picanto 1.0 DPI de 67 CV con el atractivo acabado GT Line.

Antes de entrar de lleno con el modelo en cuestión, me gustaría citar el principal motivo por el que las marcas están abandonando el segmento A. Principalmente es porque las normativas de anticontaminación europeas no paran de apretar y apretar a los fabricantes, con requisitos y sanciones importantes en el tema de emisiones.

Como sabéis, la mayoría de turismos ya tienen varias versiones electrificadas de un modo u otro (híbridos, microhíbridos, PHEV o eléctricos). En un vehículo de tamaño mediano o grande no supone grandes problemas, pero estos utilitarios salen muy mal parados.

Por ello, muchas marcas están dejando de participar en esta categoría, o bien sólo lo hacen con coches 100 % eléctricos, que lógicamente no son tan asequibles. Algunos ejemplos son el nuevo Fiat 500 o el Volkswagen Up.

En cualquier caso, todavía quedan fabricantes que se resisten, como hace Kia con su Picanto, Hyundai con el i20 o Suzuki con el Ignis. No sabemos si esta resistencia durará mucho tiempo, pero aquí lo tenemos. Un coche de apenas 3,6 metros de largo con un precio rompedor: desde sólo 9.300 euros.

2.500 euros bien invertidos para mejorar la estética del Picanto

Pero centrándonos ya en el Kia Picanto, esta actualización es un simple restyling, por lo que no podemos esperar una revolución estética. Como decía, la unidad probada lleva el apetecible acabado GT Line, que le sienta como un guante. Hay que pagar 2.500 euros más aproximadamente, pero además de las mejoras visuales, también aporta más equipamiento que os detallaré varios párrafos más abajo.

A nivel estético viene con paragolpes específicos, una parrilla más dinámica, luces de antiniebla delanteras, llantas de aleación bicolor de 15 pulgadas, taloneras, manillas cromadas, cristales traseros oscurecidos y faros y pilotos con LED para algunas funciones. Todo esto, solo del exterior, porque en el habitáculo también trae detalles muy vistosos.

Las dimensiones del Kia Picanto son 3.595 mm de longitud, 1.595 de anchura, 1.485 de altura y 2.400 milímetros de distancia entre ejes.

Y antes de pasar al habitáculo quería mencionar una nueva terminación estrenada en este restyling. Se trata del Kia Picanto X-Line, que busca un aspecto más campero. Equipa paragolpes más robustos y con protecciones, eleva la carrocería 15 mm, monta llantas de 16 pulgadas y un poquito más de equipamiento. Pero claro, todo es para ganar atractivo visual, no penséis que tiene aptitudes suficientes como para salir del asfalto.

Con una muy buena construcción interior

Mientras tanto, en el habitáculo es justo reconocer que pese a ser un producto de bajo precio, Kia ha hecho muy bien su trabajo porque no se percibe como un coche barato. Ni mucho menos. Punto positivo para la marca en términos de calidad y en ajustes, que son muy buenos para esta categoría.

Es cierto que la pantalla monocromática del salpicadero desentona, aunque se le puede poner remedio desembolsando 1.200 euros. Con ese paquete extra nos llevamos una pantalla táctil de 8 pulgadas, el sistema UVO Connect, navegador, cámara de marcha atrás, Apple CarPlay, Android Auto y otros sistemas de conectividad.

Por lo demás, tenemos unos asientos llamativos por los detalles en rojo pero que además son bastante cómodos. El volante es multifunción y tiene un tacto muy bueno, aunque carece de un ajuste en profundidad que nos vendría bien para adoptar una posición más cómoda al volante. En este caso es un punto mejorable.

Tras el citado volante, que por cierto viene con costuras en rojo, aparece un cuadro de instrumentos clásico con dos diales grandes y fácil de visualizar. Entre los dos diales principales se ubica una pequeña pantalla TFT de 4,2 pulgadas para gestionar ajustes y configuraciones, así como para ver datos de viaje, como el consumo de combustible, la autonomía o recomendación de cambio de marcha.

Pese a ser un 5 plazas va justo en espacio

Con su pequeño tamaño exterior, lógicamente no es un coche espacioso. Si somos corpulentos, las plazas delanteras ya nos parecerán un poco estrechas y nos sentiremos demasiado cerca de nuestro acompañante. El lado positivo es que hay buenos huecos para dejar objetos en las puertas, en la consola central, una guantera en el salpicadero y otro espacio bajo el reposabrazos central.

Ya en las plazas traseras y con el asiento delantero colocado a mi 1,76 de altura, no voy mal, pero no sobra espacio. Las rodillas prácticamente me rozan con el respaldo y también voy justito en altura. Para mi talla es justo pero aceptable. Si midiera apenas tres o cuatro centímetros más, no podría decir lo mismo.

Curiosamente, este modelo está homologado para cinco plazas, pero claro, ya os podéis imaginar que salvo en una ocasión muy puntual para un trayecto corto y con tres ocupantes delgados, mejor olvidarnos de la plaza central trasera. Antes de echar un vistazo al maletero, aquí detrás no hay salidas de aire ni reposabrazos, pero sí una bolsa tras el respaldo del copiloto para guardar alguna documentación o revista, por ejemplo.

El maletero es más que suficiente para su planteamiento

Si levantamos el portón del Kia Picanto nos recibe un maletero útil y práctico para un coche de planteamiento urbano. Aunque las formas no son totalmente cuadradas, tenemos suelo a doble altura y un volumen de 255 litros, que es bastante bueno teniendo en cuenta su tamaño exterior. Bajo el piso aparece un kit de reparación de pinchazos, donde también podemos ocultar algún objeto más.

Para ocasiones puntuales podemos tumbar los asientos en dos partes asimétricas y obtendremos un volumen máximo de 1.010 litros de capacidad. Además, si colocamos el suelo en su posición más elevada se queda elimina el brusco escalón habitual entre el maletero y el habitáculo. Veamos ahora las motorizaciones disponibles.

Tres motores disponibles, y probamos el menos potente

A nivel mecánico, podemos configurar el Kia Picanto con tres motores diferentes, todos ellos de gasolina y sin ningún tipo de hibridación. De este modo, tenemos que escoger entre un 1.0 atmosférico de tres cilindros con 67 CV, un 1.2 tetracilíndrico de 84 CV, y el más potente de la gama, el denominado 1.0 T-GDi de 100 CV, que es tricilíndrico y turboalimentado.

En nuestro caso, y pese a la estética deportiva que aporta el acabado GT Line, estamos probando el menos potente de todos ellos. Es un motor de 1 litro sin turbo y con tres cilindros. Desarrolla su potencia máxima de 67 CV a 5.500 rpm y un par máximo de 96 Nm a 3.750 vueltas, homologando un consumo combinado de 5,1 litros a los 100. Y ahora sí, vamos a conducir.

Al volante: El Kia Picanto es un urbano en toda regla

Estamos con un coche urbano, así que vamos a comenzar la parte de prueba dinámica por la ciudad. El Kia Picanto sigue siendo un coche muy interesante para los trayectos urbanos por varios motivos. El primero es que por su tamaño es sumamente fácil de encontrar aparcamiento. Una vez encontrado, como el radio de giro es muy bueno, podemos maniobrar muy bien, agradeciendo también que la dirección está muy asistida.

En segundo lugar, a diferencia de algunos urbanos similares, el comportamiento general del coche es realmente bueno. No es para nada tosco. Bajo mi punto de vista, destaca el buen tacto del cambio manual de 5 marchas, con inserciones precisas, así como el buen trabajo de la suspensión. Ésta no resulta seca ni brusca al pasar por resaltos o tapas de alcantarilla, algo que no todos los fabricantes logran conseguir en estos coches tan cortos y ligeros. ¡Muy bien, Kia!

Con las cosas claras si salimos de la ciudad

Por otro lado, podemos salir del centro de las ciudades con él, pero hay que tener ciertos detalles en consideración. Este motor de 67 CV es demasiado justo, necesitando mucho tiempo para ganar velocidad y con la necesidad de hacerlo alto de vueltas. Su ficha técnica declara un 0 a 100 km/h en 14,6 segundos, que serán muchos más si vamos con varios acompañantes. No, no tiene un gran reprís.

Es por ello que si de vez en cuando vas a realizar trayectos por vías convencionales te recomiendo mejor la versión 1.2 DPI de 84 CV, que cuesta 1.000 euros más. Será más solvente a la hora de incorporarte a una vía rápida y en adelantamientos. Con esta variante de 67 CV hay que medir con mucha precisión, revolucionar bien el motor y, sobre todo, tenerlo muy claro.

Por lo demás, y como era de esperar, no tiene un gran aislamiento acústico, dejándose notar mucho la aerodinámica en carretera. Más afinado y contenido está el ruido del motor, que apenas se aprecia en el habitáculo; y es que a 100 km/h en quinta (última marcha) ya circula a 3.000 rpm. A 120 por hora el motor ya gira a 3.500 vueltas.

Alrededor de 5 litros callejeando

Probablemente te estés preguntando por el consumo de combustible. En recorridos urbanos y a ritmo normal, lo habitual es estar alrededor de los 5 litros, aunque ya sabes que depende mucho del número de ocupantes, del tipo de ciudad y, por supuesto, de lo que nos pese el pie. Nuestro consumo mixto en esta prueba según el ordenador de viaje ha sido de 5,6 l/100 km.

Conclusiones

Debo reconocer que me ha gustado este Kia Picanto. Creo que es un modelo interesante para moverse principalmente por la ciudad solo o con otro acompañante, aunque si tenemos hijos casi nos obliga a tener otro coche más grande. Si tampoco viajas demasiado pero necesitas más espacio, el Kia Rio puede que te encaje muy buen como coche único del hogar.

El precio del Picanto es rompedor, con una tarifa de partida de sólo 9.300 euros. En este caso, como llevamos el acabado GT Line asciende hasta los 11.850 euros; siendo estos precios con descuentos y sujetos a algunas condiciones eso sí. Ah, y que no se te olvide, todo ello con el respaldo de los 7 años de garantía de Kia.

Equipamientos Kia Picanto

Concept

Cuatro elevalunas eléctricos

Airbags frontales, laterales y de cortina

Paragolpes, manecillas y carcasas de los retrovisores en color de la carrocería

Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables

Sensor de luces

Stop&Start

Aire acondicionado

5 plazas

Bluetooth

Volante multifunción

Conexión USB

GT Line (añade)

Manecillas interiores y exteriores cromadas

Kit estético exterior deportivo con paragolpes específicos

Llantas de aleación de 15 pulgadas

Ópticas con tecnología LED

Antiniebla delanteros

Lunas oscurecidas

Retrovisores con intermitente incorporado

Pantalla TFT de 4,2 pulgadas en el cuadro

Volante y palanca de cambios en piel

Pedales deportivos

Climatizador automático

Control de crucero

Asistencia de frenada de emergencia

Apoyabrazos central delantero

Tapicería GT Line

X-Line

Kit estético crossover específico

Llantas de 16 pulgadas

Suspensión elevada en 15 mm

Sensores de aparcamiento traseros

Precios Kia Picanto

Los siguientes precios han sido extraídos del configurador de la marca, e incluyen descuentos y promociones de la marca:

Motor Cambio Acabado Precio Motor Cambio Acabado Precio 1.0 DPI 67 CV Manual 5v Concept 9.300 € 1.0 DPI 67 CV Manual 5v GT Line 11.849 € 1.2 DPI 84 CV Manual 5v GT Line 12.871 € 1.0 DPI 67 CV Robotizado 5v GT Line 13.271 € 1.0 T-GDI 100 CV Manual 5v GT Line 13.749 € 1.2 DPI 84 CV Robotizado 5v GT Line 13.796 € 1.0 T-GDI 100 CV Manual 5v X-Line 14.621 €

Opinión del editor

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €9.300 a €14.621 Diseño exterior Editor: 85%

Diseño habitáculo Editor: 80%

Plazas delanteras Editor: 70%

Plazas traseras Editor: 50%

Maletero Editor: 80%

Mecánica Editor: 60%

Consumos Editor: 75%

Confort Editor: 70%

Precio Editor: 90%

Pros Diseño exterior e interior

Gran agilidad en ciudad

Precio muy asequible

Contras Motor poco solvente para salir a carretera

Posición de conducción por volante no ajustable en profundidad

Pese a ser de cinco plazas, las traseras son estrechas