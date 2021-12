Prueba Mercedes Citan 2022 diésel 110 CDI (95 CV)

La evolución en la última década de los vehículos comerciales ligeros o furgonetas compactas ha sido enorme. Tanto es así que ahora, además de ser mucho más agradables a la vista, además, cuentan con buena parte de la tecnología y seguridad de sus hermanos turismos. En esta ocasión os vamos a hablar del nuevo Mercedes Citan, que ya hemos podido probar en su presentación nacional.

Hay que tener en cuenta que alrededor del 60 % de las matriculaciones de furgonetas son compactas, es decir, del segmento en el que compite este nuevo Mercedes-Benz Citan. Dentro de esa categoría, 7 de cada 10 son de pasajeros. Pero la marca de la estrella, como la mayoría de fabricantes, ofrece distintas alternativas para adaptarse al mayor número de clientes. Así, hay dos longitudes (L1 y L2) y dos carrocerías, Tourer y Furgón.

Como curiosidad, el Mercedes Citan es el producto más asequible de toda la oferta de la marca de la estrella.

El Mercedes Citan tiene un frontal propio y reconocible

Como se puede ver en las imágenes, no cabe la menor duda de que el Citan es un Mercedes por su frontal. El estilo de la marca está muy presente con su contundente parrilla, la enorme estrella, la fisionomía habitual de los faros LED o la forma inferior del paragolpes.

Por supuesto, en el costado y en la parte posterior es más complicado de asemejar con cualquier otro producto de la compañía alemana. Para aprovechar al máximo el espacio se utiliza la forma cúbica en la silueta, con un techo recto y plano y la caída fulminante en la retaguardia.

Antes os comentaba que hay dos longitudes diferentes. La L1 será la más demandada y mide 4,50 metros de largo, mientras que la L2 se va hasta los 4,92 metros. Ésta última llegará a los concesionarios en 2023 y ofrecerá siete plazas en las versiones para pasajeros. La altura es de 1,80 metros y el ancho de 1,86. Por último, tiene puertas correderas para las plazas traseras y doble puerta para el maletero, siendo de serie el portón en Tourer.

Para resistir el uso exigente, pero con la estrella bien presente

Mientras tanto, en el interior nos encontramos un toque elegante pero mayormente robusto. Es un Mercedes, sí, pero estos vehículos están pensados principalmente para trabajar con ellos. Por ello, cuenta con muchos huecos y compartimentos portaobjetos, así como una gran practicidad.

No hay grandes lujos, pero se nota la mano de la marca alemana en detalles como el volante, las ya típicas salidas de aire centrales en forma de turbina o el sistema de infoentretenimiento MBUX, con una pantalla táctil de 7 pulgadas que integra Android Auto y Apple CarPlay, así como el navegador con actualizaciones de tráfico en tiempo real.

Obviamente, también hay algunos detalles de Renault, como parte de la botonera o el climatizador automático. Y es que, como sabéis, este Mercedes Citan y el Renault Kangoo son modelos hermanos.

Polivalencia y facilidad de carga

En cuanto a habitabilidad, en nuestro caso hemos podido probar brevemente un Mercedes Citan Tourer y también el Furgon. Empezando por el Tourer, que es el enfocado a pasajeros, tenemos mucha practicidad y espacio para cinco ocupantes adultos. De este modo, podremos ir con toda la familia y el maletero cargado sin agobios ni sentirnos apretados, algo muy de agradecer en largos trayectos.

En lo que respecta al espacio de carga, el Mercedes Citan Tourer L1 tiene 520 litros hasta la bandeja, que pasan a ser 775 en la variante L2 que llegará en 2023 con 5 asientos. En este caso, si se abate también la segunda fila de asientos llegamos a los 2.400 litros.

Por su parte, la variante Furgon (para carga) cubica 2.500 litros (2,5 metros cúbicos) con formas realmente cuadradas. Dicha capacidad se ampliará hasta los 3.700 litros o 3,7 metros cúbicos con la versión de carrocería larga L2.

L2 estará disponible en Furgón en 2022 y en Tourer en 2023.

Diésel, gasolina y… ¡Muy pronto un eléctrico!

Cambiamos ya al apartado de motorizaciones. Esta furgoneta compacta de Mercedes está disponible con mecánicas diésel y gasolina, aunque durante el próximo 2022 se añadirá el Mercedes e-Citan eléctrico de 75 kW (102 CV) y 285 kilómetros de autonomía.

En diésel todo gira alrededor del motor 1.5 disponible con potencias de 75, 95 y 116 CV. Por su parte, el bloque de gasolina es el 1.3 turbo, ofreciéndose con 102 y 131 CV. Claro que no todas las motorizaciones están disponibles en todas las combinaciones de carrocería, longitud y acabado.

Al volante del Mercedes Citan 2022

Para nuestras tomas de contacto con Mercedes Citan Tourer y Furgon hemos utilizado el motor 110 CDi, que probablemente sea el más equilibrado junto al 112 CDi. Todo dependerá de si nuestros trayectos van a ser muy largos y/o con mucha carga, donde el más potente será más adecuado.

Concretando, la mecánica diésel 110 CDi desarrolla 95 CV a 3.750 revoluciones por minuto y 260 Nm desde 1.750 rpm. Viene con cambio manual de 6 marchas y, como el resto de opciones, es de tracción delantera. Su aceleración de 0 a 100 es en 13,8 segundos y su velocidad punta es de 164 km/h. Por su parte, el consumo mixto homologado en WLTP se sitúa en 5 l/100 km.

En cuanto a las impresiones de conducción, sinceramente me he sentido muy a gusto con este Mercedes Citan. Lo primero que me ha llamado la atención es que pese a tratarse de una furgoneta, el puesto de conducción es bastante natural, relativamente cercano al de un turismo y no tan próximo al de un comercial ligero de hace unos años.

Además, los mandos principales, el volante y el cambio tienen un tacto y manejo agradable y sencillo, no requiriendo de tiempo de adaptación.

Para poca carga o trayectos cortos, el 110 CDI es muy acertado

El tiempo de conducción ha sido breve, pero aun así me ha dejado buen sabor de boca. Hemos conducido sin carga, sólo con un acompañante, y la respuesta del 110 CDi (diésel de 95 CV) me ha parecido adecuada. No es muy rápido, pero tiene buen par desde abajo, el cambio manual tiene inserciones precisas y, lo más interesante, la suspensión no peca de demasiado rebote, algo que suele suceder en estos vehículos cuando van descargados.

También me ha dado la sensación de estar muy bien aislado, especialmente en lo que a aerodinámica se refiere. Y eso que estos comerciales ligeros o furgonetas no suelen destacar en este aspecto. No llega al nivel de insonorización de un turismo, pero sí me ha parecido mejor aislado que otras furgonetas pequeñas.

Del mismo modo, la dirección tiene un feeling más que correcto para este tipo de vehículos. Tiene bastante asistencia, algo de agradecer al maniobrar en ciudad, pero no peca de demasiada sensación de ir flotando en carretera, es decir, transmite algo de información de lo que ocurre en el tren delantero.

Por desgracia, al haber sido una toma de contacto breve, tampoco podemos dar datos concretos de consumos. Para ello habrá que probar la Mercedes Citan durante una semana de pruebas, donde podremos concretar más sobre las sensaciones que nos produce esta nueva generación de la furgoneta más pequeña de Mercedes.

Equipamientos Mercedes Citan

Citan Tourer de serie

Asistente de frenado activo

Detector activo de cambio de carril

Control de ángulo muerto

Asistente para viento lateral

Ayuda al arranque en pendientes

Sensor de lluvia y luminosidad

Airbag conductor y acompañante, airbag centra y laterales

Sujeción para asientos infantiles i-Size

ATTENTION ASSIST

Radio digital (DAB)

Servicios Mercedes me

Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz

Gestión de averías

Módulo comunicación (LTE) para servicios digitales

TEMPOMAT

Cuadro de instrumentos con display en color

Volante multifuncional y ajustable en altura e inclinación

Retrovisores exteriores calefactables y eléctrico

Elevalunas eléctricos delanteros

Aire acondicionado

Puertas correderas laterales con ventanilla deflectora

Banco trasero FOLD & LOAD dividido 1/3 : 2/3

Llantas de acero de 15“

Rueda de repuesto

Citan Furgon de serie

Asistente para viento lateral

Ayuda al arranque en pendientes

Sensor de lluvia y luminosidad

Freno de estacionamiento eléctrico

Airbag conductor y acompañante

Airbags laterales y windowbags

ATTENTION ASSIST

Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz

Gestión de averías

Servicios Mercedes me

Función de parada y arranque ECO

Aire acondicionado

Volante ajustable en altura e inclinación

Elevalunas eléctricos delanteros

Retrovisores exteriores calefactables y ajuste eléctrico

Radio digital (DAB)

Guantera lado acompañante, cerrada

Cuadro de instrumentos con display matricial

Apoyabrazos central

Pared separadora

Llantas de acero de 15”

Rueda de repuesto

2 puertas traseras batientes 180° sin ventanilla

Precios Mercedes Citan

Carrocería Versión Potencia Precio Franco Fábrica Precio PVP Carrocería Versión Potencia Precio Franco Fábrica Precio PVP Tourer 110 CDI diésel 95 CV 21.694 € 26.643 € Tourer 110 gasolina 102 CV 20.559 € 26.262 € Tourer 113 gasolina 131 CV 21.494 € 27.438 € Furgon 108 CDI diésel 75 CV 18.286 € 22.520 € Furgon 110 CDI diésel 95 CV 19.086 € 23.488 € Furgon 112 CDI diésel 116 CV 19.886 € 24.456 € Furgon 110 gasolina 102 CV 18.193 € 22.407 € Furgon 113 gasolina 131 CV 19.129 € 23.540 €

Galería Mercedes Citan