Prueba Nissan Qashqai DIG-T 158 CV mild hybrid Tekna+

Aunque lo SUV empezaron sus comercializaciones hace ya varias décadas, el modelo que popularizó esta categoría y que creó que el boom fue el Nissan Qashqai. Traía al mercado un vehículo con aspecto de todoterreno, pero con un claro enfoque asfáltico. Si no hubiera sido por el Qashqai, no sabemos muy bien en qué punto estaría ahora mismo Nissan, pues la marca pasaba por un momento muy delicado.

Sea como fuere, los años han pasado y ya está a la venta la tercera generación de este best seller. Como no podía ser de otra forma, en Actualidad Motor ya lo hemos probado. Así que, bienvenidos a esta prueba con el nuevo Nissan Qashqai en acabado Tekna+ y con el motor microhíbrido 1.3 DIG-T de 158 CV. El precio de partida del SUV compacto es de 25.775 euros.

Diseño: ¿Renovación total o profunda evolución?

Estéticamente se podría decir que más que un cambio total es una evolución profunda del modelo anterior. O lo que es lo mismo, sigue el lema de “si algo funciona, no lo toques demasiado”.

En el frontal tenemos nueva firma lumínica de LED, unos paragolpes revisados y la calandra en forma de V con el contorno cromado toma aún más protagonismo. Las luces de antiniebla por su parte se disimulan más en la zona inferior.

Esta unidad apuesta por el acabado Tekna+ y un tono blanco de base que juega mucho con los contrastes en negro. Los pilares, el techo, las carcasas de los retrovisores y el spoiler trasero van en negro brillante, mientras que las protecciones plásticas inferiores y de los arcos de rueda van en negro mate. Las llantas de este Qashqai son de 20 pulgadas y acabado bicolor, mientras que las barras de techo van en acabado cromado, como los contornos inferiores de las ventanillas.

Por su parte, la zona posterior no es tan llamativa como el frontal, apostando por líneas más sencillas donde destacan los pilotos LED; que de nuevo son una evolución estética del modelo predecesor. No faltan protecciones en la zona baja del parachoques para incrementar ese impacto visual de robustez.

Para rematar con el exterior del coche, las dimensiones del nuevo Nissan Qashqai son 4,42 metros de longitud, 1,84 de anchura, 1,63 de altura y tiene una distancia entre ejes de 2,67 metros. Sí, es un modelo para el segmento C-SUV que crece ligeramente en todas sus cotas respecto al modelo anterior.

Mejora considerable para el habitáculo del Nissan Qashqai

Más novedades nos encontramos en el habitáculo, donde nos recibe un interior con mucha mejor presencia visual y un mejorado nivel de calidad. El volante, el cuadro, la pantalla central y todo el salpicadero transmite una sensación bastante agradable.

El cuadro de instrumentos es digital de 12,3 pulgadas desde el acabado N-Connecta, siendo ligeramente personalizable y con diferentes menús y estilos de visualización. A ello hay que añadir un head-up display que completa la información en el parabrisas sin necesidad de desviar en absoluto la mirada de lo verdaderamente importante, la carretera.



Este volante tiene buen tacto y, aunque pueda parecer algo saturado de botones, lo cierto es que tardamos poco tiempo en habituarnos a él y a todas sus funciones.

En la zona alta del salpicadero nos encontramos con una pantalla táctil de 9 pulgadas. Está en posición elevada, lo que nos viene bien para evitar distracciones y además cuenta con botones físicos para los accesos directos principales. Se ve bien, es agradable de manejar y los gráficos están bien conseguidos.

Un detalle muy positivo que debo mencionar es que el climatizador bizona está separado de la pantalla, en una zona más baja. Se controla fácil gracias a las ruletas para gestionar la temperatura sin desviar la atención, contando con distintos botones para las funciones básicas. Ojalá el resto de marcas lo hicieron tan sencillo, práctico e intuitivo.

Ya en la consola central tenemos el botón de arranque, una toma de 12 voltios y la superficie de carga inalámbrica para el móvil. También hay numerosos huecos para vaciar los bolsillos, incluyendo un reposabrazos central.

Y sí, también hay más espacio para los ocupantes

En términos de habitabilidad, como ya estarás imaginando las plazas delanteras son más que suficientes para personas de prácticamente cualquier talla. Hay buenos ajustes especialmente del asiento (eléctricos y con masaje en este acabado), aunque el volante podría sacarse un poquito más. Pero en general, la postura de conducción es buena y, además, resulta un coche muy cómodo de conducir con estos asientos tan logrados.

Mientras tanto, el acceso a la fila trasera es bueno incluso para personas mayores o para colocar a un niño en su silla. Una vez dentro, el espacio en estos asientos traseros es bueno tanto para piernas como para la cabeza, mejorando considerablemente al anterior y situándose aproximadamente en la media de la categoría. Cinco ocupantes podrán viajar, aunque lógicamente el confort se ve notablemente reducido por la anchura.

En las plazas traseras también hay tomas USB y salidas de aire, aunque sin control de temperatura, además de bolsas en los respaldos delanteros para guardar revistas, por ejemplo.

Crece su maletero, algo que demandábamos

Y siguiendo con el espacio, pero ahora con el de carga, el Nissan Qashqai progresa adecuadamente ofreciendo un maletero de 504 litros. Claro, que las versiones que tienen tracción a las cuatro ruedas y/o el equipo de sonido Bose, se pierde algo de volumen porque el piso inferior queda a una mayor altura.

Dicho lo anterior, tenemos suelo a doble altura divisible con dos bandejas, algunos ganchos para colgar bolsas y el tapizado da buena sensación. En nuestro caso, la apertura y cierre es automática pulsando un botón o pasando el pie por debajo del paragolpes.

Dos híbridos suaves y próximamente un híbrido convencional en su oferta

Por el momento, el Nissan Qashqai está disponible con dos motorizaciones micro híbridas a 12 voltios, o mild hybrid. El bloque motor es el 1.3 DIG-T de gasolina, ofreciendo versiones de 140 y 158 CV, entregando también 220 y 240 Nm respectivamente.

A nivel de transmisiones, esta tercera generación del Qashqai sigue ofreciéndose tanto con cambio manual como con una transmisión tipo CVT denominada X-Tronic. Mientras tanto, la mayoría de unidades que veremos por las calles serán de tracción delantera pero la marca sigue ofreciendo la tracción integral para los más exigentes.

Próximamente se añadirá a la gama del modelo una versión híbrida, el Nissan Qashqai e-Power. Será un híbrido compuesto por un motor gasolina 1.5 de 154 CV y un motor eléctrico de 140 kW (190 CV). Pese a ser un híbrido no enchufable, las ruedas siempre son movidas por el motor eléctrico, mientras que el propulsor térmico se encarga de generar la electricidad para cargar la batería de 1,5 kWh. Esta opción llegará al mercado en 2022.

Al volante del Nissan Qashqai de 158 CV

Pero para esta prueba nos hemos decantado por el motor 1.3 DIG-T de 158 CV con hibridación suave a 12 voltios. Además, hemos optado por una configuración mecánica muy del gusto del mercado español, como es la de tracción delantera y cambio manual de 6 marchas. Por recordar, el nivel de acabado es el tope de gama, el denominado Tekna+.

La verdad es que no hacía demasiado tiempo que conducía un Qashqai, y esto me ha venido bien para apreciar los cambios y, sobre todo, las mejoras experimentadas. Cierto es que nosotros llevamos el tope de gama, pero la impresión general desde el puesto del conductor en cuanto a tacto de volante, salpicadero, mandos y pantalla mejora considerablemente.

En lo que a conducción se refiere, los cambios son mínimos, pero se nota un trabajo más afinado especialmente en la suspensión. Pese a llevar llantas de 20 pulgadas, que no suele ser sinónimo de buena pisada en coches de este tamaño, el SUV compacto japonés no se muestra excesivamente seco al pasar por irregularidades bruscas, aunque sí se dejan notar más de lo que nos gustaría. Seguramente con dos pulgadas menos de llanta generaría más confort.

Más aplomado que nunca para vías rápidas

Donde sí he notado más confianza es a la hora de conducir con agilidad. El modelo anterior era obediente, pero en determinadas ocasiones respondía con algo de brusquedad debido precisamente a esas llantas enormes y a una suspensión más firme de lo debido. Con el nuevo, seguimos teniendo un comportamiento relativamente ágil, pero a la vez cómodo de suspensiones y mucho más dócil al forzar los límites.

Además, y pese a posición de conducción elevada (como todo SUV), en vías rápidas como autovías y autopistas transmite una mayor sensación de aplomo. Como que tiene una mejor pisada. Ahí no solo entrará en juego el mejor afinado de la suspensión, sino también la mayor longitud de la distancia entre ejes. Ojo, no es un coche pensado para viajar a muy altas velocidades, pero a ritmos normales se comporta perfectamente y se siente a gusto.

Donde me ha gustado mucho es en ciudad, la verdad. La dirección es suave para que la movamos con agilidad y sin apenas esfuerzos, el tacto del freno y el embrague es muy dosificable y a la hora de circular entre tráfico denso hay mucha superficie acristalada. A esto hay que sumar que tenemos la cámara 360 grados para aparcar, así como multitud de asistentes como la frenada automática de emergencia o la alerta de tráfico cruzado trasero.

Pese a anunciar 158 CV, este Qashqai no parece tan rápido

Tal vez de lo que me esperaba un poquito más era de su motor. Pese a declarar 158 CV, la verdad es que no se sienten del todo. Es cierto que es un coche alto, bien aislado de ruidos y demás, pero si me hubieran dicho que es la variante de 140 CV en lugar de la superior me lo hubiera creído. De hecho, tuve que mirar la documentación del vehículo para estar totalmente seguro.

Es una mecánica correcta para este coche, pero no tiene el empuje que a lo mejor podría esperar cuando nos anuncian casi 160 caballos. Por lo demás, funciona con suavidad y no es ruidoso o tosco. Lo único que realmente me ha gustado poco de esta mecánica es que por debajo de 2.000 rpm está prácticamente muerto, mostrando muy poco reprís incluso en marchas cortas y obligándonos a “picar” embrague en algunas ocasiones para salir con alegría.

Cuánto consume el Nissan Qashqai

Y vamos acercándonos al final de la prueba de este Nissan Qashqai micro híbrido de 158 CV. ¿Qué os parece si hablamos de su consumo? Durante toda la prueba hemos realizado más de 700 kilómetros y el consumo total ha sido de 6,8 l/100 km. No me parece un dato alto si tenemos en cuenta que estamos ante un SUV compacto de 4,42 metros de longitud y con casi 160 CV de gasolina. Además, se ha mantenido bastante estable desde el principio hasta el final de la prueba.

Lo bueno es que gracias a la hibridación suave los datos no varían excesivamente entre el uso urbano y en carretera. En autovía a 120 km/h y realizando una conducción totalmente normal nos moveremos alrededor de los 6,2 litros, mientras que en ciudad aprovecha la recuperación de energía obtendremos cifras de unos 7,4 litros, lo que no está nada mal. Por su parte, en carreteras llanas convencionales, si somos relativamente suaves nos movemos alrededor de los 5,6 l/100 km.

Conclusiones

Para finalizar, he de decir que el nuevo Nissan Qashqai me ha sorprendido gratamente. Ahora cuenta con una calidad superior, más tecnología que nunca, un habitáculo amplio para cuatro ocupantes y una mayor capacidad de carga. Además, como decía en el apartado de conducción, se siente más aplomado y transmite más confianza.

Puede que no ofrezca el tacto de conducción tan logrado del Seat Ateca, la firmeza del Peugeot 3008 o la comodidad de un Citroën C5 Aircross, pero a nivel general logra un equilibrio muy redondo en todos los sentidos. Otros rivales de este nuevo Qashqai son el Hyundai Tucson, el recién presentado Kia Sportage o el Skoda Karoq. Un detalle importante es que esta nueva generación, al menos por el momento, no se ofrece con motores diésel.

Por último, y aunque más abajo tenéis todo el listado de precios de cada variante, el Qashqai parte de los 25.775 euros. Probablemente la versión más demandada sea el motor 1.3 DIG-T de 140 CV (también micro híbrido) en acabado N-Connecta, tracción delantera y cambio manual, que tiene una tarifa oficial de 28.325 euros según el configurador. Por cierto, fijaos en todo el equipamiento que trae de serie, especialmente en seguridad y ayudas a la conducción.

Equipamientos Nissan Qashqai

Acenta

Llantas de aleación de 17 pulgadas

Asientos con tapizados negros

Frenada predictiva de emergencia con detección de peatones y ciclistas

Aviso de salida de carril

Control de ángulo muerto

Detector de fatiga

Control de crucero adaptativo inteligente con reconocimiento de señales

Frenada trasera automática

Asistente de luces de carretera

Sensores de aparcamiento traseros

Alarma

Freno de estacionamiento eléctrico

Kit antipinchazos

Ordenador de viaje con pantalla de 7 pulgadas

Pantalla central de infoentretenimiento de 8 pulgadas

Apple CarPlay y Android Auto

Cámara de marcha atrás

Arranque por botón

Bluetooth y radio digital DAB

6 altavoces

Modos de conducción Sport, Normal y Eco

Limitador de velocidad

Antena de techo en forma de aleta de tiburób

Faros LED

Antiniebla traseros de LED

Retrovisores calefactables y con ajustes y abatimiento eléctricos

Sensor de lluvia

Contornos de las ventanillas cromados

Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico

Volante y pomo del cambio en piel

Reposabrazos delantero y trasero

Asientos traseros abatibles

Toma de 12 voltios delantera

N-Connecta (añade a Acenta)

Llantas de 18 pulgadas

Pantalla de infoentretenimiento de 9 pulgadas

Navegación por mapas Tom Tom con actualizaciones remotas

Apple CarPlay inalámbrico

Asistente de Amazon Alexa y Google Assistant

Wifi

Cámara de visión 360 grados

Sensores de aparcamiento delanteros

Cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas

Tomas USB delanteras y traseras

Cristales traseros oscurecidos

Accionamiento de las ventanillas de una sola pulsación

Climatizador bizona

Consola central con iluminación ambiental

Espejo interior con antideslumbramiento automático

Tekna (añade a N-Connecta)

Llantas de aleación de 19 pulgadas

Tapicería mixta

Cargador inalámbrico para el móvil

Portón trasero automático con función manos libres

Head-Up Display

Asistente de mantenimiento de carril

Faros Full LED matriciales adaptativos

Asiento del conductor con ajustes eléctricos

Luces interiores en puertas, guantera y maletero

Tekna+ (añade a Tekna)

Llantas de 20 pulgadas

Asientos en piel calefactables y con función masaje

Techo de cristal panorámico (no abatible)

Barras de techo

Sistema de sonido Bose de 10 altavoces

Precios Nissan Qashqai 2021

Motor Cambio Tracción Acabado Precio Motor Cambio Tracción Acabado Precio DIG-T 140 CV 12v Manual 6v Delantera Acenta 25.775 € DIG-T 158 CV 12v X-Tronic Delantera Acenta 28.875 € DIG-T 140 CV 12v Manual 6v Delantera N-Connecta 28.325 € DIG-T 158 CV 12v X-Tronic Delantera N-Connecta 31.425 € DIG-T 158 CV 12v X-Tronic 4×4 N-Connecta 33.925 € DIG-T 140 CV 12v Manual 6v Delantera Tekna 31.175 € DIG-T 158 CV 12v Manual 6v Delantera Tekna 32.375 € DIG-T 158 CV 12v X-Tronic Delantera Tekna 34.475 € DIG-T 158 CV 12v X-Tronic 4×4 Tekna 36.975 € DIG-T 158 CV 12v Manual 6v Delantera Tekna+ 34.925 € DIG-T 158 CV 12v X-Tronic Delantera Tekna+ 37.025 € DIG-T 158 CV 12v X-Tronic 4×4 Tekna+ 39.525 €

Opinión del editor

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €25.775 a €39.525 Diseño exterior

Diseño habitáculo

Plazas delanteras

Plazas traseras











Pros Mejora tecnológica y de calidad

Amplitud para ocupantes y en el maletero

Comportamiento equilibrado

Contras Respuesta del motor a bajo régimen

Sin mecánicas diésel

Tacto del cambio de marchas algo mejorable

