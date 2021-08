Prueba SsangYong Tivoli Grand 163 CV, uno que ofrece mucho por poco

Hoy nos subimos al “nuevo” SsangYong Tivoli Grand. Bueno, esto deberíamos matizarlo, pues nuevo, lo que se dice nuevo, no es. Se trata de un restyling del anterior SsangYong XLV al que, además de actualizar levemente su imagen y dotación tecnológica, también se le ha cambiado el nombre.

Como muchos de vosotros sabéis, el Tivoli Grand es una carrocería alargada del Tivoli a secas. Básicamente es el mismo coche, pero con un voladizo posterior considerablemente más largo y, por tanto, con un maletero de volumen muy superior. Aquí comienza nuestra prueba con este nuevo SsangYong Tivoli Grand G15T de 163 CV y gasolina, con cambio automático y acabado Urban Plus.

La estética no casa al 100 % con los gustos europeos, pero tiene su atractivo

Sinceramente no creo que el Tivoli Grand sea nunca uno de los favoritos en un concurso de belleza, como tampoco lo es su hermano de carrocería corta. El estilo de diseño es muy SsangYong, o lo que es lo mismo, muy asiático. Abundan los ángulos, las líneas rectas y las formas marcadas.

El frontal es calcado al del Tivoli, con unos faros halógenos presidiendo, siendo comunicados por una fina calandra. Más abajo se ubican las luces de antiniebla y entre ellas aparece una fina rejilla, siendo la boca de aire principal la inferior, que está “protegida” por un plástico que da más robustez al diseño.

Tampoco es que el costado esté muy trabajado. Parece como si hubiera sido diseñado con escuadra y cartabón, o lo que es lo mismo, con líneas rectas y poca suavidad en las formas. En cualquier caso, esto tiene sus ventajas en el interior como veremos más adelante. Destaca que los pilares A y B van en negro, mientras que las caderas están muy marcadas y altas.

Las llantas de este acabado Urban Plus son de 16 pulgadas.

Mientras, la retaguardia tampoco es de lo más bella. En la parte superior hay un leve spoiler que da paso a la luneta trasera. Como se puede apreciar, la boca de carga es amplia, aunque también está en una posición ligeramente elevada. Para finalizar, la zona inferior también transmite robustez.

Y en cuanto a las dimensiones, el SsangYong Tivoli Grand mide 4,48 metros de largo, 1,81 de ancho y 1,66 de alto. La batalla es de 2,6 metros.

Sin lujos, pero con buena apariencia pese al Piano Black

Como en el exterior, en el habitáculo el Tivoli Grand toma toda la estructura del Tivoli convencional. Es un interior con líneas rectas y marcadas, destacando especialmente toda la zona de la consola central en que va en el siempre sucio negro brillante. La pantalla es de 8 pulgadas y lleva Apple CarPlay y Android Auto.

El volante es un tanto grande a mi modo de ver, pero más me ha molestado que no tenga regulación en profundidad (sí lo tiene en los acabados superiores). Dependiendo de tu estatura, te será más o menos complicado obtener una postura de conducción relativamente cómoda. Yo he ido un poco forzado, sinceramente.

Tras el citado volante aparece un cuadro de instrumentos clásico, con una pantalla central y varios menús para consultar las diferentes informaciones de viaje, configuraciones del coche, etc. Sin embargo, en los acabados superiores encontraremos un cuadro digital TFT de 10,25 pulgadas, como el que ya probamos en el Tivoli tiempo atrás y que sí nos gustó.

Lógicamente, este SsangYong Tivoli Grand es un coche de precio ajustado, por lo que los materiales interiores no son de lo mejor del sector. De hecho, prácticamente todos son plásticos duros, pero hay que reconocer que los ajustes de las diferentes piezas no son nada malos. También me ha gustado que hay muchos y grandes huecos para dejar objetos en todo el habitáculo

Destacando en el espacio interior

En cuanto a la habitabilidad en sí, este coche te permite viajar con mucha sensación de desahogo. En las plazas delanteras tenemos muchos centímetros de margen hasta el techo y tampoco tenemos la sensación de ir pegados a nuestro acompañante o demasiado cerca de la puerta.

Sólo hay que tener un poco de cuidado al entrar y salir del coche porque el estribo está demasiado marcado, siendo posible mancharnos el pantalón a la altura del gemelo. No es algo agradable, especialmente si el coche tiene polvo o barro.

Mientras, las plazas traseras gozan de muchísimo espacio tanto para las piernas como para la cabeza. Creo que cuatro adultos de 1,90 de altura pueden viajar sin ningún tipo de problema, pues las cotas son muy buenas en todos los sentidos.

Y esa es una de las ventajas que ofrece ese diseño exterior tan recto, que permite aprovechar mucho y muy bien cada centímetro en el interior. Mientras, la plaza central es útil, aunque por anchura tres ocupantes irán algo apretados. Lo bueno es que el túnel de transmisión es poco molesto.

Eso sí, tampoco hay grandes lujos aquí detrás. Por ejemplo, o hay salidas de aire posteriores en la zona central y tampoco tomas USB o un reposabrazos que se despliegue del respaldo central. Sí hay unas gomas en los respaldos para sujetar alguna revista o periódico.

Así es el maletero del SsangYong Tivoli Grand

El otro gran punto fuerte del Ssangyong Tivoli Grand es su maletero. Según la ficha técnica cubica nada menos que 574 litros hasta la bandeja enrollable (720 litros hasta el techo). Además, tenemos suelo a doble altura, huecos en los lados y varios ganchos para sujetar bolsas.

La calidad de los tapizados es bastante buena si tenemos en cuanta que se trata de un coche económico, destacando también por ofrecer un volumen de 1.440 litros cuando plegamos la segunda fila de asientos. Eso sí, los pasos de rueda son algo intrusivos.

Sólo un motor para el Tivoli Grand, disponible también con GLP

El SsangYong Tivoli Grand sólo está disponible con una motorización; al menos por el momento. Dicho motor es el denominado G15T, que no es ni más ni menos que un 1.500 de gasolina con turbo e inyección directa. Eso sí, la firma asiática también ofrece una adaptación a GLP, por lo que podemos tener este Tivoli Grand con pegatina Eco de la DGT y un menor coste de uso.

Esta mecánica desarrolla 163 CV a 5.000 vueltas y un par motor de 280 Nm desde 1.500 rpm. Sin embargo, nuestra unidad viene con el cambio automático de seis velocidades fabricado por Aisin. En este caso el par motor se reduce en 20 Nm, ofreciendo una velocidad punta de 175 km/h.

El consumo combinado homologado de esta versión es de 7,8 l/100 km, siendo 6 décimas más alto que en la variante de transmisión manual.

Al volante: Un coche para ir tranquilo pero con reserva de energía

Como es habitual en los modelos de Ssangyong, el comportamiento dinámico busca principalmente el confort. Cuenta con unas suspensiones relativamente blandas para filtrar bien los baches, algo a lo que también ayudan las llantas de 16 pulgadas y neumáticos de perfil generoso (205/65 R16).

Por ello, se siente muy a gusto tanto a la hora de realizar un largo viaje por autopista, como en el tráfico urbano. Eso sí, siempre y cuando nos busquemos practicar una conducción ágil o dinámica. Si vamos un poco rápido, la carrocería balancea y la dirección no ofrece demasiada confianza, pues está muy aislada y no es de las más precisas.

Los neumáticos de serie son unos Nexen NPriz AH8, que son unos M+S. No muestran un gran agarre lateral en asfalto seco y a altas temperaturas, aunque también es cierto que no hemos podido probarlos en temperaturas y condiciones del asfalto más idóneas para este tipo de ruedas.

Potencia de sobra para la gran mayoría de situaciones y condiciones

El motor es más que suficiente para mover con mucha agilidad a este SsangYong Tivoli Grand. En ningún momento echaremos en falta más potencia si tenemos en cuenta el tipo de vehículo que conducimos, respondiendo con solvencia en cualquier situación, aun cuando vamos con varios ocupantes y el maletero cargado.

Ofrece un buen par motor que empuja con contundencia especialmente por encima de las 2.500 vueltas, pero que desde algo más abajo ya se muestra enérgico. Además, no es ruidoso y está bien afinado en cuanto a vibraciones; algo que siempre es de agradecer.

Eso sí, SsangYong suele contar con una cartografía para el acelerador muy reactiva en la primera mitad del pedal. Es decir, pisando poco el acelerador, ofrece mucha respuesta en esta primera parte, dando la sensación de correr mucho para lo poco que demandamos. Al final es una estrategia para “contentar” más al conductor en cuanto a aceleración se refiere. Tenemos la sensación de llevar mucha reserva de potencia.

Mejor con cambio manual

Menos me ha gustado la caja de cambios automática de Aisin. Personalmente, recomendaría la compra de la versión manual. No es del todo suave a muy baja velocidad para maniobrar en cuestas y tampoco es especialmente rápido cuando lo llevamos en modo secuencial, pese a que las transiciones sí se realizan con suavidad.

Además, a baja velocidad y cuando dejamos de acelerar hay ocasiones en que activa el embrague y deja el motor al ralentí, siendo brusco al acoplar de nuevo cuando acariciamos de nuevo el acelerador o si lo pisamos con contundencia. En esas situaciones, y aunque no ocurre siempre, notamos un tirón poco agradable para el conductor y menos aún para los acompañantes.

Consumos

Por último, el consumo de combustible es algo elevado. En autovía a 120 km/h hemos registrado un consumo de 6,9 litros a los 100, que aunque no es exagerado, puede parecer algo alto para clientes que busquen un coche económico.

En ciudad estaremos ligeramente por debajo de los 9 litros, mientras que el consumo mixto que hemos obtenido durante toda esta prueba se ha situado en 7,7 litros a los 100 km, ligerísimamente por debajo del homologado.

Hay que tener en cuenta que su aerodinámica no es la más eficiente, como tampoco los neumáticos, y que llevamos más de 160 CV bajo el pie derecho.

Conclusiones

El SsangYong Tivoli Grand es un gran producto para aquellos que busquen un vehículo espacioso, con gran maletero y bien equipado en materia de seguridad. No cuenta con un diseño que case mucho con los gustos europeos y tampoco disfruta de unas grandes calidades, pero objetivamente es un coche a tener en cuenta si buscas todo lo anterior a un precio asequible.

De serie viene bastante equipado y su precio de partida, incluyendo financiación y promociones, es de 15.500 euros. Sin duda alguna, una cifra tentadora. Más abajo tenéis los equipamientos de cada nivel de acabado y los precios según el configurador, donde podéis ver que esta unidad probada arranca en los 20.150 euros. Ah, y recuerda, también está disponible con GLP.

Equipamientos SsangYong Tivoli Grand

Line

Alarma

Aire acondicionado

Control de crucero

Pantalla de 3,5 pulgadas en el cuadro

Tres modos de conducción

Ordenador de a bordo

Radio con pantalla 2 DIN y seis altavoces

Bluetooth

Start&Stop

Ventanillas eléctricas

Volante multifunción con ajuste en altura

Tapicería de tela

Bandeja cubremaletero

Reposabrazos central

Faros halógenos con luz diurna de LED

Llantas de acero de 16 pulgadas

Retrovisores eléctricos y calefactables

Raíles de techo

Control de descensos en pendientes

Frenada de emergencia automática

Aviso de salida de carril

Ayuda a la permanencia en el carril

Reconocimiento de señales de tráfico

Detector de fatiga

Alerta de distancia de seguridad

Urban Plus (añade)

Cámara de visión trasera

Climatizador automático bi-zona

Sensor de luces y lluvia

Pantalla de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto

Cristales tintados

Llantas de aleación de 16 pulgadas

Premium (añade)

Asientos de tapicería mixta

Dirección con ajuste en altura y profundidad

Cuadro de instrumentos configurable con pantalla TFT de 10,25 pulgadas

Embellecedores umbral de las puertas en acero inoxidable

Limited (añade)

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros

Acceso y arranque sin llave

Llantas de aleación de 18 pulgadas

Retrovisores exteriores con intermitentes LED integrados

Espejos exteriores plegables eléctricamente

Spoiler trasero de mayores dimensiones

Precios SsangYong Tivoli Grand

Versión Cambio Acabado Precios con descuentos y promociones Versión Cambio Acabado Precios con descuentos y promociones G15T 163 CV Manual 6v Line 15.500 € G15T 163 CV Manual 6v Urban Plus 18.650 € G15T 163 CV Manual 6v Premium 19.700 € G15T 163 CV Manual 6v Limited 22.370 € G15T 163 CV Automático 6v Urban Plus 20.150 € G15T 163 CV Automático 6v Limited 23.510 € G15T 163 CV GLP Manual 6v Line 17.550 € G15T 163 CV GLP Manual 6v Urban Plus 20.700 € G15T 163 CV GLP Manual 6v Premium 21.750 € G15T 163 CV GLP Manual 6v Limited 24.420 € G15T 163 CV GLP Automático 6v Urban Plus 22.200 € G15T 163 CV GLP Automático 6v Limited 25.560 €

Opinión del editor

Valoración del editor

Puntuación 3.5 estrellas

Muy bueno €15.500 a €25.560 Diseño exterior Editor: 55%

Diseño habitáculo Editor: 60%

Plazas delanteras Editor: 85%

Plazas traseras Editor: 85%

Maletero Editor: 85%

Mecánica Editor: 70%

Consumos Editor: 50%

Confort Editor: 75%

Precio Editor: 80%

Pros Espacio interior

Precio muy accesible

Capacidad del maletero

Contras Funcionamiento de la caja automática

Diseño poco ajustado a los gustos europeos

Consumo algo elevado

Galería Ssangyong Tivoli Grand