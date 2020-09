Prueba Suzuki Across: el gemelo del RAV4 híbrido enchufable con 306 CV

Suzuki lanza en el mercado español su primer modelo híbrido enchufable. Se denomina Suzuki Across, y es un todocamino del segmento D-SUV. Como podréis ver a través de las imágenes y como os vamos a contar a lo largo del artículo, tiene muchas cosas en común con el Toyota RAV4.

Toyota y Suzuki tiene un acuerdo de colaboración importante. Fruto de ese acuerdo es este nuevo Across, así como el recién presentado Swace. Prácticamente son idénticos, salvando algunos detalles y, por supuesto, el sello de cada marca. Dicho lo anterior, conozcamos en profundidad al nuevo Suzuki Across. ¡Ya lo hemos probado!

El Suzuki Across es un potente modelo híbrido enchufable. Homologa 75 km de autonomía eléctrica y, por lo tanto, recibe la etiqueta Cero Emisiones de la DGT. La potencia conjunta del sistema híbrido es de 306 CV. Solo se comercializa en un nivel de acabado cerrado, el cual viene realmente equipado. Eso sí, su precio es elevado. El objetivo de Suzuki con este modelo, claramente, es reducir la media de emisiones de CO2

¿Cómo distinguir un Suzuki Across de un Toyota RAV4?

Sí, es cierto que cuesta diferenciar a este nuevo Suzuki Across de su hermano, el Toyota RAV4. Prácticamente son calcados y hay que fijarse en los detalles para encontrar las diferencias. Lo más fácil es, lógicamente, buscar los logotipos.

En cualquier caso, el frontal de Across cambia respecto a su compatriota. Utiliza un paragolpes específico, con una mayor entrada de aire, así como una rejilla superior propia y unos faros ligeramente modificados. Los antinieblas, la zona inferior y las protecciones de los bajos son distintos.

Por su parte, la vista lateral aporta carácter al conjunto. Las formas son rectas y destacan los pasos de rueda cuadradados. En ellos se incorporan las llantas de aleación pulidas de 19 pulgadas. Los tonos en negro brillo contrastan con la carrocería magenta de esta unidad probada.

Mientras tanto, en la parte posterior nos reciben los pilotos posteriores de LED comunicados por una lama plateada, un portón de grandes dimensiones y un marcado paragolpes trasero. La zona inferior viene acabada en negro brillante, que normalmente se ensuciará con facilidad. Además, y pese a ser un híbrido, cuenta con dos salidas de escape muy visibles.

Respecto a las dimensiones exteriores, el Suzuki Across mide 4.635 mm de longitud, 1.855 de anchura, 1.690 de altura y tiene una batalla de 2.690 mm. Su distancia mínima al suelo es de 190 mm, por lo que, pese a su apariencia, no es un coche para circular por campo.

Buenas terminaciones en el habitáculo

Un punto positivo para Suzuki es que hereda el interior del RAV4. No es que sea de los mejores del mercado, pero por norma general suele tener unas terminaciones superiores a los de Suzuki. Presenta un buen aspecto y buenas terminaciones, aunque no es menos cierto que algunos de los materiales de ensamblaje son plásticos duros, pero el resultado es positivo y nada fuera de lo normal.

En general, todo está bien organizado, a mano y suficientemente visible sin que el conductor tenga que distraerse de lo verdaderamente importante: la carretera. El cuadro de instrumentos tiene una pantalla digital de 7 pulgadas, permitiéndonos ver además el estado de la carga de la batería, el consumo de combustible y demás informaciones de viaje importantes.

En el centro del salpicadero hace aparición una pantalla táctil para el sistema de infoentretenimiento. Es de 9 pulgadas y cuenta con Apple CarPlay y Android Auto. Al ser idéntica que la de Toyota, su funcionamiento e imagen deja un poco que desear si lo comparamos con otros modelos europeos de igual segmento.

Los asientos son muy amplios, contando con reglajes eléctricos en el del conductor. Como detalle, llevan una decoración en rojo, la cual se combina con algunos pespuntes en ese mismo tono a contraste. Dichos pespuntes aparecen en el fuelle del cambio automático, en el salpicadero, en los propios asientos o en el reposabrazos. Por cierto, el volante, así como las cuatro plazas principales, cuentan con calefacción.

Mucho espacio interior y un correcto maletero

Si nos centramos en la habitabilidad, el espacio es sobrado para cuatro ocupantes adultos. En las dos plazas delanteras hay mucha distancia en todas las cotas y, algo muy a tener en cuenta, los asientos me han parecido muy cómodos. También es importante destacar que hay un gran número de huecos para dejar objetos, así como varias tomas USB y de 12 voltios.

En las plazas traseras nos encontramos con dos asientos laterales en los que considero que personas de hasta 2 metros de altura pueden ir cómodamente. Hay mucha distancia para las rodillas y también para la cabeza.

Por su parte, la plaza central, como es lógico, no es tan amplia ni cómoda, pero sí resulta aprovechable. Es posible plantearse un viaje con cinco ocupantes en este Suzuki Across. Además, tenemos salidas de ventilación (sin regulación de temperatura) y dos tomas USB tipo C. Por pedir un plus, no hubiera estado de más poder regular longitudinalmente y en inclinación estos asientos posteriores.

Respecto al espacio de carga, el maletero puede abrirse con la llave en el bolsillo y sin utilizar las manos; es decir, con el “pedal virtual” (pasando el pie por debajo del paragolpes), que siempre viene bien cuando vamos cargados con la compra. Una vez abierto nos reciben 490 litros de espacio, contando con rueda de repuesto bajo el piso. Es menos capacidad que en el RAV4 porque la batería, al ser un PHEV, en el Suzuki es más grande y resta espacio.

Mecánica: Dos motores eléctricos, uno térmico y mucha potencia

El Suzuki Across se comercializa con una sola mecánica. Es un modelo PHEV, es decir, un híbrido enchufable. En este caso además tenemos dos motores eléctricos y uno térmico. Empezando por este último, es un propulsor gasolina de 2.5 litros, 4 cilindros, 16 válvulas y admisión atmosférica. Desarrolla 185 CV y 227 Nm de par motor, los cuales son enviados al tren delantero.

En cuanto a los motores eléctricos, uno va en el eje delantero y otro en el trasero. El motor eléctrico delantero es el principal de los dos y da 182 CV y 270 Nm. Por su parte, el posterior entrega 54 CV y 121 Nm, actuando prácticamente solo en fuertes aceleraciones o cuando hay posibilidad de pérdidas de tracción. La distribución de potencia puede ser del 100 % para el tren delantero y hasta el 80 % para el trasero.

La batería es de iones de litio y su capacidad es de 18,1 kWh. Según los datos, como citábamos al inicio, puede recorrer 75 kilómetros solo con la carga eléctrica. En este modo de funcionamiento la velocidad máxima es de 135 km/h. Si seguimos acelerando entra el motor térmico.

Los datos de rendimiento y prestaciones en conjunto del sistema PHEV en este Suzuki Across son una potencia máxima de 306 CV. Gracias al sistema de tracción total por el motor eléctrico posterior, puede cubrir el 0 a 100 km/h en solo 6 segundos. Mientras tanto la velocidad máxima es de 190 km/h. Suzuki homologa unas emisiones de tan solo 22 g/km de CO2, que es muy poco.

Al volante: Para conducir con tranquilidad y en “0 emisiones”

Durante esta primera presentación a la prensa hemos podido probar durante aproximadamente 100 kilómetros el nuevo SUV híbrido enchufable de Suzuki. No es una cantidad de kilómetros suficiente como para evaluar a fondo todo el coche y su sistema híbrido, pero sí para hacernos una buena idea.

Lo primero a destacar es que no hemos logrado cubrir esos 75 kilómetros que homologan los datos solo con el motor eléctrico. Pero también es cierto que en ningún momento hemos conducido buscando ahorrar energía, que hemos comprobado en numerosas ocasiones la respuesta de la mecánica acelerando a fondo y que la orografía no ayudaba, con varios tramos ascendentes y una conducción dinámica.

En total, hemos hecho unos 50 kilómetros solo con el motor eléctrico. Bajo mi punto de vista, por las impresiones recibidas en la ruta, si la conducción acompaña, si no hay demasiados desniveles y si la velocidad es relativamente estable, veo bastante factible aproximarse a esa cifra homologada de 75 kilómetros.

Varios modos de funcionamiento para el sistema híbrido

Para gestionar el todo el sistema híbrido tenemos varios modos de funcionamiento. Por defecto, cuando arrancamos el coche se activa el modo EV. Luego, con unos pulsadores en la consola central podemos pasar al “Auto EV/HV”, que funciona de forma automática y alterna disponiendo de los 306 CV. El modo “Charge” sirve para recargar electricidad con el motor térmico, aunque esto eleva el consumo de gasolina.

Además de los anteriores, podemos activar distintos modos de conducción que son Eco, Normal y Sport, los cuales suavizan o incrementan la reactividad al acelerar, modificando también el peso de la dirección con menor o mayor asistencia eléctrica. Por último, el modo “Trail” adapta la respuesta del acelerador y de la caja de cambios E-CVT para mejorar la motricidad sobre suelos deslizantes a baja velocidad.

Conducción

Pese a los 306 CV que declara su potencia conjunta, el Suzuki Across no es un coche con un planteamiento deportivo. Más bien es todo lo contrario. Ofrece una respuesta que invita a practicar una conducción más bien suave y relajada. El punto positivo es que toda esa potencia nos permite adelantar con facilidad o salir de una situación complicada con solvencia.

El tarado de la suspensión es blando, lo que permite circular con mucho confort por vías urbanas y autopistas o autovías. Los baches son bien filtrados; tanto los resaltos bruscos de las ciudades como las juntas de dilatación en vías rápidas. El punto negativo es que la carrocería inclina en zonas reviradas si vamos a un ritmo “alegre”.

Por su parte, la dirección tiene mucha asistencia, algo que nos viene bien al maniobrar por ciudad. Sin embargo, el punto negativo es que no informa al conductor del límite de adherencia, lo que resta confianza en curvas a alta velocidad. En cualquier caso es un mal menor pues, como hemos dicho antes, no es un coche que invite a conducir a ritmo elevado.

En condiciones normales, la energía del sistema eléctrico es suficiente. Aunque estamos ante un coche que se aproxima a las 2 toneladas de peso, la respuesta instantánea del motor eléctrico le permite ganar velocidad rápidamente, especialmente por debajo de los 60 km/h. Tampoco se achanta cuando vamos más deprisa, pero ese no es su punto fuerte.

Algo que no me ha terminado de convencer, como en prácticamente todos los coches electrificados de Toyota, es la dosificación del pedal de freno -sí, es un modelo de Suzuki, pero todo es de Toyota-. Cuesta medir con precisión la frenada. No es el que el coche frene poco, ni mucho menos, pero en muchas ocasiones, sobre todo a baja velocidad, pasamos de frenar poco a frenar mucho en un recorrido del freno muy corto.

Conclusiones

El Suzuki Across es un modelo que no se venderá mucho en nuestro país. A cualquier cliente le costará desembolsar más de 50.000 euros por un Suzuki, no lo vamos a negar. Eso sí, hay que tener en cuenta que es un híbrido enchufable con mucha autonomía eléctrica, tracción total, 306 CV en conjunto, un completísimo equipamiento y distintivo medioambiental Cero Emisiones de la DGT.

En cualquier caso, parece que la marca lo sabe perfectamente. Cuantas más unidades vendan, mejor, pero saben que se conformarán con pocas. El objetivo principal de este modelo es reducir su media de emisiones de CO2, que actualmente es elevada. Con pocas unidades, verán muy rebajada esa cifra ya que la homologación del Suzuki Across es de solo 22 gramos de dióxido de carbono por kilómetro.

Más adelante probaremos a fondo y durante varios días este modelo para poder evaluar detenidamente cada uno de los apartados, especialmente el del consumo de combustible.

Equipamiento Suzuki Across

El Suzuki Across, al menos por el momento, solo estará disponible con un nivel de acabado denominado GLX que incluye lo siguiente:

Iluminación Full LED

Sensor de luz y lluvia

Llantas de aleación de 19 pulgadas pulidas

Rieles de techo

Spoiler de techo

Pantalla multimedia de 9 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto

Cuadro de instrumentos con pantalla de 7 pulgadas

Cámara trasera

Cristales oscurecidos

Climatizador

Asientos delanteros y traseros calefactables

Volante calefactable

Sistema Safety Sense

Detección de ángulo muerto

Alerta de tráfico traseros cruzado

7 airbags

Control de velocidad adaptativo

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros

Freno de estacionamiento eléctrico

Tapicería de cuero

Asiento del conductor con ajustes eléctricos

Acceso y arranque manos libres

Apertura del maletero con pedal virtual

3 puertos USB, 3 tomas de 12 voltios y una toma de 220 voltios

Precio Suzuki Across

Motor Cambio Tracción Acabado Precio Precio con promoción Motor Cambio Tracción Acabado Precio Precio con promoción 2.5 híbrido enchufable 306 CV CVT 4×4 GLX 55.550 € 53.700 €