Prueba Suzuki S-Cross 1.4 Turbo 129 CV 48 voltios AllGrip S3

Suzuki acaba de realizar una actualización profunda de su crossover mediano, el Suzuki S-Cross. Este modelo lleva en el mercado desde 2013, habiéndose revisado en 2016. Ahora, a finales de 2021, el todocamino recibe un notable restyling que cambia bastante su diseño exterior, parte del interior y le otorga más tecnología, especialmente en el apartado de asistentes a la conducción y sistemas de seguridad.

Para conocerlo mejor, la marca japonesa nos convocaba a la presentación dinámica de este nuevo modelo. Tras la rueda de prensa y toda la charla técnica nos poníamos a los mandos del Suzuki S-Cross en una ventosa y fría mañana por la sierra de la Comunidad de Madrid. A lo largo de este artículo os voy a contar todos los detalles del S-Cross en acabado tope de gama (S3) y el único motor disponible, el 1.4 Turbo de gasolina Mild Hybrid de 129 CV.

Pese a ser un restyling, cambia mucho su imagen

Como decía, es un restyling profundo que afecta a la estética; así que empezamos por el diseño exterior. Por fuera, el Suzuki S-Cross recibe cambios sustanciales. Si nos fijamos en el frontal, cuenta con nuevos faros LED y una parrilla hexagonal bastante grande acabada en negro brillo y lamas cromadas que custodian el logo de la marca. El paragolpes gana robustez.

Mientras, la principal novedad del costado llega de la mano de unos pasos de rueda con formas más cuadradas y de unas llantas de 17 pulgadas desde el acabado de acceso. En esta unidad, al ser el tope de gama, igualmente son de 17 pero con terminación bicolor. También desde el costado se aprecia que la retaguardia ha sido revisada.

Y es que los principales cambios de la parte posterior muestran una línea de iluminación completamente nueva, con los pilotos de LED y un portón de formas muy rectas. Por último, la zona baja del paragolpes se encarga de aportar ese toque de robustez y musculatura propias de los modelos SUV.

Acabamos este apartado con las dimensiones. El Suzuki S-Cross mide 4,3 metros de largo, por 1,78 de ancho y 1,58 de alto, mientras que su batalla es de 2,6 metros.

Sensato, funcional y sin grandes lujos. Así es el interior del Suzuki S-Cross

Si pasamos al interior, no encontramos grandes lujos. El Suzuki S-Cross no pretende enamorarte con calidades excepcionales, sino con funcionalidad. Es uno de esos habitáculos que sabes que durarán en buen estado durante muchos años, con buenos ajustes pero sin florituras. Pese a ello, se pueden encontrar materiales acolchados en algunas del salpicadero.

Cuenta con un cuadro de instrumentos tradicional de relojes pero con una pantalla LCD de 4,2 pulgadas para las principales funciones. Es correcto, pero no me convence que para gestionar esta pequeña pantalla haya que tocar un botón en el propio cuadro y no podemos hacerlo desde el volante.

Y hablando del volante, es multifunción y pese a estar acabado en cuero (sintético), no tiene ese tacto agradable de otros modelos. Adaptarte a sus botones puede llevarte cierto tiempo, pero al cabo de unos días los tendrás todos controlados. Por cierto, se puede ajustar en altura y profundidad para adoptar una buena postura.

Bien en infoentretenimiento, con Apple CarPlay y Android Auto en todos los acabados

Mientras tanto, en el centro del salpicadero tendremos una pantalla de 7 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto por cable en las versiones de acceso. En el tope de gama viene de serie una superior, de 9 pulgadas, con navegador y Apple CarPlay inalámbrico, que es un buen detalle.

Más abajo se ubica el climatizador dual, muy sencillo de manejar con sus ruletas y pocos botones, un pequeño espacio para colocar por ejemplo unas llaves, una toma USB prácticamente pegado al pomo del cambio se ubican los botones para los asientos calefactables delanteros en este acabado tope de gama denominado S3.

Esta unidad probada también trae un mando para gestionar los modos de conducción (Snow, Sport y Auto). Al ser una variante de tracción a las cuatro ruedas, incorpora además el control de descensos.

Mucho espacio y sensación de desahogo en las dos filas

En cuanto a habitabilidad se refiere, el Suzuki S-Cross destaca por ser un coche bastante espacioso y luminoso teniendo en cuenta que mide 4,3 metros. Las puertas abren bastante, el acceso es sencillo y dentro puedes sentirte muy desahogado. Lógicamente, las plazas delanteras son más que suficientes para adultos de prácticamente cualquier talla.

Por su parte, la segunda fila de asientos cumple bastante bien. En mi caso, que mido 1,76 de altura, tengo mucho espacio de margen para la cabeza, las rodillas y los pies. Además, las ventanillas son grandes, tiene un reposabrazos en la plaza central y, en este acabado superior se puede inclinar el respaldo, aunque sólo tiene dos posiciones.

Los asientos de las dos filas son cómodos e incluso cinco adultos podrían plantearse algunos trayectos porque la quinta plaza, pese a ser más incómoda, no es tan poco práctica como en otros vehículos.

El maletero del Suzuki S-Cross cubica 430 litros

Si en el interior va muy bien de espacio, en el maletero no se queda para nada corto. Cubica 430 litros, que si bien no es el mejor dato entre los coches de tamaño similar, se sitúa por encima de la media del segmento. Por dar más detalles, tenemos suelo a doble altura, una toma de 12 voltios y asientos abatibles para llegar a los 1.230 litros de cubicaje. Además, las formas son regulares.

Sólo un motor, de momento…

De la parte trasera del coche nos vamos a la delantera, al capó. En el vano motor se esconde el único motor actualmente disponible en el Suzuki S-Cross. Es un 1.4 Turbo de gasolina con microhibridación a 48 voltios; por lo tanto, lleva la pegatina Eco de la DGT. Desarrolla 129 CV a 5.500 vueltas y su par motor máximo de 235 Nm está disponible entre 2.000 y 3.000 rpm.

Entre sus datos de prestaciones podemos destacar un 0 a 100 km/h en 9,5 segundos y una velocidad máxima de 195 km/h, que ya está bien para un coche con el planteamiento de este S-Cross. El consumo mixto homologado es de 5,3 l/100 km en las versiones menos “sedientas”.

Y es que el SUV compacto de Suzuki se puede configurar con un solo motor por el momento, pero podemos escoger entre cambio manual y automático de seis velocidades en ambos casos, y tracción al eje delantero o el sistema 4WD AllGrip de tracción total.

Más adelante llegará una versión híbrida (no enchufable), la cual está prevista para 2022.

Al volante del Suzuki S-Cross S3 4WD AllGrip

Con todo lo visto anteriormente, ya te podrás imaginar que el S-Cross de Suzuki no es un coche aspiracional, sino sensato, honesto y práctico; además de bien hecho. Apuesta por una configuración dinámica confortable y resolutiva, con suspensiones de tarado tirando a blando, una dirección con bastante asistencia eléctrica y un motor que, sin destacar por su empuje, es apto tanto para el uso urbano como para viajar por carretera.

Durante esta toma de contacto en su presentación nacional he podido conducir por autovía, entornos urbanos y, especialmente, por tramos de curvas. No es un vehículo pensado para ir a ritmos rápidos, sino para circular a velocidades normales.

Tal vez podría estar algo mejor aislado en el apartado aerodinámico, pero es complicado afirmarlo con rotundidad ya que hacía mucho aire durante la prueba.

Empezando por lo que menos me ha convencido, la dirección tiene demasiada asistencia y no manda información al conductor sobre el agarre mediante el volante. También sobre el volante, está colocado en una posición más vertical de la que me gustaría, pero lo considero un mal menor. Eso sí, el cambio de marchas manual tiene un tacto demasiado “gomoso” para mi gusto.

Confortable y suficientemente capaz

Sí me ha parecido acertada la puesta a punto de las suspensiones, que como decía es más bien blanda. Al final, este tipo de coches no están orientados a una conducción deportiva y buscan el mayor confort, siendo cómodo tanto al pasar por baches y resaltos, como a la hora de salir por alguna pista sin asfaltar.

Por otro lado, puede parecer que el motor 1.4 gasolina con turbo de 129 CV sea algo justo para algunos clientes, pero me ha sorprendido porque mueve al Suzuki S-Cross mejor de lo que me esperaba. Recupera bien desde unas 2.000 revoluciones por minuto, es suave y silencioso y te permite adelantar con seguridad. Eso sí, recuerdo que lo he probado yendo yo solo en el coche y sin carga.

En autovía y vías rápidas se muestra muy a gusto a ritmos normales. Tenemos un buen equipo de asistentes a la conducción que nos facilitan la tarea, pero más allá de esto, se siente muy cómodo tanto por la suspensión como por los asientos. A 120 km/h el motor gira “relajado” en sexta marcha y permite ganar velocidad sin necesidad de bajar marchas.

Conclusiones

Para concluir, el Suzuki S-Cross me ha parecido un buen coche para aquellos que busquen un vehículo cómodo, amplio, a la orden del día en cuanto a tecnología y con posibilidades de salir del asfalto. Y es que, aunque no es un todoterreno, tiene una correcta altura libre (17,5 cm.) y la posibilidad de la tracción a las cuatro ruedas. Además, el sistema eléctrico de 48 voltios, con su energía extra que aporta en aceleraciones, garantiza un buen par motor en estas condiciones.



Desde su lanzamiento en 2013 se han producido más de 650.000 unidades del Suzuki S-Cross.

Sinceramente, considero que por habitabilidad y confort es una buena alternativa a los tan habituales Seat Ateca, Nissan Qashqai y compañía generalista (siendo el Suzuki algo más pequeño), aunque es cierto que el habitáculo no es tan atractivo a nivel visual. Todo depende de lo que necesites, busques y de tus preferencias. Más abajo tienes el equipamiento de cada nivel de acabado y los precios de todas las versiones.

Equipamientos Suzuki S-Cross

S1

Llantas de aleación de 17 pulgadas

Parrilla delantera con Piano Black con detalles cromados

Faros LED

Volante multifunción con ajuste en altura y profundidad

Pantalla LCD de 4,2 pulgadas en el cuadro

Elevalunas delanteros y traseros

Aire acondicionado

Equipo de audio con pantalla de 7 pulgadas

Apple CarPlay y Android Auto

Control de velocidad adaptativo

Limitador de velocidad

Puertas USB

Asientos traseros abatibles en 60:40

Tapicería de tela

Reposabrazos central delantero

Toma 12 voltios en el maletero

Control predictivo de frenada

Alerta de cambio de carril

Detector de fatiga

Asistente de cambio de carril

Reconocimiento de señales de tráfico

Cámara trasera

S2 (añade)

Rieles de techo

Molduras de las ventanas cromadas

Faros automáticos

Antinieblas delanteros

Cristales traseros oscurecidos

Sensor de luces

Espejos retrovisores con plegado eléctrico e intermitentes integrados

Volante de cuero

Apertura y arranque sin llave

Asientos delanteros calefactables

Detector de ángulo muerto

Alerta de tráfico posterior

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros

Reposabrazos trasero

S3 (añade)

Llantas de 17 pulgadas con superficie pulida

Techo solar panorámico

Tapizados en cuero sintético

Levas en la versión con cambio automático

Pantalla táctil de 9 pulgadas

Apple CarPlay inalámbrico

Cámara de 360 grados

Precios Suzuki S-Cross

Motor Cambio Tracción Acabado Precio Precio con promociones Motor Cambio Tracción Acabado Precio Precio con promociones 1.4 Turbo 129 CV Manual 6v Delantera S1 28.545 € 24.945 € 1.4 Turbo 129 CV Manual 6v Delantera S2 29.745 € 26.145 € 1.4 Turbo 129 CV Manual 6v Delantera S3 33.145 € 29.545 € 1.4 Turbo 129 CV Manual 6v 4WD S2 30.422 € 28.022 € 1.4 Turbo 129 CV Manual 6v 4WD S3 33.695 € 31.295 € 1.4 Turbo 129 CV Automático 6v Delantera S3 33.405 € 31.005 € 1.4 Turbo 129 CV Automático 6v AWD S3 35.200 € 32.800 €

Equipamientos y precios según el configurador de Suzuki a fecha de diciembre de 2021.

Galería Suzuki S-Cross