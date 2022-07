Prueba Toyota RAV4 Plugin Hybrid de 306 CV (con vídeo)

Las motorizaciones híbridas están cada vez más a la orden del día y Toyota es uno de esos fabricantes de coches que lo sabe y que apuesta totalmente por ellas. Por otro lado, los híbridos enchufables son más frecuentes sobre todo en las grandes ciudades, es por esto que la firma Japonesa lanzó en 2021 el Toyota Rav4 Plugin Hybrid, un modelo PHEV con hasta 75 km de autonomía.

El Rav4 Plugin Hybrid se encuentra en un segmento muy competitivo que tiene como rivales al Hyundai Tucson PHEV, Peugeot 3008 PHEV o Volkswagen Tiguan e-Hybrid. Sin embargo, en cuanto a prestaciones y características, el Rav4 se encuentra en papeles en el mejor de su categoría, ahora veremos el motivo.

[embedded content]

Diseño cuadricular y con líneas muy definidas

Si comenzamos a hablar del diseño exterior de este RAV4, principalmente destacan las líneas tan marcadas y sobre todo el aspecto cuadricular que lo caracteriza. Personalmente me gusta ya que se sale de las apariencias más clasistas, por lo que es un punto muy positivo para este SUV japonés.

La parte frontal resalta por ser muy plana y en la que podremos encontrar siluetas muy definidas. La parrilla delantera en negro brillo bordeada por aplicaciones en cromado, el parachoques en doble tono y el labio inferior en cromado, le dan un aspecto muy imponente. No hay que olvidar sus grupos ópticos tan perfilados, que lamentablemente no son full LED.

Continuando hacia el lateral, observamos unos marcados pasos de rueda en negro brillo, las llantas de 19 pulgadas con medida 235 en perfil 55 y el color bitono, siendo el techo y retrovisores de un color contraste. Mientras que en la zaga, vemos nuevamente unas ópticas que no son full LED y dos salidas de escape totalmente reales, algo muy poco habitual últimamente.

Interior algo anticuado en pleno 2022

Adentrándonos hacia el habitáculo del Rav4, tengo que deciros que sí, se ve anticuado para los tiempos que corren. Sin embargo, algo que me ha gustado mucho son sus acabados y ajustes, siendo de mullidos blandos en la gran mayoría del interior y prácticamente sin ningún grillo al tocar las zonas de plástico duro, detalle muy importante.

Por otro lado, en cuanto a su apartado tecnológico, encontramos una pantalla multimedia de 9 pulgadas con un diseño y grafismo no muy actual, aunque al menos tiene Apple Car Play y Android Auto por cable. Sobre el cuadro de instrumentos, es parcialmente digital, ya que sigue contando con indicadores analógicos para saber el nivel de combustible, batería o cuanta fuerza estamos ejerciendo sobre el pedal.

Otro aspecto a destacar es su Head Up Display, que viene de serie en este acabado tope de gama.

En cuanto a los asientos, son de cuero negro con detalles en color rojo, son muy cómodos y tienen buena sujeción. Además, poseen reglaje eléctrico para ambas plazas delanteras e incluso función de memoria para el conductor, son calefactados e incluso ventilados, algo muy importante en los asientos de piel sobretodo en verano.

Plazas traseras realmente amplias

Continuando hacia la segunda fila de asientos, el Rav4 destaca por su buen espacio. Yo mido 1,94 metros y el asiento del conductor lo tengo ajustado a mi altura y aún así, sigo teniendo suficiente distancia para las rodillas y cabeza. Luego, son butacas muy confortables y también tienen regulación del respaldo, por lo que podremos ir más tumbados o erguidos.

La plaza central es algo más incómoda ya que cuenta con reposabrazos, pero no es demasiado firme. Otro punto positivo son sus asientos laterales calefactables, las salidas de aireación aunque sin control de temperatura y dos tomas de tipo UBS para la recarga de nuestros dispositivos.

Maletero muy bueno pese a ser híbrido enchufable

Pues sí, el Rav4 Plugin Hybrid no deja de sorprendernos ya que su maletero es realmente amplio aunque sea una versión PHEV. Cubica una capacidad de 520 litros, 60 menos que en su versión híbrida convencional. A pesar de eso, el espacio es más que suficiente y su boca de carga es también muy buena.

Por otro lado, encontramos un pequeño doble fondo donde dejar por ejemplo el cable de carga para que no esté dando vueltas en la zona del maletero.

Mecánica del Toyota Rav4 Plugin Hybrid

El Rav4 híbrido enchufable se caracteriza por tener tres propulsores, uno a combustión y dos eléctricos. El principal es el de gasolina con 2.5 litros de cubicaje y atmosférico, el cual ofrece 185 CV de potencia. Por otro lado, tenemos otros dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el trasero que los alimentan una batería de 18,1 kWh de capacidad. De esta manera, el Rav4 Plugin ofrece una potencia máxima de 306 CV y una aceleración de 0 a 100 en tan solo 6,2 segundos.

En cuanto a su batería, como ya he comentado en el párrafo anterior, es de 18,1 kWh y capaz de ofrecer 75 km de autonomía según el ciclo WLTP. Su potencia de carga máxima es de 6,6 kW, por lo que podremos cargarla del 0 al 100% en 2 horas y media aproximadamente. Sin embargo, en una toma de enchufe de casa, el tiempo de recarga aumenta hasta las 7 horas y media.

Al volante del Toyota Rav4 Plugin Hybrid

Ya puestos tras el volante del Rav4 Plugin Hybrid, podemos resaltar en primer lugar su confortable puesto de conducción, aunque muy elevado. Tenemos esa sensación de ir altos, como si fuésemos los reyes de la carretera, pero la verdad que favorece al tener una mayor visibilidad, un aspecto que caracteriza cada vez más a estos SUV.

Cuando comenzamos la marcha, llama la atención la suavidad con la que circula, claro que por norma general siempre iniciamos la marcha en modo eléctrico. Esto lo podremos variar según los botones de la consola central, en el que podremos elegir si ir en modo eléctrico, híbrido o recargando la batería con el motor de combustión. También podremos cambiar el modo de conducción con una ruleta, pudiendo elegir entre modo Eco, Normal y Sport.

Pero ya tras ciertas incorporaciones, adelantamientos y acciones que requieran la potencia del vehículo, es donde este Rav4 Plugin Hybrid sorprende. Son 306 CV que provocan una aceleración de 0 a 100 en poco más de 6 segundos, haciendo así que te pegue contra el asiento y teniendo una respuesta para nada predecible. Esto es sin duda lo que más me ha gustado, la espectacular solvencia que le proporcionan sus tres motores.

Teniendo en cuenta sus 306 CV, ¿Es un coche deportivo?

Aunque no hay que dejarse engañar por esa brutal aceleración, al fin y al cabo es un coche para la familia, siendo así muy confortable. Su puesta a punto no es para nada deportiva, tenemos una suspensión muy blanda que se hace realmente cómoda para el día a día y largos viajes, pero no es óptima para irse de tramo. Por otro lado, la dirección tampoco transmite demasiado pero es suave y agradable para trayectos urbanos.

Lo que no me ha terminado de convencer es su caja de cambios CVT, ya que cuando requerimos de su potencia, el coche gana velocidad pero mantiene las revoluciones muy altas y no llegas a apreciar un cambio de marcha. Es parcialmente incómodo, ya que en situaciones puntuales notaremos ese ruido que aunque no es molesto por su buen aislamiento, sí es extraño en cuanto a sensaciones se refiere.

Aprovechando esto último que he comentado, la insonorización del Rav4 Plugin Hybrid es mejorable. A velocidades legales de autopista, se llega a apreciar con bastante notoriedad todo el ruido aerodinámico que provocan tanto los espejos tan voluminosos que tiene como en la zona superior del vehículo, probablemente producido por las barras de techo. Sin duda alguna, este es uno de los aspectos que menos me ha gustado.

Consumos Toyota Rav4 Plugin Hybrid

No podemos terminar la prueba del Rav4 Plugin Hybrid sin hablar de uno de los temas más importantes, su consumo. En un uso combinado y sin autonomía eléctrica, es fácil verlo en torno a los 6,5 litros a los 100, una cifra muy buena. Por otro lado, en carretera sí será habitual rondar los 7,5 u 8 litros cada 100km, que sigue siendo un consumo de 10.

Sobre su autonomía eléctrica, recordemos que homologa 75km según el ciclo WLTP. Yo, tras unas pruebas en uso combinado, he podido realizar 65 km en el modo 100% eléctrico, que sigue siendo más que aceptable. Sí es verdad que si lo usamos solo en vías urbanas, podremos rascar unos cuantos kilómetros más.

Conclusiones Toyota Rav4 Plugin Hybrid

En definitiva, el Toyota RAV4 Plugin Hybrid es un coche casi perfecto. Tiene un diseño atractivo, su habitabilidad es realmente buena, la conducción es cómoda, las calidades son buenas y en general, es un modelo muy completo en todos los sentidos. Sin duda alguna, el que más me ha impresionado es el apartado de consumos, ya que aún con la batería agotada, se mantiene muy reducido.

Pero si tengo que decir algo que no me haya gustado de este RAV4, sin duda alguna diría que su equipamiento tecnológico. No es por la falta de ayudas a la conducción o asistentes, si no porque se ve muy anticuado en los tiempos que corren. Es necesario una actualización que incorpore principalmente una pantalla multimedia más novedosa, pero si nos ponemos más finos, un cuadro de instrumentos totalmente digital.

Equipamiento Toyota RAV4 Plugin

Advance

Llantas de aleación mecanizadas de 18″

Tapicería de tela negra

Cristales traseros oscurecidos

Sistema de entrada sin llave (SME)

Portón automático con apertura y cierre eléctrico

Retrovisores exteriores calefactables y eléctricos

Selector de modos de conducción

Cámara de visión trasera

Control de crucero adaptativo inteligente

Ópticas traseras LED

Faros delanteros LED Bi-LED

Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto

Asiento del conductor con reglaje eléctrico

Asientos traseros calefactables

Style Plus

Llantas de aleación mecanizadas de 19″

Portón automático con apertura y cierre eléctrico

Techo practicable Toyota Skyview

Cámara de visión 360º

Faros delanteros LED Bi-LED

Asientos delanteros y traseros calefactables

Head-up display de 25,4cm (10″) en parabrisas

Retrovisor interior inteligente

Asientos delanteros ventilados

Asientos delanteros eléctricos con función de memoria para el conductor

Recarga inalámbrica para móvil

Equipo de audio premium JBL® con 9 altavoces

Selector de modos de conducción

Ópticas traseras LED

Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto

Retrovisores exteriores calefactables y eléctricos

Precios Toyota RAV4 Plugin

Precios sin descuentos o promociones que tenga la firma

Versión Potencia Combustible Precio Versión Potencia Combustible Precio Advance 306 CV Gasolina PHEV 49.950€ Style Plus 306 CV Gasolina PHEV 59.000€

Opinión del editor

Valoración del editor

Puntuación 4 estrellas

Excelente €49.950 a €59.000 Diseño exterior Editor: 80%

Diseño habitáculo Editor: 70%

Plazas delanteras Editor: 80%

Plazas traseras Editor: 85%

Maletero Editor: 85%

Mecánica Editor: 90%

Consumos Editor: 90%

Confort Editor: 80%

Precio Editor: 75%

Pros Autonomía eléctrica

Habitabilidad

Consumos

Contras Equipamiento tecnológico anticuado

Volante con demasiados botones

Caja de cambios CVT

Galería de fotos del Toyota RAV4 Plugin