Prueba Toyota Yaris Cross Hybrid AWD-i 116 CV Adventure

Cuando la primera generación del Toyota Yaris vio la luz, allá por el año 1999, jamás pensamos que fuera a ser el éxito que es hoy día. A lo largo de estas más de dos décadas hemos conocido cuatro generaciones y, en total, se han vendido en el continente europeo más de 4 millones de unidades. Pero para llegar a este punto han tenido que pasar muchas cosas, como que su gama contó con versiones como el Yaris Sport TS o el ajado y olvidado Yaris Verso.

Hoy día la familia Yaris cuenta con el apoyo de la versión GR y de una segunda carrocería que está llamada a ser superventas. Nos referimos al nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, un B-SUV que llega con argumentos de peso para poner contra las cuerdas a todos sus rivales, bávaros incluidos. Así es que para saber de qué es capaz, y de qué no, lo hemos puesto a prueba por todo tipo de carreteras y hasta campo. Ojo, porque tiene madera de líder y lo sabe.

La estética del Toyota Yaris Cross te recordará a la del RAV4 y no, no es casualidad…

Lo primero que piensas cuando ves el Toyota Yaris Cross es que te suena de algo. En efecto, el equipo de diseño de la firma ha creado un mini RAV4. Eso sí, también estrena elementos de diseño propios, como las ópticas LED. Ambos proyectores flanquean la parrilla trapezoidal como la de su hermano mayor. Más abajo hay dos entradas de aire verticales con los intermitentes y otra inferior, de similar patrón, que integra en las esquinas los anti niebla.

La vista lateral es la que más recuerda al RAV4. Tenemos un capó plano que casa a la perfección con unos pasos de rueda generosos. En la zona baja de la carrocería hay unas protecciones plásticas negras que, en antes del paso de rueda trasero integra una moldura con la inscripción Yaris Cross. Si nos vamos al techo, veremos que no juega con su línea en la liga coupé, aunque presume de techo bi-tono o barras portaequipajes en función del acabado.

De esta zona tampoco podemos obviar la disposición y decoración del pilar C. Como ya hemos dicho, no tiene una excesiva inclinación, pero gracias al techo bi-tono parece más dinámico. El segundo que debemos resaltar tiene que ver con las llantas de aleación. En función del nivel de acabado que elijamos, su tamaño oscila entre las 16 o 18 pulgadas. Además, la decoración es diferente. Para terminar mencionar la zaga, la zona quizá más original.

La luneta trasera está coronada por un spoiler de deportivo que no limita la visibilidad interior. En la zona media están los grupos ópticos, que son más generosos que los del Yaris. Como en él están unidos en el centro, aunque con una diferencia. El Yaris Cross tiene una tira reflectante que da mayor sensación de anchura. Por último, tenemos un paragolpes de diseño sencillo y un porta matrículas hexagonal que vuelven a recordarnos al RAV4.

Interior sencillo y bien pensado aunque con luces y sombras…

De puertas adentro el diseño del Toyota Yaris Cross Hybrid sigue el estilo visto en el Yaris. No obstante llegan una serie de cambios dignos de mención. El cuadro de instrumentos es común en el acabado de acceso, pero del Active Tech en adelante integra un display central de 7 pulgadas. Con la pantalla táctil pasa lo mismo. Hasta el acabado Style es de 8 pulgadas, pero a partir de él, estrena el sistema Smart Connect con pantalla de 9 pulgadas.

Si reparamos en los materiales y ajustes, el Yaris Cross está por encima de la media. Cierto es que el piano black está en la pantalla, las puertas, el túnel central y algún que otro aplique. En todo caso, no desluce la sensación de calidad. Eso sí, hay algún pero que no podemos obviar. Primero, que los cinturones de seguridad no son regulables en altura, como tampoco lo es el justo reposa brazos central fabricado en plástico duro y algo tosco.

Como novedad, el Yaris Cross Hybrid estrena el sistema Toyota Smart Connect con cargador inalámbrico para smartphone y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto

Segundo, el diseño de la puerta confunde con los elementos que la integran. Tercero, aunque con muchísima mejora, el sistema infotainment sigue estando un pelín por detrás de sus rivales en fluidez. En cuanto a la habitabilidad la anchura y el espacio para las piernas en la segunda fila es justo. Esto se debe a que tiene la misma batalla de 2,56 metros del Yaris. Además, el hueco que dejan las puertas al abrirse no es el más generosos del segmento.

Donde gana es en capacidad de maletero, que oscila entre los 320 y los 397 litros. La razón de esta diferencia está en que la versión 4×2 no tiene el motor eléctrico del eje trasero que lleva el AWD-i. Para solventar el «problema» está el sistema Toyota Smart Cargo con asientos plegables en proporción 40:20:40. Por su parte, la apertura del portón es muy sencilla, aunque en función del acabado elegido disfruta de apertura y cierre manos libres.

Seguridad y tecnología al máximo nivel desde el acabado de acceso…

Otro apartado a destacar del Toyota Yaris Cross es el referente a la dotación de seguridad y tecnológica. Como novedad, desde el acabado base, el Toyota Safety Sense es de serie. Entre los ángeles de la guarda que lo forman tenemos el Sistema de Seguridad Precolisión que reconoce peatones y ciclistas, el Control de Crucero Adaptativo y el Reconocimiento de Señales. Además, junto a otros, tampoco falta el Aviso de Cambio Involuntario de Carril.

En cuanto a tecnología, el Yaris Cross está a gran altura. La conectividad vía Apple CarPlay y Android Auto es de serie, aunque puede ser por cable o inalámbrica en función del acabado. El climatizador, que tiene los controles manuales, también es de serie, como la cámara de visión trasera. Si subimos en la gama, no faltan acceso y arranque manos libres, faros Full LED, intermitentes secuenciales, cargador inalámbrico o sistema de visión 360º.

Tren motriz híbrido conocido, con uno o dos motores eléctricos y 116 CV de potencia…

Ahora toca repasar la técnica que da vida al Toyota Yaris Cross Hybrid. La base sobre la que se sustenta es la flexible TNGA-B, la misma que da vida a su hermano Yaris. En cuanto al tren motriz, uno y otro modelo son idénticos, pero eso solo ocurre en las versiones de tracción delantera 2WD. Como novedad, el B-SUV nipón tiene un efectivo sistema de tracción total que se llama AWD-i y nace al agregar un segundo motor eléctrico en el tren posterior.

La potencia de este motor es de 3,9 kW y su par de 52 Nm. El rendimiento no se suma al del conjunto principal, que mantiene los mismos 116 CV del Yaris hatchback. Su misión básica consiste en aportar mejor tracción cuando se arranca y circula hasta 10 kilómetros por hora o hasta 70 kilómetros por hora en nieve, barro o lluvia. Además, se encarga de repartir el empuje del sistema desde un 100% para el eje delantero hasta un 60% para el tren posterior.

Para ello el Yaris Cross tiene tres modos de conducción: Normal, Snow y Trail. Para elegir entre uno y otro basta con girar el selector circular que tenemos en el túnel central tras la palanca de cambios. Respecto al apartado eléctrico, gracias a la adición de una segunda bomba de aceite puede alcanzar los 130 kilómetros por hora en modo EV. Además, el sistema cuenta con la ayuda de una pequeña batería de ion litio de 0,8 kWh de capacidad.

Con este tren motriz las prestaciones del Toyota Yaris Cross no son fulgurantes, pero son suficientes para el día a día. El paso de 0 a 100 kilómetros por hora se sitúa en los 11,2 segundos, aunque parece que son menos. Esto se debe a que el empuje del sistema eléctricos es instantáneo. Donde sí destaca es en consumo, con una media según el ciclo WLPT que se sitúa entre los 4,3 y 5,2 litros cada 100 kilómetros. Ya veremos si cumple lo que promete.

Y ¿Cómo va en marcha el nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid?

La prueba que los chicos de Toyota España nos habían preparado transcurría entre Sevilla, la Hacienda Las Mesas y Zahara de los Atunes. En esos 430 kilómetros (ida + vuelta) pudimos probarlo por autovía, vías de segundo orden y una breve ruta off road. Según Toyota, el Yaris Cross se caracteriza por su estabilidad, agilidad y confort de marcha. Y la verdad es que, va realmente bien, y eso que los SUV´s no son santo de mi devoción, desde nunca.

El resultado positivo de se debe a la efectiva base TNGA-B y a que su peso se queda en los 1.250 kilos. La comunión de ambos factores, permite que ofrezca una dinámica de conducción buena. No es un deportivo, ni lo pretende, pero el equilibrio entre la dirección y la dureza de suspensión permite que en zonas de curvas mantenga el tipo, incluso yendo fuerte. En este terreno solo pierde finura si nos apoyamos en un bache, algo típico de nuestras vías.

La insonorización del habitáculo deja pasar parte del ruido de rodadura y aerodinámico. Aunque en este caso el problema es más de los retrovisores

Donde sí debemos poner la nota de atención es el el apartado de sonoridad. El aislamiento del habitáculo está bien logrado, pero los retrovisores exteriores provocan ruido si elevamos el ritmo. Por su parte, la rodadura también se deja oír más de lo que nos hubiera gustado. En todo caso, los responsables de Toyota nos aseguraron que ya están trabajando para solucionar ambos problema. Por último, antes de acabar explicaremos cómo se siente el motor.

El tren motriz está asociado a la transmisión e-CVT de Toyota, que con el paso de los años ha dulcificado su uso, como vimos en el Corolla o el Yaris. Sin embargo, cuando la demanda de potencia es elevada, se nota claramente que es de variador continuo. Sobre todo, a la hora de afrontar repechos de cierta pendiente o en fases de fuerte aceleración donde se necesita «toda la chicha». Eso sí, en conducción urbana es el mejor aliado que podremos tener.

¿Se nota la tracción total AWD-i?

Llegamos al apartado más delicado, pues el sistema de tracción total AWD-i del Toyota Yaris Cross no es el más complejo del mercado. No tiene diferenciales ni bloqueos mecánicos, pero sí con control de descenso. Con todo, no necesita de artificios para moverse con cierta soltura en zonas donde el firme se rompe y los baches se llevan todo el protagonismo. Eso sí, los 16,5 centímetros de altura libre al suelo y los neumáticos marcan el límite.

Respecto al consumo, la llegada del segundo motor eléctrico y la subida de peso no penalizan en exceso. A lo largo de la prueba, siempre según datos del ordenador de abordo, tuvimos una media de 5,9 litros a los 100 kilómetros. Este dato se aleja de los 5,2 litros que homologa la firma nipona, pero no es una cifra escandalosa para el uso que le dimos. Sobre todo, porque una parte importante fue a elevado ritmo, aunque respetando la señalización vial.

Conclusiones…

Una vez hemos llegado hasta aquí, debemos hacernos la siguiente pregunta ¿Es el Toyota Yaris Cross un B-SUV llamado a triunfar? La respuesta variará en función de quien lo conduzca, pero tiene mimbres para ponerse a la cabeza de su segmento. Por hacer un símil educativo: no es un alumno de sobresaliente, pero tampoco tiene puntos débiles que le hagan flaquear respecto a sus rivales. Eso sí, para que sea un B-SUV ideal debería mejorar…

El tacto de algunos materiales del habitáculo, la habitabilidad en ciertas cotas o la fluidez del sistema infotaiment. En último lugar debemos hablar de un pequeño problema: su precio. Como buen Toyota, su tarifa está en la media del mercado, pero al ser híbrido es algo más elevada que la de ciertos rivales. Claro está, la etiqueta ECO de la DGT y sus beneficios te acompañarán siempre, como también su dinámica o la tracción total AWD-i, si optas por ella.

Equipamientos Toyota Yaris Cross Hybrid

El listado de equipamientos para el Toyota Yaris Cross Hybrid en España está formada por seis versiones. La de entrada, Business Plus, está enfocada a empresas, aunque los clientes particulares también podrán acceder a ella. Coronando la gama está la versión Premiere Edition que, como es normal, está limitada en tiempo, aunque no en unidades. Si te gusta y quieres saber qué dotación lleva cada versión, te dejamos el listado con el detalle.

Business Plus (2WD)

Llantas de aleación de 16 pulgadas

Faros anti niebla delanteros LED

Sensores de luz y lluvia

Toyota Touch 2 con pantalla de 8 pulgadas y 6 altavoces

Compatibilidad Apple CarPlay y Android Auto

Cámara de visión trasera

Pantalla de 4,2 pulgadas en cuadro de mandos + binoculares

Climatizador automático

Toyota Safety Sense

Opcional: con navegador

Active Tech (2WD)

Llantas de aleación de 17 pulgadas

Faros full LED

Retrovisores exteriores plegables automáticos

Intermitentes secuenciales

Sistema de arranque y entrada sin llave

Retrovisor interior electrocromático

Pantalla TFT a color de 7 pulgadas

Pack Confort (2WD)

Sistema de aparcamiento inteligente «Teammate Advanced Park»

Sistema de visión 360º

Portón automático con apertura sin manos (kick sensor)

Frenado automático pre-colisión trasero (PKSB)

Pack Connect (2WD)

Sistema multimedia Toyota Smart Connect con pantalla de 9 pulgadas

Conectividad Apple CarPlay / Android Auto sin cable

Navegador con actualizaciones de mapas online

Cargados de smartphone inalámbrico

Style (2WD)

Llantas de aleación de 18 pulgadas

Cristales traseros oscurecidos

Opción a color bitono

Tapicería de cuero parcial

Asientos delanteros calefactables

Detector de ángulo muerto (BSM)

Asientos modulables 40:20:40

Climatizador automático bi-zona

Sistema multimedia Toyota Smart Connect con pantalla de 9 pulgadas

Cargador de smartphone inalámbrico

Style Plus (2WD)

Llantas de aleación de 18 pulgadas

Cristales traseros oscurecidos

Techo solar

Portón automático con apertura manos libres (kick sensor)

Head up display de 10 pulgadas a color proyectado en parabrisas

Frenado automático pre-colisión trasero (PKSB)

Adventure (AWD-i)

Llantas de aleación de 18 pulgadas gris oscuro

Barras de techo longitudinales

Molduras y paragolpes Crossover

Carrocería color Bi-Tono

Tapicería de cuero parcial «Adventure»

Asientos delanteros calefactables

Sistema multimedia Toyota Smart Connect con pantalla de 9 pulgadas

Cargador de smartphone inalámbrico

Premiere Edition (AWD-i)

Llantas de aleación de 18 pulgadas

Portón automático con apertura manos libres

Color pintura Bi-Tono-Ámbar

Tapicería de cuero exclusiva

Frenado automático pre-colisión trasero (PKSB)

Detector de ángulo muerto (BSM)

Head up display de 10 pulgadas a color proyectado en parabrisas

Sistema de sonido Premium JBL con 8 altavoces

Precios del Yaris Cross Hybrid para el mercado español…

Teniendo en cuenta el segmento del mercado en el que se posiciona el Toyota Yaris Cross y lo que ofrece, el listado de precios oficial nos parece justo. Con todo, no podemos olvidar que la versión de acceso supera los 20 mil euros, aunque compensa con creces este desembolso con una dotación muy rica. Además, al financiar la compra con Toyota Easy, existe la posibilidad de optar a dos paquetes de servicios llamados Easy Plus y Easy Complet.

El primero, Easy Plus, está valorado en 1.000 euros e incluye 4 años de mantenimiento y 4 años de garantía. El segundo, Easy Complet, suma al anterior un año de seguro a todo riesgo con franquicia de 300 euros por un valor de 1.450 euros. En ambos casos, y por tiempo limitado, Toyota subvenciona ambos packs deduciendo un 50% del primero y 500 euros del segundo respectivamente. En todo caso, lo mejor es sacar la calculadora y echar números…

Versión Tracción Cambio Acabado Precio Descuento Precio final Versión Tracción Cambio Acabado Precio Descuento Precio final 120H 2WD Automático e-CVT Business Plus 24.000 € 1.850 € 22.150 € 120H 2WD Automático e-CVT Active Tech 23.350 € 1.850 € 21.500 € 120H 2WD Automático e-CVT Style 24.350 € 1.850 € 22.500 € 120H 2WD Automático e-CVT Style Plus 26.100 € 1.850 € 24.250 € 120H AWD-i Automático e-CVT Adventure 27.600 € 1.850 € 25.750 € 120H AWD-i Automático e-CVT Premiere Edition 30.300 € 1.850 € 28.450 €

