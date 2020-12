Prueba Toyota Yaris Hybrid 120H Style (con vídeo)

Toyota lanzaba hace unos meses la cuarta generación del coche urbano híbrido por excelencia, el Toyota Yaris. Ya estuvimos en la presentación nacional del modelo pero ahora, por fin, hemos podido ponernos a sus mandos durante toda una semana para evaluarlo detenidamente y en todo tipo de circunstancias. Además, también hemos podido realizar la prueba en vídeo.

Dice la marca japonesa que su intención es colocarlo en el Top3 de ventas en la categoría del segmento B. Toyota apunta alto porque este segmento es uno de los más cotizados, pero el nuevo Yaris viene con muchos y muy buenos argumentos. Además, no es una evolución, sino un cambio completo respecto al modelo anterior.

Para ello han recurrido a un nuevo diseño más agresivo, a una gran dotación de seguridad, a una nueva tecnología híbrida y por si esto fuera poco, han mejorado su eficiencia y calidad de rodadura. ¡No pierdas detalle de lo que viene a continuación!

[embedded content]

Un diseño fuerte y con mucha musculatura

No cabe la menor duda de que el equipo de diseño de este nuevo Yaris quiere que el coche entre por los ojos. Supone una clara evolución respecto al modelo anterior. Debo de reconocerlo, estéticamente me encanta, aunque yo apostaría por otro color que lo hiciera destacar algo más.

Han apostado por una carrocería muy musculosa pese a tratarse de un coche urbano muy eficiente. En el frontal tenemos un paragolpes muy agresivo con una gran parrilla en color negro, faros de LED desde este acabado Style y unas formas del capó que también están muy marcadas.

El Toyota Yaris Style incorpora llantas de aleación de 17 pulgadas.

Pero bajo mi punto de vista la zona más atractiva es el perfil trasero. Aquí nos encontramos con unas abultadas caderas, un spoiler de techo, una iluminación LED muy marcada con esta moldura que comunica los pilotos y este paragolpes tan robusto.

En cuanto al tamaño, y comparando con el anterior, ahora es ligeramente más corto y también más bajo, aunque ahora se beneficia de una mayor anchura y distancia entre ejes. En la siguiente tabla tenéis sus cotas exteriores principales en milímetros:

Longitud Anchura Altura Batalla Longitud Anchura Altura Batalla 3.940 1.745 1.470 2.560

Y una buena reforma en el interior

También cambia mucho en el habitáculo. Desde el puesto del conductor nos encontramos con un nuevo volante de calidad correcta y múltiples botones para gestionar las ayudas a la conducción, el equipo de audio, el bluetooth y el cuadro de instrumentos.

Dicho cuadro de instrumentos es totalmente nuevo; Toyota lo llama “cuadro de instrumentos binocular”. La verdad es que le sienta bien, aunque también podría tener algunas informaciones más a golpe de vista sin tener que ir navegando por los diferentes menús. Pero lo más importante es que los datos principales se ven bien.

Las versiones más equipadas llevan Head-Up Display a color de 10 pulgadas.

En la zona central del salpicadero tenemos la pantalla táctil de 8 pulgadas, que como es habitual en las marcas japonesas no tiene una calidad a la altura de algunos de sus rivales. Por ejemplo, la de un Ford Fiesta es mucho más efectiva. Eso sí, puede tener navegador en las versiones superiores. En nuestro caso, podemos tirar de Apple CarPlay y Android Auto para ello, aunque por cable.

Mientras, en la parte inferior tenemos el climatizador bizona, que es muy sencillo e intuitivo, una toma USB, otra de 12 voltios y superficie de carga inalámbrica para el móvil, que siempre viene muy bien.

Aún más abajo aparece el pomo del cambio de la transmisión automática y varios botones para cambiar de modo de conducción o activar el modo EV del sistema híbrido, el cual se podrá activar si tenemos suficiente carga y vamos a baja velocidad. Por cierto, en la pantalla se puede ver la gestión del motor en cada momento y el nivel de batería.

Respecto a los materiales, pues lógicamente no podemos esperar grandes lujos porque estamos ante un utilitario. Aun así, tenemos materiales acolchados en las zonas altas, por lo que no está mal. Eso sí, los huecos para dejar objetos no son todo lo grandes que me gustaría. Veamos ahora qué tal va de espacio para los ocupantes.

¿Es suficiente para cuatro adultos?

En cuanto a la habitabilidad, las plazas delanteras son suficientemente amplias para adultos de talla normal. Ahora tenemos algo más de espacio, especialmente en anchura, pero sigue siendo un vehículo pequeño.

Podemos ajustar el asiento y el volante, pero me gustaría tener algo más de reglaje en profundidad para conseguir una postura más adecuada. De todos modos, aunque esto no lo justifica, es algo habitual en el segmento y, a decir verdad, la posición es bastante más natural que en el Yaris anterior.

¿Y qué hay de las plazas traseras? El Toyota Yaris sigue siendo un coche con un planteamiento muy urbano. Pertenece al segmento B, pero a diferencia de otros rivales, no ha querido aumentar mucho su tamaño. Esto significa que se defenderá muy bien en la ciudad, pero que lógicamente no será tan amplio para viajar.

Lo primero a destacar es que el ángulo de apertura de la puerta no es muy generoso. Ajustando el asiento delantero a mi altura (mido 1,76), me quedan un par de dedos para rozar con las rodillas en el asiento y uno o dos para rozar con la cabeza en el techo. La superficie acristalada tampoco es muy amplia, por lo que no tenemos la sensación de amplitud de otros coches.

Maletero justito

Lógicamente, tampoco es que el maletero sea su punto fuerte. Al final, hay que tener en cuenta que estamos ante un coche pequeño y, además, híbrido. Y es que no debemos olvidarnos de que las baterías, aunque no sea un híbrido enchufable, ocupan un espacio.

Así, el Toyota Yaris tiene un maletero de 286 litros, siendo más pequeño que muchos de sus rivales. Por cierto, la capacidad es idéntica a la del modelo predecesor. En cualquier caso, caben sin problemas tres maletas de cabina y algún que otro bolso grande sin demasiados problemas.

Toyota Yaris Hybrid 120H

El Toyota Yaris de cuarta generación viene con la plataforma modular TNGA-B. Dice Toyota que es esencial para el mayor rendimiento del coche, bajando su centro de gravedad y otorgando una gran rigidez.

En nuestro país, la principal mecánica es la híbrida denominada 120H. Se compone de un motor de gasolina 1.5 Atkinson de tres cilindros con 93 CV y el sistema híbrido eléctrico de cuarta generación. El nuevo Yaris es capaz de circular durante más tiempo con el motor de gasolina apagado, y lo que es mejor, a mayor velocidad.

En esta parte tenemos un motor eléctrico principal, y un motor generador que se utiliza para arrancar el motor de gasolina y para generar la energía que carga la batería. Dicha batería ahora es de iones de litio y 12 kilos más ligera que la predecesora.

El conjunto mecánico desarrolla 116 CV. Entre los datos homologados nos encontramos con un consumo combinado en WLTP de 3,9 litros, una velocidad máxima 175 km/h y un 0 a 100 en 9,7 segundos, que no está nada mal. Ahora, llega el momento de conducirlo.

La marca acaba de incorporar un nuevo motor gasolina sin electrificación, aunque no esperamos que logre muchas ventas.

Al volante: Planteamiento urbano y mejor rodadura

¿Qué nos encontramos al volante del Toyota Yaris híbrido? Pues un vehículo principalmente orientado al uso urbano. Se trata de un coche muy compacto y realmente ágil en la ciudad. Además, permite maniobrar muy bien si tu plaza de aparcamiento es algo justa, como es mi caso.

Como la estructura del chasis es bastante rígida y tenemos el centro de gravedad muy bajo, Toyota ha podido utilizar unas suspensiones blanditas para hacerlo cómodo en vías urbanas y en carreteras con desperfectos, pero sin que presente claros balanceos en zonas de curvas o pérdidas de trayectoria cuando practicamos una conducción algo más viva.

La respuesta del motor híbrido es muy buena, lo que le permite moverse como pez en el agua entre el tráfico. Sale desde parado con mucha alegría. Además, si somos suaves con el acelerador podemos iniciar la marcha con el motor de gasolina apagado y ahorrar bastante gasolina. Del consumo os hablaré un poquito más adelante.

El punto negativo de la conducción del Yaris viene, una vez más, en la frenada. Ojo, no es el coche tenga malos frenos; sino que la transición de la frenada regenerativa para cargar batería a la frenada tradicional de los discos y pastillas no termina de estar lograda al 100 %.

¿Y esto qué significa? Pues que cuesta un poco medir con total precisión la frenada; es decir, es fácil que seamos un poquito bruscos a la hora de parar en un semáforo. Amigos de Toyota, aunque habéis afinado mucho, todavía podéis pulir un poquito más este detalle.

Durante toda la prueba vengo diciendo que el Yaris es un coche con un planteamiento muy urbano, pero esto no significa que tenga problemas a la hora de salir a una autopista y realizar un largo viaje. De hecho, mejora bastante en comparación con el anterior.

El motor ahora sí ofrece una capacidad de aceleración suficiente en las vías rápidas, algo que se le demandaba al predecesor. Además, el motor de gasolina ya no es tan ruidoso como antes a la hora de mantener velocidades elevadas.

Sin embargo, la impresión que me llevo es que se nota un ligero menor aplomo que en algunos de sus rivales; pero es algo normal. Básicamente es el juego de la balanza entre mayor agilidad en ciudad o más confort en vías rápidas.

Y vamos terminando este apartado de conducción hablando de su punto clave, el consumo. El Toyota Yaris es muy eficiente a la hora de realizar trayectos urbanos, que es donde siempre penalizan más las mecánicas tradicionales.

Hay que ser algo suaves en la conducción para sacar el máximo partido a su sistema híbrido, algo que no cuesta en absoluto porque este coche invita a conducir con calma. En ciudad lo habitual es moverse por debajo de los 4,5 l/100 km, siendo posible ver registros de 4 litros o incluso menos si practicamos una conducción calmada.

En carreteras secundarias llanas y circunvalaciones nos moveremos también en esa zona de los 4,5 litros en una conducción normal. Y es que en muchas ocasiones miramos la pantalla del flujo de energía y vemos que el motor de gasolina está apagado y solo se impulsa con la batería eléctrica. Mientras tanto, en autovía a 120 lo normal es estar en 5 o 5,2 l/100 km.

Finalmente, nuestro consumo total medio al concluir la prueba habiendo realizado muchos trayectos por autovía a ritmo alegre ha sido de 4,8 l/100 km.

Buena nota en sistemas y equipamientos

De serie, todos los acabados con motor híbrido tienen un equipamiento muy completo que detallaremos más abajo, pero que creo interesante mencionar ahora, especialmente por la seguridad.

Por citar solo algunos, viene con pilotos traseros de LED, cámara de marcha atrás, control de crucero y limitador, sensores de luz y lluvia, detección de peatones y ciclistas, detector de vehículos en intersección, asistente activo de volante, aviso de salida de carril y luces largas automáticas.

Conclusiones

¿Será el nuevo Yaris Hybrid un coche exitoso? Pues no me cabe la menor duda. Es un coche muy eficiente, tiene pegatina Eco de la DGT, trae de serie mucho equipamiento de seguridad y además cuenta con un diseño realmente atractivo. Su único rival actualmente es el Renault Clio E-Tech, también con un sistema híbrido no enchufable.

A esto hay que añadir que hace apenas unos días ha incorporado una nueva versión más accesible, denominada Toyota Yaris S-Edition con motor tradicional (no híbrido) de gasolina, reduciendo su precio inicial hasta los 15.200 euros.

[embedded content]

Equipamientos Toyota Yaris

S Edition (solo en gasolina no híbrido)

Asistencia de freno en aparcamiento

Llantas de aleación de 15 pulgadas

Kit de reparación de pinchazos

Pilotos traseros LED

Tiradores de las puertas en color carrocería

Volante multifunción

Sensor de luz y lluvia

Retrovisores exteriores eléctricos

Cámara de marcha atrás

Retrovisor interior electrocromático

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros

Display multifunción TFT a color de 4,2 pulgadas

Limitador de velocidad

Alerta de salida de carril

Sistema Pre-colisión con detección de peatones y ciclistas

Reconocimiento de señales

Luces largas automáticas

Faros delanteros halógenos

Airbag central en plazas delanteras

Bluetooh

Pantalla táctil central de 8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto

8 altavoces

Puerto USB

Active Tech (añade)

Freno de estacionamiento eléctrico

Entrada y arranque sin llave

Climatizador automático monozona

Reposabrazos central

Elevalunas con función un toque

Iluminación en maletero

Control de crucero adaptativo inteligente

Faros antiniebla delanteros

Reposabrazos trasero

Style (añade)

Llantas de 17 pulgadas

Faros delanteros Full LED

Cristales posteriores oscurecidos

Retrovisores exteriores calefactables

Climatizador bizona

Asientos delanteros deportivos

Cargador inalámbrico de Smartphone

Alerta de salida de carril con control sobre dirección

Style Premiere Edition (añade)

Head-Up Display de 10 pulgadas a color

Detector de ángulo muerto

Alerta de tráfico trasero cruzado con frenada automática

Sistema de sonido JBL

Precios Toyota Yaris

Según el configurador de Toyota, estos son los precios del nuevo Yaris:

Versión Cambio Acabado Precio Versión Cambio Acabado Precio 115 Manual 6v S-Edition 15.200 € 115H eCVT Active Tech 18.700 € 115H eCVT Style 19.700 € 115H eCVT Premiere Edition 21.900 €

Opinión del editor

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas



Excepcional €15.200 a €21.900

Diseño exterior Editor: 85%

Diseño habitáculo Editor: 75%

Plazas delanteras Editor: 75%

Plazas traseras Editor: 65%

Maletero Editor: 60%

Mecánica Editor: 80%

Consumos Editor: 90%

Confort Editor: 85%

Precio Editor: 80%

Pros Diseño exterior

Notable mejora en conducción

Consumos muy ajustados

Contras Infoentretenimiento desfasado

Menor sensación de aplomo en autopista que algunos rivales

Posición de conducción algo mejorable