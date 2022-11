¿Qué hacer para tramitar la baja temporal o definitiva de mi coche?

El sector del automóvil se está viendo azotado por diferentes problemas a lo largo de los últimos años. El COVID-19, la rotura de la cadena logística por culpa de la falta de semiconductores o la guerra de Ucrania no le permiten dar pasos al frente. Además, no podemos obviar la electrificación del sector, las normas anti contaminación o el hecho de que la crisis económica ahoga a los propietarios de vehículos ante su uso. Y parece que no cesará pronto.

De ahí que para ahorrar, muchos tengan que tramitar la baja de sus vehículos. Unos porque no se pueden permitir el coste económico que supone el tener uno en propiedad. Otros porque sus ciudades les cerrarán el paso al centro y no tienen dinero para comprar otro. También los hay que tienen que irse del país y también han de dejar o trasladar a su coche con ellos. Por tanto, si piensas en tramitar la baja de tu vehículo, sigue estos pasos y acertarás.

¿Qué tipos de bajas existen?

Antes de tramitar la baja de tu vehículo has de saber que existen diferentes tipos. Sí, porque todas no son iguales, adaptándose cada una a un tipo de caso. Hay dos que son más comunes y otras dos que todo el mundo no conoce pero que por ello no dejan de ser usuales. Las dos primeras te sonarán: temporal y total u ordinaria. Las dos segundas son: baja por cambio de residencia a un tercer país o baja de vehículos clásicos…

Tramitar la baja temporal

La baja temporal es aplicable si no vas a circular con tu vehículo durante un período de tiempo. El plazo por el que la conceden es un año y una vez concedida estás obligado a cumplir una serie de requisitos…

Durante el período en que el vehículo esté de baja temporal no podrá circular .

. Estará exento de pagar el impuesto municipal de circulación (rodaje o sello en según localidad).

La baja temporal se podrá revertir , o pasar a baja definitiva, en el momento que quieras.

, o pasar a baja definitiva, en el momento que quieras. Antes de volver a utilizar el vehículo, deberás darlo de alta.

No obstante, también hay se puede solicitar una prórroga por otro plazo de un año. Además, no existen un límite de prórrogas pero para su solicitud se tienen que cumplir una serie de condiciones.

La prórroga podrá solicitarse hasta 2 meses antes de la finalización de la baja actual y aumentará en un año la vigencia de la baja desde el final de la baja inicial, no desde la presentación de la prórroga.

y aumentará en un año la vigencia de la baja desde el final de la baja inicial, no desde la presentación de la prórroga. En el momento de finalización del plazo de la baja temporal, si no se ha solicitado una prórroga, el vehículo volverá de manera automática a la situación de alta administrativa, con todas las implicaciones que ello tiene.

Además, si queremos tramitar la baja temporal de nuestro coche no podemos pasar por alto un detalle: no puede estar aparcado en la calle. La razón es sencilla: cualquier vehículo estacionado en la vía pública debe estar con el seguro y la ITV en vigor. Por tanto, una vez dado de baja temporal tendrás que guardarlo en un garaje.

Baja ordinaria

La baja ordinaria de un vehículo implica que ha llegado al final de su vida útil y por tanto, su final es el desguace. Para tramitar la baja debemos acudir con él a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos que esté autorizado por la DGT. En este centro se realiza el trámite y entregan al dueño el certificado de baja definitiva con el certificado de destrucción. Por tanto, no es necesario acudir a una delegación de la DGT.

Para llevar a cabo la tramitación de la baja definitiva has de cumplir los siguientes requisitos…

Entregar el vehículo a dar de baja.

Documentación original del vehículo : Permiso de Circulación y Tarjeta de ITV.

: Permiso de Circulación y Tarjeta de ITV. Declaración responsable de baja definitiva del vehículo, si el titular del mismo hubiera fallecido.

Baja por cambio de residencia a un tercer país

El traslado de domicilio puede implicar la tramitación de la baja del vehículo. Siendo así, hay de tres tipos que se ajustan: temporal, definitiva o por traslado de residencia a un tercer país. Este último es interesante si el vehículo se viene con nosotros para usarlo en desplazamientos por el nuevo país. Para ello hay que solicitar la baja definitiva por exportación y una vez aceptada nos darán las placas verdes para circular temporalmente o llevarlo en grúa.

Para realizar este trámite debemos cumplir los siguientes requisitos…

Cumplimentar la solicitud en el impreso oficial.

en el impreso oficial. Identificar al interesado que tramita la baja.

Presentar la documentación original del vehículo : Permiso de Circulación y tarjeta de ITV, o declaración responsable de no disponer de dicha documentación.

: Permiso de Circulación y tarjeta de ITV, o declaración responsable de no disponer de dicha documentación. Adjuntar el justificante de pago de la tasa correspondiente (8,67€). Esta tasa, para vehículos matriculados en España durante más de 15 años es gratuita.

Tramitar la baja de vehículos históricos

La baja de coches históricos está destinada para aquellos que tengan un valor de colección o estén destinados a a un museo. Para cumplimentar este trámite tendrás que cumplir los siguiente requisitos…

Rellenar el modelo de solicitud en impreso oficial.

en impreso oficial. Presentar la documentación original del vehículo : Permiso de Circulación y tarjeta de ITV. Además, en caso de no disponer de dicha documentación, adjuntar una declaración responsable.

: Permiso de Circulación y tarjeta de ITV. Además, en caso de no disponer de dicha documentación, adjuntar una declaración responsable. Acreditar fehacientemente el valor histórico de vehículo en cuestión.

¿Cómo se puede tramitar la baja de un vehículo…?

Para tramitar la baja de un vehículo puedes acudir a una delegación de la Dirección General de Tráfico. El requisito a cumplir es que tienes que pedir cita, pues de lo contrario no te atenderán. Además, si dispones de clave web, certificado digital o DNI electrónico también puedes llevar a cabo estas gestiones a través de su web oficial. Con todo, puedes acceder a la fuente de abajo y pasarás a la web de la DGT donde lo explican.

Fuente – Dirección General de Tráfico