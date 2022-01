El día de los Reyes Magos está aquí, sus majestades ya están calentando motores para llegar a todas las casas de España. Y seguramente no has pensado o no tienes aún un regalo para un familiar, para amigos, compañeros de empresa, etc. Si es así, aquí tienes algunas fantásticas ideas sobre qué regalar a un fanático del motor para Reyes. Y no, no son oro, incienso y mirra…

Accesorios para el coche para regalar el día de los Reyes Magos

Aspiradora para el coche potente

Si buscas una aspiradora compacta y potente para tu coche, entonces este modelo es perfecto. Se puede usar conectada al encendedor del coche o a cualquier otra toma de 12V del vehículo. Con luz LED para poder ver en todos los rincones y bajo los asientos, es ligera y con un asa cómoda para limpiar sin problemas, con filtro HEPA eficiente, fusible de seguridad, cable largo, y 3 boquillas diferentes.

Kit de reparación de neumáticos

También puedes regalar este otro kit para la reparación de neumáticos que incluye todo lo necesario para reparar los pinchazos de todo tipo de neumáticos (coche, moto, tractor, SUV, camiones, etc), incluso tiene 5 pares de guantes desechables para que no te manches las manos. Un kit que permite reparaciones rápidas y fáciles. Además, son herramientas cromadas y resistentes a la corrosión.

Transmisor para coche

Otro de los productos más vendidos en Amazon es este transmisor para el coche. Es muy práctico para modelos antiguos que aún no disponen de un sistema de música avanzado. Con él puedes contar con una pantalla para ver el voltaje del automóvil, el nivel de volumen, con radio FM, incluye 2 puertos de carga para dispositivos móviles, transmisor Bluetooth para música, manos libres para el teléfono, e incluso ranura para tarjeta SD con la que reproducir música en formato MP3, WMA, FLAC, WAV y APE, así como también desde pendrivers USB de hasta 32 GB.

Luz de emergencia V16

Para estar preparado para la nueva norma de la DGT, que exige llevar en el vehículo este tipo de luz V16, puedes regalar o regalarte este otro producto. Una luz de emergencia homologada por LCOE y autorizada por la DGT para los casos en los que se deba detener el vehículo en una vía, evitando accidentes. Con visibilidad en 360º y hasta 1 km de distancia. Tiene protección contra polvo y lluvia IP54, base antideslizante con imán, protección ante golpes, y con 3 pilas AAA que pueden durar hasta 2.5 horas.

Caja de herramientas para coche

Siempre es bueno tener una buena caja de herramientas por si surge una emergencia en cualquier lugar alejado de un taller o de casa. Esta caja tiene 140 piezas, y puede ser fantástica para tu vehículo. Tiene todo tipo de herramientas, desde destornilladores Phillips, destornilladores de precisión, cortador, juego de llaves hexagonales, martillo, cinta métrica, alicates, llave ajustable, alicates de punta fina, etc.

Accesorios para la moto para regalar en los Reyes Magos

Soporte para el móvil para la moto

Si quieres llevar tu móvil en la moto, para usar la aplicación de mapas como GPS, puedes usar este soporte para anclar el móvil de forma segura al manillar de la moto. Incluye funda impermeable para el teléfono compatible con varios modelos (153x70mm) para proteger el terminal de lluvia o polvo. Se puede montar de forma rápida y sencilla, en todos los manillares con tamaños estándar.

Candado antirrobo con alarma

Las motos son objeto de deseo de muchos ladrones. Con este candado podrás protegerla fácilmente, y no solo eso, sino que también tiene una alarma con un sonido de 110 dB para alertar de que se están intentando llevar tu vehículo de dos ruedas. Sonará siempre que intenten mover la moto o bici, o que intenten abrir la cerradura. La alarma funciona con baterías que durarán hasta 6 meses.

TomTom Rider 50 (GPS para moto)

Si quieres un GPS específico para tu moto, entonces el TomTom Rider es uno de los mejores del mercado. Con capacidad para agregar todo tipo de mapas, crear o importar rutas a través de GPX, soporte para el manillar, diseño resistente, pantalla de 4.3″ táctil a color con sistema inteligente para adaptar el brillo automáticamente, protección IPX7 para la lluvia, y con los mapas de la UE incluidos, entre otros servicio exclusivos.

Protector para cambio de quad y motos

Otro buen regalo para los amantes del motor es este protector de cambio para no dañar tus zapatos ni tampoco tener problemas si pasas largas jornadas cambiando de marcha en tu quad o moto. Es un protector de alta calidad, fabricado en materiales resistentes, resistente al agua y al sol, y se puede ajustar a cualquier tipo de zapato. Tiene una goma protectora antideslizante para evitar resbalones, y con cierre fácil con velcro para quitar y poner rápidamente.

Juego de herramientas para motocicleta

Es un juego de herramientas compacto ideal para llevar en la moto, como por ejemplo en el espacio bajo el asiento. Tiene 27 piezas básicas para los problemas más frecuentes, como alicates de 2 tipos, llave ajustable, destornilladores con puntas intercambiables, y llaves de Allen.