¿Qué te parece el diseño del Toyota bZ5? ¿Estará acertada esta patente?

Cuando una marca se lanza a crear un nuevo modelo se la juega. Se la juega en muchos aspectos y no solo en el plan económico, como todos podríamos pensar. Una de las partes críticas de todo su trabajo está en el momento en que el equipo legal acude a la oficina de patentes y marcas de turno para patentar el diseño de su carrocería o cualquier otro elemento. Y así pasa, que nos llevamos sorpresas varias para disgusto de las marcas.

Uno de los últimos modelos que se ha «escapado», gracias a una filtración, es el Toyota bZ5. ¿Te suena su nombre? Quizá no y la razón es muy sencilla: se trata de un modelo que no está destinado a nuestro mercado. Es más, se trata de la evolución natural del bZ SDN que debutó hace unos meses y que está pensado para los chinos. Ahora su look queda al descubierto gracias a la filtración de su patente y ahora aprovecharemos para «escudriñarlo» bien.

El nuevo Toyota bZ5 es un desarrollo conjunto con BYD China y da continuidad al bZ SDN de 2021…

Aunque se trata de imágenes en blanco y negro, queda patente que las líneas del Toyota bZ5 son heredadas del SUV bZ4X que pronto llegará a España. No hay más que ver su frontal con unas ópticas rasgadas que como dato curioso están unidas en la zona central. Por su parte la parrilla y el paragolpes se funden en una única pieza con una única toma de aires en la zona inferior. Además, el capó luce líneas de tensión marcadas y atractivas.

Si echamos un vistazo a la vista lateral nos daremos cuenta de que se trata de un sedán al uso. Esto es, luce sus tres volúmenes bien definidos con una línea del techo de caída acusada que, además, se camufla con un pilar «C» pintado en tono negro parcialmente. Tampoco podemos obviar las líneas de tensión que recorren el bajo de las puertas y la zona superior de estas. Además, sus pasos de rueda están más marcados que de costumbre…

Por último toca echar un vistazo a la zaga. Si echamos ojo podemos ver la forma en que el equipo de diseño remata el diseño de la tapa del maletero con un alerón «de cola de pato». Por su parte las ópticas LED ocupan todo el ancho de la carrocería y, siguiendo la moda, están unidas en la parte central. En último lugar el paragolpes incluye el porta matrícula y ya, en la zona inferior, luce un difusor de diseño discreto que integra unas hendiduras laterales.

Con todo, estamos ante una patente que podría sufrir, o no, cambios de última hora. Habría que esperar a que en la marca den el paso y presenten la versión definitiva que lanzarán al mercado. En todo caso, y como hemos dicho antes, estamos ante un modelo que no está pensado para Europa, aunque con esta línea bien podría dar el pego ¿No te parece?

Fuente – Sina, Weibo, Aiqicha