¿Qué te parece este Lexus eléctrico con carrocería coupé? Es una pasada

Lexus está realmente feliz por la acogida que está teniendo su ofensiva eléctrica. Dar forma a una gama totalmente nueva y alejada de los estándares a los que está acostumbrada supone un gran reto. No es que vayan a dar un giro a su posicionamiento y dejen el segmento premium, pero sí que apostarán por productos más tecnológicos. Y el mejor ejemplo de ello lo tenemos en este concept del que han publicado las primeras fotos en Facebook.

Con él siguen el mismo patrón que hace unos días. Si haces un poco de memoria recordarás que te presentamos un SUV de gran tamaño que, si no estamos equivocados, será su tope de gama. Pues bien, ahora le toca el turno a uno de los modelos más aspiracionales de la gama. Por ahora no tenemos su denominación oficial pero al echar un ojo al post de Facebook podemos leer: Lexus Electrified Sport. Y lo mejor de todo ¿No te suena su diseño…?

El Lexus Electrified Sport muestra cómo podría ser el relevo del RC electrificado…

Como ocurría con el Lexus SUV hace tiempo publicaron una primera imagen. Fue cuando anunciaron a todo el mundo sus planes al calor de su matriz, Toyota. Por tanto, podemos decir que no es un desconocido, aunque eso sí, no teníamos el gusto de ver su diseño desde un plano tan cercano. Y qué decir, no defrauda en ninguna de sus líneas, formas y volúmenes. Claro está, si llega a la línea de producción, has de saber que no lo hará tal cual lo ves…

Con todo, el diseño que luce este Lexus Electrified Sport recuerda a otro modelo de la marca. Si los vemos con un poco de distancia, podríamos decir que se trata del sucesor espiritual, y en clave eléctrica, del actual RC. También se da un aire, al prototipo que adelantó las líneas que al final ha lucido el nuevo Supra. Con todo, es maravilloso ver el trabajo que han ejecutado el frontal, las ópticas, paragolpes, tomas de aire o la prominente caída del techo.

Artículo relacionado: ¿Has visto el nuevo SUV eléctrico de de Lexus? Pues aquí tienes las fotos

De entre todos los elementos y planos nos quedamos con el tres cuartos trasero y la zaga. Los grandes pasos de rueda o las llantas de aleación le dan un toque musculoso y en parte hasta macarra. Pero es que la zaga, con las líneas del paragolpes o el gran difusor dan una pista de lo que podría haber bajo su piel. Además, como guiño al pasado más reciente (y actual) de Lexus, tras la puerta del conductor simula que tiene tapa para repostar gasolina.

Con todo, el nacimiento de este coupé deportivo eléctrico no tiene fecha oficial. Por ahora Lexus está comprobando que las sensaciones recibidas de los clientes y fans son ciertas y luego tomarán una decisión. Sea cual sea, esperamos que vea la luz, porque dejar al mundo sin un modelo como este sería muy duro.

Fuente – Lexus by Facebook