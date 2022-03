¿Qué te parece este Maserati Grecale de 3 puertas? ¿Merecería vivir...?

Los SUV´s dominan con puño de hierro el mercado desde hace ya unos cuantos años. Aunque primero no era así, han nacido para fagocitar casi cualquier segmento del mercado. Empezamos con los deportivos luego con los descapotables y ahora con los de estilo coupé. Sea como fuere, todo lo que sea o se parezca a un SUV se convierte en un éxito comercial. La mejor prueba, la resurrección del mítico Ford Puma o el nacimiento del Citroën C5 X.

Sea como fuere, las marcas necesitan meterse de cabeza en este segmento para vivir. Stellantis lo sabe y trabaja duro para que a todas sus marcas no les falten sus novedades. Una de las más grandes es la del Maserati Grecale el SUV con el que quieren revitalizar sus ventas y beneficios. Pues bien ¿Y si se les ocurre dar un paso más y poner a la venta una versión de 3 puertas? ¿Sería bien acogido por el mercado o no tendría sentido? Pues toma nota…

Olvídate, jamás verá la luz un Maserati Grecale de 3 puertas…

De entrada te diremos que no está previsto que llegue al mercado un Maserati Grecale 3 puertas. Pero ni por ahora ni por nunca y esto es así porque la casa del tridente no se va a meter en este jardín. Y os preguntaréis cuál es la razón para esta negativa. Pues muy sencillo, los vehículos de tres puertas no tienen cuota de mercado suficiente como para hacer semejante gasto. Aunque sea tan bajo como retirar dos puertas a un vehículo que ya está creado.

No obstante, soñadores como X-Tomi Design gustan de apostar por lo raro y exclusivo. Así es que se ha puesto a ello y ha creado el render que puedes ver sobre estas líneas. Para darlo a conocer lo ha publicado en su perfil de la red social Facebook acompañado del siguiente mensaje…

«Maserati ha presentado su último modelo, el Grecale RV, que también está disponible en V6 y eléctrico. Primero hice una versión de 3 puertas, aunque probablemente haya muy pocas posibilidades de que aparezca en el mercado de esta forma»

Como queda patente, X-Tomi Design se ha limitado a «borrar» de la carrocería las puertas traseras. Y sin ir más allá, ha «parido» un Maserati Grecale de 3 puertas que en su versión más potente podría hacer las delicias de los conductores más deportivos. Sin embargo, como hemos indicado antes y él mismo ha dicho, no verá la luz. A todo lo más que podemos aspirar es a que el departamento especial Fuoriserie lance alguna versión especial…

Una auténtica pena, pero aunque las modas manden la practicidad y las ventas pesan mucho más…

