¿Qué te parecen estos renders del nuevo Honda CR-V? ¿Son realistas...?

El Honda CR-V es uno de los SUV´s de segmento D más interesantes del mercado. La actual entrega es del año 2017 pero el equipo directivo de la casa de la «H» quiere actualizarlo en breve. La razón para crear una nueva iteración tendía que ver con la rivalidad que hay en el segmento SUV. Amén de que en su hoja de ruta está que todos sus coches tengan trenes motrices eléctricos de gran eficiencia. El actual ya es híbrido pero el nuevo irá a más.

Hace nada pudimos probar la tercera generación del Honda HR-V y, como habrás podido leer, nos dejó con un gran sabor de boca. Sobre todo porque su tren motriz híbrido, que es de nuevo cuño, ofrecía unas prestaciones y un consumo medio realmente buenos. Amén de que ha solucionado muchos inconvenientes, como el resbalamiento de la transmisión automática entre otros. Pues bien, ahora imagínate estas mejoras en el CR-V ¿Qué te parecerían?

El nuevo Honda CR-V se vuelve más elegante y fluido en su frontal y zaga…

Pues puede que no tengas que hacer mucho para imaginártelo. Hace unos días se «escapó» lo que parece la patente de su diseño y desde entonces el bombardeo de renders no cesa. Uno de los que más tino suele tener es Kolesa y no ha dudado un segundo en dar forma a su propia creación gráfica. Como puedes ver, sigue casi al dedillo las indicaciones de esa patente aportándole vida y, siendo francos, presentando un diseño más elegante y fluido.

Basta con echar un ojo para darse cuenta que las ópticas son más rasgadas y minimalistas. La tecnología Full LED se ha apoderado de todas las funciones, pues es la única forma de hacerlas más pequeñas sin perder potencia. Y ¿Qué te parece el diseño de la parrilla? Es más ancha y el patrón en forma de panal de abeja le aporta un cariz racing que no tendrán su motor. Todo ello, más el paragolpes y los pasos de rueda hacen que parezca más ancho.

En cuanto a la vista lateral, indicar que se aprecian pocos cambios. Al tratarse de un dibujo en dos dimensiones es difícil determinar su tamaño, pero todo indica a que sí, será ligeramente más grande. Por último está la zaga, la zona que aunque parece no evolucionar lo hace. Tanto, como que sus ópticas aún siguiendo la línea conocida, son de nuevo cuño. El portón y paragolpes, por otra parte, lucen trazos sencillos en los que prima la función…

Con todo, por ahora no hay fecha oficial para el debut del nuevo Honda CR-V. Todo apunta a que lo hará en algún punto de este año 2022 para iniciar su venta como producto del año 2023. Por tanto, toca tener paciencia y aguardar…

Fuente – Kolesa