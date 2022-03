¿Qué te parecen los renders del futuro BMW X7? Pues se parecerá mucho

Aún recuerdo cuándo el extinto Grupo FCA presentó oficialmente a la quinta generación del Jeep Cherokee. Si no te has olvidado, corría el año 2013 y con este modelo iniciaban un camino hacia una nueva era. Sin embargo, todo el mundo se volvió loco cuando se fijaron en su frontal y descubrieron unas ópticas dobles. Sí, la casa americana arriesgó con un diseño original que fue objeto de burlas y que tuvo que ser «corregido» con un restyling.

Pues bien, si partimos de esta base podremos entender el «cinismo» humano. Tras él vio la luz el C4 Cactus de Citroën y, casualidad, también sus ópticas dobles. Sin embargo al modelo galo no se le «molió» a palos y críticas siendo, en parte, un éxito de ventas. Y no solo eso, cuando conozcamos al BMW X7 y toda la Serie 7 y gama i7 de la marca bávara ocurrirá lo mismo. Sino fíjate en estos nuevos renders que nacen gracias a todas las fotos espía…

El renovado BMW X7 contará con ópticas dobles al estilo del nuevo Serie 7 e i7…

Hace unos días os presentamos una recreación gráfica que mostraba cómo podría ser el diseño del nuevo i7 de BMW. Si te fijaste bien en el trabajo que llevó a cabo el equipo de Kolesa, destacaba por el frontal vertical con las ópticas en dos niveles. Las superiores finas y las inferiores más anchas y ahumadas para disimular que están ahí. Pues bien, los fotógrafos espía han captado varias unidades del BMW X7 con un diseño muy similar…

Aún no es oficial, pero todo el camuflaje del mundo no ha servido para evitar que se vea lo básico y más esencial. Nos referimos a cómo ha cambiado su frontal de cara al restyling que sufrirá en breve. De hecho, parece que es lo único que habrían cambiado el equipo de diseño e ingenieros pues el resto de planos parecen seguir idénticos. Y no solo eso, es que hasta la parrilla frontal parece mantener su tamaño, evitando pasar a ser de talla XXXXXXLLLL.

Artículo relacionado: BMW X7 Dark Shadow Edition 2021: La oscuridad se adueña de la bestia

Con todo, habrá que esperar un poco para saber hasta donde llega BMW con la idea Life Cycle Impulse (LCI). Por si no lo sabías, es como la Bayerische llama a los trabajos que lleva a cabo cuando tiene que dar forma al restyling de uno de sus modelos. En todo caso parece obvio que el renovado X7 tomará un aire estético similar al del XM PHEV Concept que debutó hace unos meses y que será la base de su futuro buque insignia.

Sea como fuere, estamos convencidos de que se venderá como churros pero que quede claro, esta idea no es de BMW es de Jeep y a ella se la criticó con saña durante meses. Ahí queda…

Fuente – Kolesa

Servicios